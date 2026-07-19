Hallan diez personas asesinadas en Zacatecas; entre las víctimas está un exalcalde
Publicado el19/07/2026 a las 09:38
- Diez personas asesinadas en Zacatecas
- Exalcalde entre los fallecidos
- Refuerzan operativo de seguridad
Las autoridades de Zacatecas confirmaron el hallazgo de diez personas asesinadas en distintos puntos del estado durante una jornada que volvió a encender las alertas por la violencia.
Los cuerpos fueron localizados en diferentes municipios, incluidos Pánuco, Morelos y Sain Alto, donde las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con la información oficial, algunas víctimas fueron encontradas colgadas de un puente vehicular, mientras que otras permanecían abandonadas en la vía pública y sobre una carretera estatal.
La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de los homicidios.
Entre las víctimas figura un exalcalde de Sombrerete
Fuentes locales identificaron entre las personas fallecidas a Ignacio Castrejón Valdez, empresario y exalcalde del municipio de Sombrerete durante el periodo 2016-2018.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si el crimen del exfuncionario estaría relacionado con el resto de los homicidios registrados ese mismo día.
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El secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó oficialmente que fueron diez las personas asesinadas durante la jornada.
Asimismo, indicó que peritos y elementos de la Fiscalía estatal trabajan en el procesamiento de las escenas y en la recopilación de evidencias para avanzar en las investigaciones.
Gobierno despliega un operativo tras los homicidios
Luego de conocerse los hechos, las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz reforzaron la presencia de elementos de seguridad en las zonas afectadas.
Rodrigo Reyes informó que las corporaciones implementaron un operativo especial para localizar a los responsables y fortalecer la vigilancia en los municipios donde ocurrieron los asesinatos.
El funcionario también anunció que el Grupo de Inteligencia Operativa celebrará una sesión extraordinaria para analizar lo sucedido y dar seguimiento a las investigaciones.
Según explicó, las acciones buscan coordinar la respuesta institucional y evitar que se presenten nuevos episodios de violencia en la región.
Autoridades reconocen la gravedad de lo ocurrido
Reyes señaló que, aunque los hechos violentos habían disminuido de manera importante en los últimos años, un caso como este exige una respuesta inmediata.
«Aunque en los últimos años este tipo de hechos (violentos) se ha reducido de manera significativa» por la coordinación entre las instituciones de seguridad, «un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado».
Por su parte, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, manifestó su solidaridad con la familia del exalcalde Ignacio Castrejón Valdez.
El edil expresó además su preocupación por la persistencia de hechos violentos que siguen impactando a distintas comunidades del estado.
Alcalde lamenta el asesinato del exfuncionario
Miguel Varela dijo sentir una «profunda consternación» por la muerte del exalcalde y envió sus condolencias a sus familiares y personas cercanas.
El presidente municipal calificó de «muy triste» la situación que enfrenta Zacatecas y otras regiones del país debido a la violencia.
También afirmó que «de verdad resulta indignante que sigamos viviendo situaciones así y que muchas veces parezca que no hay respuestas ni justicia para quienes más lo necesitan».
Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan determinar el móvil de los homicidios y confirmar si existe alguna relación entre las víctimas.
La violencia contrasta con recientes cifras oficiales
Los hechos ocurren pocos días después de que autoridades federales destacaran una reducción en los índices de homicidio doloso registrados en Zacatecas.
Durante la semana, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el estado se ubicó como el segundo del país con mayor disminución en el promedio diario de este delito durante el primer semestre de 2026.
De acuerdo con el reporte oficial, Zacatecas acumuló 39 homicidios dolosos entre enero y junio de este año, una cifra que reflejaba una mejora respecto a periodos anteriores.
Sin embargo, el hallazgo de diez personas asesinadas en un solo día vuelve a colocar al estado bajo el foco nacional y representa un nuevo desafío para las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, apuntó ‘EFE’ y ‘N+‘.