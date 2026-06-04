México intensifica negociaciones para evitar nuevos aranceles propuestos por Estados Unidos

México rechaza nuevo arancel

EE.UU. plantea gravamen adicional

T-MEC entra en debate

El Gobierno de México aseguró este miércoles que trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar la aplicación de un arancel adicional del 10 % a las exportaciones mexicanas, una medida planteada por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) en el marco de una investigación relacionada con trabajo forzoso.

La propuesta estadounidense abre un nuevo frente de negociación entre ambos países y se produce en medio de discusiones más amplias sobre comercio y sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Estados Unidos propone un arancel adicional del 10 %

El Gobierno de México afirma que trabajará con Estados Unidos para evitar la aplicación de un arancel adicional del 10 % a sus exportacioneshttps://t.co/ZCeJKoPGII — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 3, 2026



Segun EFE, la Secretaría de Economía informó que el Gobierno mexicano continuará defendiendo su posición ante las autoridades estadounidenses.

“El Gobierno de México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar la aplicación de aranceles por estas causas”, indicó la dependencia en una nota.

La propuesta fue presentada por la USTR como parte de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.

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El proceso analiza la actuación de 60 economías respecto a la prohibición y aplicación efectiva de medidas destinadas a impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso en terceros países.

Como resultado preliminar de la investigación, Estados Unidos propuso imponer un arancel adicional del 10 % a las importaciones procedentes de México.

La medida también alcanzaría a la Unión Europea, Canadá, Argentina, Reino Unido y otras economías.

Para los 46 países restantes incluidos en la investigación, la propuesta contempla un gravamen adicional del 12,5 %.