Senador demócrata denuncia agresión de ICE con gas pimienta
Publicado el26/05/2026 a las 10:43
- ICE enfrenta protestas migratorias
- Andy Kim denuncia caos
- Gas pimienta en Newark
El senador estadounidense Andy Kim aseguró que fue rociado con gas pimienta el lunes por la tarde afuera del Centro de Detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey.
El legislador demócrata visitó las instalaciones el 25 de mayo para mostrar apoyo a los detenidos que mantienen una huelga de hambre.
La protesta comenzó a finales de la semana pasada por denuncias relacionadas con el trato recibido dentro del centro de detención.
Kim relató en sus redes sociales que la situación escaló cuando agentes federales llegaron con un vehículo blindado y una fila de oficiales armados.
Andy Kim denuncia operativo de ICE
I saw chaos inside and outside of the ICE detention center Delaney Hall today. Detainees protesting the lack of due process, the disgusting food and poor treatment while their families and advocates stood outside calling for help. Instead of engaging with me and others about the… pic.twitter.com/5XSeZWzoky
— Senator Andy Kim (@SenatorAndyKim) May 26, 2026
El senador afirmó que la presencia de ICE empeoró el ambiente durante la concentración de manifestantes, según Univision.
“ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas”, escribió.
También denunció haber sido alcanzado por gas pimienta durante el enfrentamiento.
Según Kim, el episodio refleja “más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país”.
Añadió que “nuestro país merece que se rindan cuentas” y pidió un trato humano para todas las personas detenidas.
Andy Kim describe “caos” afuera de Delaney Hall
Andy Kim getting pepper sprayed by a lawless terrorists group from Disaster-in/Tweet (Trump)’s ReNuticans.
Denying Mikie Sherrill access to their heinous ICE Facility.
Violently assaulting a Senator and denying a Governor access.
Lawless conservatism strikes again. pic.twitter.com/v8FOKXN5HO
— Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) May 26, 2026
El senador describió lo ocurrido como una muestra del “caos” en las instalaciones de Delaney Hall.
También responsabilizó a la administración Trump por lo que calificó como “anarquía” dentro y fuera del centro de detención.
Kim explicó que llamó personalmente al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para poder ingresar a las instalaciones.
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Tras salir del centro, dijo que encontró un “enfrentamiento” entre manifestantes y agentes federales armados.
Según el senador, los oficiales trabajaban para levantar barricadas y mantener a la multitud alejada de las entradas del complejo.
Kim aseguró que los manifestantes se colocaron frente a los agentes y que intentó intervenir para evitar una escalada.
“Intenté organizar una situación para que nadie saliera herido y no hubiera un enfrentamiento”, declaró.
El senador afirmó que agentes del ICE le dijeron que abrirían paso entre la multitud utilizando vehículos.
Sin embargo, sostuvo que la operación continuó pese a sus intentos por reducir la tensión.
El senador afirma que agentes redujeron a manifestantes
Andy Kim dijo que observó cómo varias personas fueron tiradas al suelo durante el operativo.
También aseguró que agentes comenzaron a avanzar entre la multitud utilizando vehículos oficiales.
El legislador afirmó que volvió a colocarse entre los oficiales y los manifestantes para intentar frenar el conflicto.
En ese momento, según su relato, los agentes comenzaron a disparar balas de pimienta y utilizar gas pimienta.
“Intenté hacer todo lo que pude, manteniéndome en medio, para mantener a la gente a salvo”, expresó.
Kim señaló que varios colegas del Congreso habían visitado Delaney Hall más temprano ese mismo día.
No obstante, aclaró que ninguno de ellos estaba presente cuando ocurrió el enfrentamiento afuera del centro.
El senador dijo que seguía con ardor en los ojos y la garganta después del incidente.
Andy Kim critica financiamiento para ICE
Tras lo ocurrido, Kim volvió a responsabilizar a la administración Trump y a los republicanos en el Congreso.
El senador afirmó que el “caos que se manifiesta en las calles de Nueva Jersey” es consecuencia de la “impunidad” promovida por ambos.
También criticó un proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso.
Según explicó, la propuesta otorgaría “decenas de miles de millones de dólares” para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Kim cuestionó el aumento de recursos para ICE mientras continúan la guerra en Irán y los problemas de asequibilidad en el país.