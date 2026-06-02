Se rompe la venta del Sevilla y señalan a Sergio Ramos

La venta del Sevilla FC a un grupo inversor encabezado por Sergio Ramos se vino abajo, pese a que semanas antes ambas partes habían anunciado un acuerdo para concretar la operación.

El fracaso de la negociación deja al club en una situación de incertidumbre financiera y abre un nuevo conflicto institucional.

Un acuerdo que parecía cerrado

El entendimiento entre los accionistas y el grupo inversor se había alcanzado el 12 de mayo.

Sin embargo, a pocos días de formalizarse, la operación se detuvo de forma inesperada, generando dudas sobre lo ocurrido en el proceso.

Acusaciones directas contra Ramos

Los principales accionistas del Sevilla emitieron un comunicado contundente.

En él, aseguran que Sergio Ramos y su equipo manifestaron su decisión de no cumplir el acuerdo, lo que provocó la ruptura definitiva.