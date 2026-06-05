Las selecciones más caras del Mundial 2026: ¿quién lidera el ranking?
Publicado el05/06/2026 a las 06:07
A pocos días del inicio del Mundial 2026, un análisis de los valores de mercado de las selecciones participantes muestra la enorme diferencia económica entre las principales potencias del fútbol y los equipos con menor presupuesto.
De acuerdo con datos de Transfermarkt, Selección de Francia llega como la plantilla más valiosa del torneo con un valor estimado de 1,650 millones de dólares.
Francia encabeza el ranking
La selección francesa lidera cómodamente la clasificación gracias a figuras como Kylian Mbappé, considerado el jugador más valioso del Mundial con una valoración cercana a los 216 millones de dólares.
Francia también cuenta con una de las generaciones más completas del fútbol internacional, lo que la convierte en una de las grandes favoritas para conquistar el título.
Inglaterra y España completan el podio
En el segundo lugar aparece la Selección de Inglaterra con un valor de mercado de 1,412 millones de dólares.
Su máxima figura es Jude Bellingham, valorado en aproximadamente 151 millones.
El tercer puesto corresponde a la Selección de España, cuya plantilla supera los 1,362 millones de dólares.
Argentina lidera en Sudamérica
La vigente campeona del mundo, la Selección de Argentina, ocupa la octava posición del ranking.
El equipo liderado por Lionel Messi registra un valor estimado de 884 millones de dólares, siendo la selección sudamericana mejor posicionada en la lista.
Así están los anfitriones
Entre los países organizadores del torneo, la Selección de Estados Unidos aparece en el puesto 18 con un valor de 440 millones de dólares.
Por su parte:
- Selección de Canadá: 219 millones de dólares
- Selección de México: 210 millones de dólares
México ocupa el puesto 27 entre las selecciones mundialistas.
Jordania, la selección con menor valor
En el extremo opuesto aparece la Selección de Jordania, cuya plantilla está valorada en apenas 21 millones de dólares.
La diferencia refleja el enorme contraste económico que existirá en la Copa del Mundo entre algunas de las mayores potencias futbolísticas y las selecciones emergentes.
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