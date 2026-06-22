Semana de tormentas: lluvias, granizo y posibles tornados mantienen en alerta a millones en EE.UU.
Publicado el22/06/2026 a las 12:35
- Semana de tormentas en EEUU
- Riesgo de inundaciones
- Vientos y granizo intensos
El clima inestable continuará dominando gran parte del centro y este de Estados Unidos durante la semana, con tormentas frecuentes que podrían afectar a millones de personas.
Además, el sistema atmosférico que ha generado lluvias intensas y tormentas eléctricas en junio seguirá activo, extendiendo su impacto desde las Grandes Llanuras hasta la costa atlántica.
Las condiciones favorecen episodios repetidos de lluvias fuertes, ráfagas intensas de viento y eventos de granizo, elevando la preocupación en varias regiones.
Este escenario mantiene a comunidades enteras bajo vigilancia constante ante posibles cambios rápidos en el clima.
Amenaza inmediata en el este del país
El riesgo más inmediato se concentra en el este, donde una tormenta avanza desde la zona central hacia el corredor de la Interestatal 95.
Ciudades como Raleigh, Filadelfia y Nueva York podrían experimentar lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles inundaciones repentinas.
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Además, no se descarta la formación de tornados aislados en algunas zonas durante la tarde y la noche, lo que incrementa el nivel de alerta.
Estas condiciones podrían incluso afectar eventos masivos, como partidos programados en importantes ciudades del noreste.
Centro del país bajo tormentas persistentes
A partir del martes, el foco de la actividad se desplazará nuevamente hacia las Grandes Llanuras, donde se esperan tormentas casi diarias.
La combinación de aire cálido y húmedo con sistemas provenientes de las Montañas Rocosas creará el ambiente propicio para fenómenos intensos.
Las principales amenazas incluyen granizo de gran tamaño y vientos fuertes que podrían causar daños en viviendas, vehículos y cultivos.
Algunas tormentas podrían generar ráfagas cercanas a los 137 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo significativo para las comunidades afectadas.
Inundaciones y nuevas rondas de tormentas
Las lluvias acumuladas en días recientes han saturado el suelo en varias zonas del sur, aumentando el riesgo de inundaciones con cualquier nueva precipitación.
Regiones que ya enfrentaron desbordamientos de ríos podrían volver a verse afectadas con lluvias adicionales durante la semana.
“Este fin de semana, el foco de las tormentas eléctricas severas se desplazará hacia las Grandes Llanuras del norte y el Medio Oeste”, advirtió el meteorólogo Alex Duffus.
El especialista añadió que estas tormentas “conllevan el riesgo de vientos dañinos, granizo e incluso algunos tornados”, lo que mantiene el panorama incierto en los próximos días, detalló ‘AccuWeather‘.