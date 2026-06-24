La derrota de Jack Schlossberg golpea el legado político de los Kennedy en Nueva York

Kennedy queda fuera del Congreso

Terminó tercero en primarias

Campaña sin base electoral

La apuesta de Jack Schlossberg por llegar al Congreso de Estados Unidos terminó en una contundente derrota que, según relata un artículo publicado por The New York Times, representa uno de los reveses políticos más significativos para la familia Kennedy en los últimos años.

Schlossberg, de 33 años y único nieto varón del expresidente John F. Kennedy, buscaba representar al Distrito 12 de Nueva York en la Cámara de Representantes, un escaño que quedará vacante tras el retiro del veterano congresista demócrata Jerrold Nadler.

Sin embargo, los resultados de las primarias demócratas mostraron un escenario muy diferente al que proyectaban las primeras encuestas.

El candidato terminó en tercer lugar y quedó fuera de la contienda, mientras que el asambleísta estatal Micah Lasher obtuvo la victoria.

El apellido Kennedy no fue suficiente para asegurar la victoria

Durante meses, Schlossberg parecía reunir todos los elementos para convertirse en una de las nuevas figuras del Partido Demócrata.

Era joven, contaba con reconocimiento nacional gracias a su apellido y recibió el respaldo de figuras influyentes como la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Además, invirtió más de un millón de dólares de su propio dinero en la campaña y aprovechó una presencia muy activa en redes sociales para conectar con votantes más jóvenes.

Sin embargo, el análisis recogido por The New York Times señala que el entusiasmo inicial no logró transformarse en una estructura política sólida dentro del distrito.

El consultor demócrata Hank Sheinkopf resumió esa percepción con una frase que aparece en el reportaje:

“Era visto como alguien muy entretenido, pero no necesariamente como alguien serio”.

La falta de una base electoral clara y una campaña marcada por cambios de personal y problemas organizativos terminaron afectando sus posibilidades.