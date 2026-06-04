Estados Unidos fortalece acuerdos de seguridad en Centroamérica en medio de controversias

EE.UU. amplía cooperación regional

Seguridad genera controversia

Centroamérica fortalece alianzas

Estados Unidos y los países de Centroamérica han relanzado su cooperación en materia de seguridad mediante nuevos acuerdos enfocados en el combate al narcotráfico, la migración irregular y la coordinación regional, en una estrategia que también ha generado controversias relacionadas con la presencia militar estadounidense en la región.

La nueva etapa de cooperación involucra a la mayoría de los países centroamericanos y abarca desde intercambio de inteligencia y entrenamientos conjuntos hasta acuerdos migratorios y de lucha contra el crimen organizado, en un contexto donde la soberanía territorial sigue siendo un tema sensible.

El Escudo de las Américas redefine la cooperación regional

Estados Unidos refuerza su presencia en Centroamérica en materia de seguridad sin evitar la polémica.https://t.co/XD5RZUuRud pic.twitter.com/k0AWg2CArm — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 3, 2026



Segun EFE, la mayoría de los países que integran el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) se adhirieron al denominado “Escudo de las Américas”.

La iniciativa fue lanzada por Estados Unidos en marzo como una nueva arquitectura de seguridad hemisférica.

El programa contempla intercambio de inteligencia militar y policial.

También incluye operaciones coordinadas, entrenamientos conjuntos y diversos mecanismos de asistencia.

Los países miembros del Sica son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Belice, Nicaragua y República Dominicana.

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Todos fueron invitados a participar en la iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump, excepto Nicaragua.

Según la información disponible, Nicaragua quedó fuera debido a sus vínculos con China y Rusia.

La estrategia forma parte de una nueva etapa de cooperación regional promovida por Washington.

Además de los temas de seguridad, también contempla compromisos relacionados con el control fronterizo y la cooperación económica.