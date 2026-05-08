Corredor de los Tornados

Riesgo hasta Día de la Madre

Alerta de nivel 2 Tras varios días de relativa calma, el patrón meteorológico severo vuelve a instalarse sobre las Grandes Llanuras. Los pronósticos anticipan que el histórico Corredor de los Tornados comenzará a mostrar señales de reactivación en los próximos días. La franja que se extiende desde Nebraska hacia el sur, atravesando Kansas, Oklahoma y el norte de Texas, volverá a quedar bajo vigilancia. Casi 40 millones de personas podrían verse impactadas por tormentas intensas desde el viernes hasta el Día de la Madre. Primer pulso severo desde el viernes Se espera que las tormentas se desarrollen a última hora de la tarde del viernes y se prolonguen durante la noche.

El riesgo principal incluye granizo de gran tamaño y ráfagas dañinas que podrían alcanzar los 96 kilómetros por hora. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA emitió una alerta de nivel 2 en una escala de 5 para partes del sur de Kansas, el centro y este de Oklahoma y el norte de Texas. Ciudades como Oklahoma City, Tulsa y Wichita Falls están dentro del área bajo mayor probabilidad de actividad severa. Tornados aislados y expansión del riesgo Aunque la posibilidad es baja, no se descarta la formación de tornados débiles en las zonas bajo alerta de nivel 2.

Un riesgo más amplio de nivel 1 abarca el centro y suroeste de Misuri, el área metropolitana de Dallas y sectores de la costa del Golfo al este de Houston. También se incluye una franja al sur y este de San Antonio, donde podrían registrarse tormentas con granizo considerable si logran desarrollarse. Las autoridades recomiendan seguir de cerca los avisos locales ante posibles cambios rápidos en la intensidad de los sistemas. Fin de semana inestable Durante el sábado, la amenaza se reducirá ligeramente y se concentrará en el noreste de Texas y el suroeste de Oklahoma. Sin embargo, el mismo Día de la Madre podría volver a escalar el riesgo, especialmente en Dallas y zonas del centro de Texas bajo nivel 2.

En todos los casos, las principales amenazas seguirán siendo ráfagas intensas y granizo, con la posibilidad de tornados aislados. El comportamiento errático de las tormentas obliga a mantener la atención en actualizaciones constantes. Mayo: el mes crítico Históricamente, mayo es el mes con mayor actividad tornádica en Estados Unidos debido a la dinámica atmosférica sobre las Llanuras. Hasta ahora, la temporada más severa se había concentrado en el Medio Oeste y partes del Sur, como Mississippi. En días recientes, esa región fue golpeada por varios tornados durante una emergencia meteorológica.

Ahora, los modelos indican que el patrón tradicional podría regresar a las Grandes Llanuras a mediados y finales de mes. Cambio en la corriente en chorro Actualmente, una depresión en la corriente en chorro ha limitado el desarrollo de tormentas severas sobre el centro del país. Sin embargo, los pronósticos a largo plazo anticipan que esa configuración se desplazará hacia el oeste. Ese movimiento permitiría que el aire cálido y húmedo del Golfo avance hacia las Llanuras, alimentando nuevas tormentas. Un escenario similar impulsó el brote mortal de tornados entre el 23 y el 28 de abril en las Grandes Llanuras del Sur.

North Texas faces scattered thunderstorms and lightning on Friday before a cold front brings a Level 2 severe weather risk with potential wind and hail to the Dallas-Fort Worth Metroplex on Mother’s Day. https://t.co/xKiWWasDQz — FOX 4 NEWS (@FOX4) May 8, 2026 Lluvias por encima del promedio El Centro de Predicción Climática proyecta precipitaciones superiores a la media en el suroeste y las llanuras centrales.