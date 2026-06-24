Candidatos respaldados por Mamdani ganan primarias y fortalecen al ala progresista demócrata
Publicado el24/06/2026 a las 09:43
- Ávila derrota a Espaillat
- Mamdani fortalece su influencia
- Progresistas ganan terreno político
Las primarias demócratas celebradas este martes en Nueva York dejaron una señal clara sobre el rumbo que podría tomar el partido de cara a las elecciones de noviembre: los votantes respaldaron mayoritariamente a candidatos alineados con el ala más progresista de la organización política y cercanos al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.
Los comicios estatales fueron observados de cerca como una prueba de la influencia política que ha acumulado Mamdani dentro del Partido Demócrata desde su llegada a la alcaldía.
Los resultados mostraron que varios de los aspirantes que recibieron su apoyo lograron importantes victorias frente a figuras consolidadas del establishment demócrata.
Darializa Ávila Chevalier sorprende y pone fin a la carrera congresional de Adriano Espaillat
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La victoria más destacada de la jornada fue la de la activista Darializa Ávila Chevalier, quien derrotó al congresista Adriano Espaillat y evitó que consiguiera un sexto mandato consecutivo en la Cámara de Representantes.
Su campaña había tenido poca visibilidad hasta que recibió el respaldo público de Mamdani, una decisión que generó atención política debido a que Espaillat había apoyado anteriormente la candidatura del ahora alcalde.
Hija de inmigrantes dominicanos, Ávila Chevalier ganó notoriedad por su participación en las protestas estudiantiles organizadas en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza.
Además, era la candidata respaldada por los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), organización política a la que también pertenece Mamdani.
Claire Valdez conquista un distrito clave y desafía al establishment demócrata
Otra victoria relevante fue la de la asambleísta Claire Valdez, quien derrotó al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la contienda por el séptimo distrito congresional de Nueva York.
La disputa tenía una importancia especial porque buscaba definir quién ocuparía el espacio político que dejará la congresista Nydia Velázquez después de más de tres décadas en la Cámara de Representantes.
Velázquez había respaldado a Reynoso, por lo que el triunfo de Valdez fue interpretado como otro revés para los sectores tradicionales del partido y una nueva demostración de la capacidad de movilización del bloque progresista.
El debate sobre Israel marca otra de las contiendas más observadas
El excontralor de Nueva York, Brad Lander, también logró imponerse en las primarias y dejó fuera al congresista Dan Goldman, quien buscaba un nuevo mandato.
La contienda estuvo marcada por el debate interno de los demócratas sobre la guerra en Gaza y la relación con Israel.
La cercanía de Goldman con el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), considerado uno de los grupos de presión proisraelíes más influyentes del país, se convirtió en un tema central durante la campaña.
Sin embargo, Lander tampoco logró consolidar un apoyo unánime entre los sectores más progresistas debido a diferencias previas con los Socialistas Democráticos de Estados Unidos sobre la respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Durante la campaña, el excontralor endureció su discurso sobre el conflicto.
«Nuestro partido debe reconocer que la estrategia de Joe Biden de abrazar a ‘Bibi’ (Benjamín Netanyahu) fue un fracaso catastrófico. Considero que nos convirtió en cómplices de un genocidio», declaró en su primera intervención tras vencer.
El progresismo demócrata amplía su influencia rumbo a noviembre
Más allá de los candidatos respaldados directamente por Mamdani, otros aspirantes identificados con posiciones progresistas también lograron consolidarse como los representantes demócratas para las elecciones generales.
Entre ellos figura Alexandria Ocasio-Cortez, quien obtuvo nuevamente la nominación para buscar la reelección.
También avanzaron Josh Riley, Christopher Gallant, Paul Tronko, Aaron Gies, Alissa Ellman y Joseph Morelle.
Muchos de estos candidatos cuentan con el respaldo del Working Families Party, una organización progresista que impulsa aspirantes de izquierda dentro de las filas demócratas.
Los resultados reflejan una creciente influencia del sector progresista en Nueva York y podrían anticipar una estrategia más agresiva de los demócratas para intentar recuperar la Cámara de Representantes, actualmente controlada por los republicanos.
Con la mirada puesta en noviembre, el partido espera aprovechar estos resultados para competir por distritos considerados vulnerables y aumentar sus posibilidades de recuperar el control de la cámara baja, una meta que podría complicar la agenda legislativa del presidente Donald Trump durante la recta final de su mandato.
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FUENTE: EFE