Se rompe la venta del Sevilla y señalan a Sergio Ramos
Publicado el02/06/2026 a las 08:58
La venta del Sevilla FC a un grupo inversor encabezado por Sergio Ramos se vino abajo, pese a que semanas antes ambas partes habían anunciado un acuerdo para concretar la operación.
El fracaso de la negociación deja al club en una situación de incertidumbre financiera y abre un nuevo conflicto institucional.
Un acuerdo que parecía cerrado
El entendimiento entre los accionistas y el grupo inversor se había alcanzado el 12 de mayo.
Sin embargo, a pocos días de formalizarse, la operación se detuvo de forma inesperada, generando dudas sobre lo ocurrido en el proceso.
Acusaciones directas contra Ramos
Los principales accionistas del Sevilla emitieron un comunicado contundente.
En él, aseguran que Sergio Ramos y su equipo manifestaron su decisión de no cumplir el acuerdo, lo que provocó la ruptura definitiva.
Cambios en el grupo inversor
Uno de los puntos más críticos fue la modificación en la estructura del grupo comprador.
Según el club, desaparecieron inversionistas clave y se presentó un esquema distinto al inicialmente aprobado.
Dudas sobre el futuro del club
Estos cambios generaron preocupación en los accionistas.
Particularmente, por el impacto que podría tener en el patrimonio y la estabilidad institucional del Sevilla.
Posibles acciones legales
El club ya notificó formalmente el incumplimiento.
Además, advirtió que podría reclamar una cláusula penal y exigir compensaciones por daños derivados de la operación fallida.
El Sevilla busca alternativas
Tras la ruptura, la directiva retomará conversaciones con otros grupos interesados.
El objetivo es encontrar una solución que permita estabilizar la situación económica y deportiva.
Se espera la versión pública de Sergio Ramos, mientras el club redefine su futuro inmediato.
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