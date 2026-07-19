Hallan diez personas asesinadas en Zacatecas; entre las víctimas está un exalcalde

Diez personas asesinadas en Zacatecas

Exalcalde entre los fallecidos

Refuerzan operativo de seguridad

Las autoridades de Zacatecas confirmaron el hallazgo de diez personas asesinadas en distintos puntos del estado durante una jornada que volvió a encender las alertas por la violencia.

Los cuerpos fueron localizados en diferentes municipios, incluidos Pánuco, Morelos y Sain Alto, donde las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, algunas víctimas fueron encontradas colgadas de un puente vehicular, mientras que otras permanecían abandonadas en la vía pública y sobre una carretera estatal.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de los homicidios.

Entre las víctimas figura un exalcalde de Sombrerete

Fuentes locales identificaron entre las personas fallecidas a Ignacio Castrejón Valdez, empresario y exalcalde del municipio de Sombrerete durante el periodo 2016-2018.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si el crimen del exfuncionario estaría relacionado con el resto de los homicidios registrados ese mismo día.

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El secretario general del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó oficialmente que fueron diez las personas asesinadas durante la jornada.

Asimismo, indicó que peritos y elementos de la Fiscalía estatal trabajan en el procesamiento de las escenas y en la recopilación de evidencias para avanzar en las investigaciones.