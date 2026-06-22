Semana de tormentas: lluvias, granizo y posibles tornados mantienen en alerta a millones en EE.UU.

Semana de tormentas en EEUU

Riesgo de inundaciones

Vientos y granizo intensos

El clima inestable continuará dominando gran parte del centro y este de Estados Unidos durante la semana, con tormentas frecuentes que podrían afectar a millones de personas.

Además, el sistema atmosférico que ha generado lluvias intensas y tormentas eléctricas en junio seguirá activo, extendiendo su impacto desde las Grandes Llanuras hasta la costa atlántica.

Las condiciones favorecen episodios repetidos de lluvias fuertes, ráfagas intensas de viento y eventos de granizo, elevando la preocupación en varias regiones.

Este escenario mantiene a comunidades enteras bajo vigilancia constante ante posibles cambios rápidos en el clima.

Amenaza inmediata en el este del país

El riesgo más inmediato se concentra en el este, donde una tormenta avanza desde la zona central hacia el corredor de la Interestatal 95.

Ciudades como Raleigh, Filadelfia y Nueva York podrían experimentar lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles inundaciones repentinas.

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Además, no se descarta la formación de tornados aislados en algunas zonas durante la tarde y la noche, lo que incrementa el nivel de alerta.

Estas condiciones podrían incluso afectar eventos masivos, como partidos programados en importantes ciudades del noreste.