Sebastián Rulli rompe el silencio tras video romántico con Cazzu creado con IA
Publicado el24/05/2026 a las 09:59
- Sebastián Rulli video con Cazzu
- Rulli niega colaboración
- Escenas tomadas de novela
Un video que muestra a Sebastián Rulli en escenas románticas con la cantante Cazzu comenzó a viralizarse en redes sociales, desatando especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos argentinos.
El clip, titulado “No soy aventura”, aparenta ser un videoclip musical ambientado en la playa y en una cafetería.
En las imágenes se observa a una pareja caminando tomada de la mano al atardecer, sonriendo frente al mar y compartiendo miradas cómplices.
Sin embargo, todo se trata de un montaje generado con Inteligencia Artificial que utilizó los rostros de ambos artistas sin que exista un proyecto real.
El video que confundió a los fans
El material muestra a una mujer con rasgos similares a Cazzu vestida de blanco, junto a un hombre con la apariencia de Rulli usando ropa clara y camisa abierta.
Las escenas recrean un ambiente romántico con acercamientos de los rostros mientras caminan por la orilla del mar.
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A simple vista, el contenido parece auténtico, lo que llevó a muchos usuarios a creer que se trataba de una colaboración oficial.
No obstante, algunos detalles, como la ausencia de los característicos tatuajes de la cantante, despertaron dudas entre los seguidores.
Sebastián Rulli reacciona al clip
Ante la creciente difusión del video, el actor fue cuestionado al respecto durante una entrevista en el programa Despierta América.
Incluso una reportera le mostró el clip directamente en su teléfono celular para conocer su reacción.
Rulli respondió entre risas al darse cuenta de que se trataba de una creación digital.
“Debe ser Inteligencia Artificial. Son imágenes de lo que ‘La vida me robó’. No soy yo… bueno sí soy yo, pero no he hecho ese video. Por supuesto que no, es IA”, aclaró.
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Imágenes tomadas de una telenovela
El actor explicó que el material utilizado en el montaje aparentemente proviene de escenas de la telenovela Lo que la vida me robó.
En esa producción compartió créditos con Angelique Boyer, su actual pareja.
La recreación digital combinó esos fragmentos con un entorno distinto para simular una historia romántica junto a la intérprete argentina.
La viralización fue tan rápida que algunos usuarios llegaron a pensar que ambos artistas habían trabajado juntos en un proyecto audiovisual.
Inteligencia Artificial y confusión en redes
El caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la Inteligencia Artificial en la creación de contenidos falsos.
Cada vez es más frecuente que se generen videos hiperrealistas capaces de confundir a millones de personas.
En esta ocasión, la supuesta colaboración no pasó de ser una ilusión digital.
Con su respuesta directa, Sebastián Rulli dejó claro que no existe ningún videoclip ni trabajo conjunto con Cazzu.