Sebastián Rulli rompe el silencio tras video romántico con Cazzu creado con IA

Sebastián Rulli video con Cazzu

Rulli niega colaboración

Escenas tomadas de novela

Un video que muestra a Sebastián Rulli en escenas románticas con la cantante Cazzu comenzó a viralizarse en redes sociales, desatando especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos argentinos.

El clip, titulado “No soy aventura”, aparenta ser un videoclip musical ambientado en la playa y en una cafetería.

En las imágenes se observa a una pareja caminando tomada de la mano al atardecer, sonriendo frente al mar y compartiendo miradas cómplices.

Sin embargo, todo se trata de un montaje generado con Inteligencia Artificial que utilizó los rostros de ambos artistas sin que exista un proyecto real.

El video que confundió a los fans

El material muestra a una mujer con rasgos similares a Cazzu vestida de blanco, junto a un hombre con la apariencia de Rulli usando ropa clara y camisa abierta.

Las escenas recrean un ambiente romántico con acercamientos de los rostros mientras caminan por la orilla del mar.

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A simple vista, el contenido parece auténtico, lo que llevó a muchos usuarios a creer que se trataba de una colaboración oficial.

No obstante, algunos detalles, como la ausencia de los característicos tatuajes de la cantante, despertaron dudas entre los seguidores.