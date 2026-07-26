Sean “Diddy” Combs entra en aislamiento tras una pelea en prisión: esto se sabe del incidente

Diddy Combs entra en aislamiento

Pelea activa protocolo penitenciario

Liberación prevista para 2028

Sean “Diddy” Combs permanece en aislamiento dentro de la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, después de verse involucrado en un altercado con otro interno, según información difundida por diversos medios estadounidenses que citan fuentes cercanas al caso.

El incidente habría ocurrido dentro de la instalación de baja seguridad donde el productor musical cumple una sentencia de prisión, luego de que otro recluso presuntamente lanzara insultos contra él, provocando una confrontación que obligó a intervenir de inmediato al personal penitenciario.

De acuerdo con los reportes, los oficiales lograron contener la situación antes de que el enfrentamiento escalara a consecuencias mayores. Tras controlar el incidente, las autoridades decidieron trasladar temporalmente a Combs a una unidad de aislamiento como parte del protocolo disciplinario y de seguridad.

Hasta el momento, la Oficina Federal de Prisiones no ha dado detalles públicos sobre el episodio ni ha confirmado si el confinamiento responde únicamente a medidas preventivas o si podría derivar en una investigación interna sobre lo sucedido.

La condena que mantiene a Combs tras las rejas

El fundador de Bad Boy Records cumple actualmente una sentencia de 50 meses de prisión impuesta después de un mediático juicio federal que atrajo la atención de la industria musical y del público durante varios meses.

Combs fue declarado culpable por dos cargos relacionados con transporte para participar en prostitución, mientras que fue absuelto de las acusaciones más severas que enfrentaba, incluidas las relacionadas con presunto tráfico sexual y crimen organizado.

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Antes de ser trasladado a Fort Dix, el empresario permaneció detenido en una cárcel de Nueva York, tiempo que fue acreditado como parte de su condena, reduciendo así la duración total de la sentencia impuesta por la justicia federal.

La prisión donde permanece recluido se encuentra en una base militar cercana a Filadelfia y alberga a cientos de internos bajo un régimen considerado de baja seguridad, aunque mantiene estrictos protocolos para responder a conflictos entre reclusos.