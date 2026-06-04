Estados Unidos fortalece acuerdos de seguridad en Centroamérica en medio de controversias
Publicado el03/06/2026 a las 16:30
- EE.UU. amplía cooperación regional
- Seguridad genera controversia
- Centroamérica fortalece alianzas
Estados Unidos y los países de Centroamérica han relanzado su cooperación en materia de seguridad mediante nuevos acuerdos enfocados en el combate al narcotráfico, la migración irregular y la coordinación regional, en una estrategia que también ha generado controversias relacionadas con la presencia militar estadounidense en la región.
La nueva etapa de cooperación involucra a la mayoría de los países centroamericanos y abarca desde intercambio de inteligencia y entrenamientos conjuntos hasta acuerdos migratorios y de lucha contra el crimen organizado, en un contexto donde la soberanía territorial sigue siendo un tema sensible.
El Escudo de las Américas redefine la cooperación regional
Estados Unidos refuerza su presencia en Centroamérica en materia de seguridad sin evitar la polémica.https://t.co/XD5RZUuRud pic.twitter.com/k0AWg2CArm
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 3, 2026
Segun EFE, la mayoría de los países que integran el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) se adhirieron al denominado “Escudo de las Américas”.
La iniciativa fue lanzada por Estados Unidos en marzo como una nueva arquitectura de seguridad hemisférica.
El programa contempla intercambio de inteligencia militar y policial.
También incluye operaciones coordinadas, entrenamientos conjuntos y diversos mecanismos de asistencia.
Los países miembros del Sica son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Belice, Nicaragua y República Dominicana.
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Todos fueron invitados a participar en la iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump, excepto Nicaragua.
Según la información disponible, Nicaragua quedó fuera debido a sus vínculos con China y Rusia.
La estrategia forma parte de una nueva etapa de cooperación regional promovida por Washington.
Además de los temas de seguridad, también contempla compromisos relacionados con el control fronterizo y la cooperación económica.
Honduras y Panamá mantienen acuerdos clave con Washington
Honduras continúa siendo el único país de Centroamérica con presencia permanente de tropas estadounidenses.
La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo opera desde la Base Aérea Soto Cano, conocida como Palmerola.
En esas instalaciones permanecen al menos 400 militares estadounidenses junto con personal civil.
Según el Comando Sur, las operaciones incluyen apoyo a misiones del Gobierno estadounidense, combate al crimen organizado transnacional, ayuda humanitaria, respuesta a desastres y fortalecimiento de capacidades de países socios.
Con la llegada de Nasry Asfura a la Presidencia de Honduras en enero, comenzó una nueva etapa en la relación bilateral en materia de seguridad.
El pasado 26 de mayo, Asfura recibió al senador republicano Bernie Moreno para dialogar sobre seguridad regional, crimen organizado y migración.
En Panamá, ambos países firmaron acuerdos en 2025 para reforzar la seguridad del Canal interoceánico y fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los acuerdos contemplan entrenamientos conjuntos y la presencia temporal y rotativa de militares estadounidenses en tres instalaciones de seguridad panameñas.
La medida generó controversia y acusaciones sobre una supuesta cesión de soberanía, algo que el Gobierno panameño rechazó.
Migración, narcotráfico y soberanía marcan el debate
Los acuerdos de seguridad también tienen presencia en El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.
En El Salvador, el Comando Sur opera desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero un centro de monitoreo para combatir el narcotráfico.
Costa Rica mantiene desde hace años un acuerdo de vigilancia conjunta con Estados Unidos en el ámbito de Guardacostas.
República Dominicana conserva vigente un acuerdo que permite el estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense en instalaciones utilizadas para la lucha antidrogas.
Por su parte, Guatemala ha solicitado un apoyo más amplio en materia de seguridad.
No obstante, el Gobierno de Bernardo Arévalo desmintió recientemente informes que apuntaban a posibles bombardeos conjuntos con tropas estadounidenses dentro del territorio guatemalteco.
En materia migratoria, uno de los hechos destacados ocurrió en marzo de 2025, cuando alrededor de 250 migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador.
Las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y Nicaragua continúan siendo distantes.
Aun así, el Gobierno nicaragüense autoriza periódicamente el ingreso de personal militar estadounidense para operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda y rescate en casos de emergencia.
La expansión de los acuerdos de seguridad y cooperación continuará marcando la relación entre Estados Unidos y Centroamérica, mientras los gobiernos de la región buscan equilibrar la colaboración en temas de seguridad con las preocupaciones relacionadas con la soberanía nacional.