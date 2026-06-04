México intensifica negociaciones para evitar nuevos aranceles propuestos por Estados Unidos
Publicado el03/06/2026 a las 16:18
- México rechaza nuevo arancel
- EE.UU. plantea gravamen adicional
- T-MEC entra en debate
El Gobierno de México aseguró este miércoles que trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar la aplicación de un arancel adicional del 10 % a las exportaciones mexicanas, una medida planteada por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) en el marco de una investigación relacionada con trabajo forzoso.
La propuesta estadounidense abre un nuevo frente de negociación entre ambos países y se produce en medio de discusiones más amplias sobre comercio y sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Estados Unidos propone un arancel adicional del 10 %
El Gobierno de México afirma que trabajará con Estados Unidos para evitar la aplicación de un arancel adicional del 10 % a sus exportacioneshttps://t.co/ZCeJKoPGII
— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 3, 2026
Segun EFE, la Secretaría de Economía informó que el Gobierno mexicano continuará defendiendo su posición ante las autoridades estadounidenses.
“El Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar la aplicación de aranceles por estas causas”, indicó la dependencia en una nota.
La propuesta fue presentada por la USTR como parte de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
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El proceso analiza la actuación de 60 economías respecto a la prohibición y aplicación efectiva de medidas destinadas a impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.
Como resultado preliminar de la investigación, Estados Unidos propuso imponer un arancel adicional del 10 % a las importaciones procedentes de México.
La medida también alcanzaría a la Unión Europea, Canadá, Argentina, Reino Unido y otras economías.
Para los 46 países restantes incluidos en la investigación, la propuesta contempla un gravamen adicional del 12,5 %.
México sostiene que la medida aún no es definitiva
La Secretaría de Economía señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia estadounidense para sustituir otros mecanismos arancelarios utilizados anteriormente.
Según la dependencia, Washington busca reemplazar aranceles establecidos mediante instrumentos como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
También mencionó la Sección 122, cuya vigencia concluye el próximo 24 de julio.
El Gobierno mexicano enfatizó que la propuesta presentada por la USTR todavía no constituye una medida definitiva.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el procedimiento contempla una fase de comentarios, consultas y discusiones.
Ese proceso se desarrollará durante los próximos 45 días.
Durante ese periodo, las partes tendrán la oportunidad de intercambiar argumentos y analizar posibles modificaciones a la propuesta.
El T-MEC aparece como escenario clave de negociación
Las autoridades mexicanas expresaron confianza en que la propuesta pueda modificarse mediante el diálogo bilateral.
La Secretaría de Economía señaló que ambos gobiernos mantendrán mesas de trabajo durante las próximas semanas.
Estas conversaciones se desarrollarán en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
El Gobierno considera que esos espacios de negociación podrían influir en el resultado final del proceso impulsado por la USTR.
La propuesta estadounidense se suma a las tensiones comerciales que han marcado recientemente la relación entre ambos socios norteamericanos.
Además, introduce un nuevo tema de discusión en un momento en que las conversaciones sobre el futuro del T-MEC ocupan un lugar central en la agenda bilateral.
Durante los próximos 45 días continuarán las consultas y discusiones relacionadas con la propuesta de aranceles, mientras México busca convencer a Estados Unidos de modificar una medida que todavía no ha sido adoptada de manera definitiva.