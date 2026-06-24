La derrota de Jack Schlossberg golpea el legado político de los Kennedy en Nueva York
Publicado el24/06/2026 a las 09:58
- Kennedy queda fuera del Congreso
- Terminó tercero en primarias
- Campaña sin base electoral
La apuesta de Jack Schlossberg por llegar al Congreso de Estados Unidos terminó en una contundente derrota que, según relata un artículo publicado por The New York Times, representa uno de los reveses políticos más significativos para la familia Kennedy en los últimos años.
Schlossberg, de 33 años y único nieto varón del expresidente John F. Kennedy, buscaba representar al Distrito 12 de Nueva York en la Cámara de Representantes, un escaño que quedará vacante tras el retiro del veterano congresista demócrata Jerrold Nadler.
Sin embargo, los resultados de las primarias demócratas mostraron un escenario muy diferente al que proyectaban las primeras encuestas.
El candidato terminó en tercer lugar y quedó fuera de la contienda, mientras que el asambleísta estatal Micah Lasher obtuvo la victoria.
El apellido Kennedy no fue suficiente para asegurar la victoria
Durante meses, Schlossberg parecía reunir todos los elementos para convertirse en una de las nuevas figuras del Partido Demócrata.
Era joven, contaba con reconocimiento nacional gracias a su apellido y recibió el respaldo de figuras influyentes como la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Además, invirtió más de un millón de dólares de su propio dinero en la campaña y aprovechó una presencia muy activa en redes sociales para conectar con votantes más jóvenes.
Sin embargo, el análisis recogido por The New York Times señala que el entusiasmo inicial no logró transformarse en una estructura política sólida dentro del distrito.
El consultor demócrata Hank Sheinkopf resumió esa percepción con una frase que aparece en el reportaje:
“Era visto como alguien muy entretenido, pero no necesariamente como alguien serio”.
La falta de una base electoral clara y una campaña marcada por cambios de personal y problemas organizativos terminaron afectando sus posibilidades.
La campaña estuvo marcada por una tragedia familiar
El artículo también destaca que la candidatura se desarrolló mientras Schlossberg enfrentaba un momento extremadamente difícil a nivel personal.
Su hermana, Tatiana Schlossberg, falleció en diciembre a los 35 años tras una batalla contra el cáncer.
Según Paige Phillips, directora de campaña del candidato, Schlossberg se postuló para el cargo “en medio de una tragedia profundamente personal”.
Antes de su muerte, Tatiana había criticado públicamente a Robert F. Kennedy Jr., primo de Jack y actual secretario de Salud en la administración del presidente Donald Trump.
La relación entre distintas ramas de la familia Kennedy se ha convertido en otro de los temas que han marcado el debate político reciente alrededor del histórico apellido.
Expertos ven una pérdida de influencia del mito Kennedy
Para varios analistas consultados por el diario neoyorquino, la derrota plantea interrogantes sobre la vigencia política de una familia que dominó durante décadas la conversación pública estadounidense.
Chris Coffey, consultor demócrata citado por el medio, consideró que el candidato nunca logró construir un mensaje suficientemente claro para los votantes.
“Simplemente parecía errático. Jack no tenía otro mensaje que: ‘Es hora de sacudir la política’”.
La senadora estatal Liz Krueger también señaló que Schlossberg tuvo poca presencia en las calles del distrito y que muchos electores apenas hablaban de él durante la campaña.
Según la legisladora, “simplemente no logró conectar” con los votantes.
El futuro político de Schlossberg sigue abierto
A pesar de la derrota, algunos observadores consideran que este resultado no significa necesariamente el final de la carrera política de Jack Schlossberg.
Sheinkopf sostuvo que el joven demócrata mantiene cualidades que podrían permitirle regresar a la vida pública en el futuro.
“Es una persona sociable, agradable y amistosa. Eso indica que tiene futuro. Pero no tiene presente”.
La frase resume el sentimiento que atraviesa gran parte del análisis publicado por The New York Times: el apellido Kennedy continúa despertando interés y atención mediática, pero ya no garantiza el éxito electoral que alguna vez pareció acompañar a la familia más famosa de la política estadounidense.
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FUENTE: The New York Times.