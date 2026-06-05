Las selecciones más caras del Mundial 2026: ¿quién lidera el ranking?

A pocos días del inicio del Mundial 2026, un análisis de los valores de mercado de las selecciones participantes muestra la enorme diferencia económica entre las principales potencias del fútbol y los equipos con menor presupuesto.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, Selección de Francia llega como la plantilla más valiosa del torneo con un valor estimado de 1,650 millones de dólares.

Francia encabeza el ranking

La selección francesa lidera cómodamente la clasificación gracias a figuras como Kylian Mbappé, considerado el jugador más valioso del Mundial con una valoración cercana a los 216 millones de dólares.

Francia también cuenta con una de las generaciones más completas del fútbol internacional, lo que la convierte en una de las grandes favoritas para conquistar el título.

Inglaterra y España completan el podio

En el segundo lugar aparece la Selección de Inglaterra con un valor de mercado de 1,412 millones de dólares.

Su máxima figura es Jude Bellingham, valorado en aproximadamente 151 millones.