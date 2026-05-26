Senador demócrata denuncia agresión de ICE con gas pimienta

ICE enfrenta protestas migratorias

Andy Kim denuncia caos

Gas pimienta en Newark

El senador estadounidense Andy Kim aseguró que fue rociado con gas pimienta el lunes por la tarde afuera del Centro de Detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey.

El legislador demócrata visitó las instalaciones el 25 de mayo para mostrar apoyo a los detenidos que mantienen una huelga de hambre.

La protesta comenzó a finales de la semana pasada por denuncias relacionadas con el trato recibido dentro del centro de detención.

Kim relató en sus redes sociales que la situación escaló cuando agentes federales llegaron con un vehículo blindado y una fila de oficiales armados.

Andy Kim denuncia operativo de ICE

I saw chaos inside and outside of the ICE detention center Delaney Hall today. Detainees protesting the lack of due process, the disgusting food and poor treatment while their families and advocates stood outside calling for help. Instead of engaging with me and others about the… pic.twitter.com/5XSeZWzoky — Senator Andy Kim (@SenatorAndyKim) May 26, 2026

El senador afirmó que la presencia de ICE empeoró el ambiente durante la concentración de manifestantes, según Univision.

“ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas”, escribió.

También denunció haber sido alcanzado por gas pimienta durante el enfrentamiento.

Según Kim, el episodio refleja “más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país”.

Añadió que “nuestro país merece que se rindan cuentas” y pidió un trato humano para todas las personas detenidas.