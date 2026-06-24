Candidatos respaldados por Mamdani ganan primarias y fortalecen al ala progresista demócrata

Ávila derrota a Espaillat

Mamdani fortalece su influencia

Progresistas ganan terreno político

Las primarias demócratas celebradas este martes en Nueva York dejaron una señal clara sobre el rumbo que podría tomar el partido de cara a las elecciones de noviembre: los votantes respaldaron mayoritariamente a candidatos alineados con el ala más progresista de la organización política y cercanos al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Los comicios estatales fueron observados de cerca como una prueba de la influencia política que ha acumulado Mamdani dentro del Partido Demócrata desde su llegada a la alcaldía.

Los resultados mostraron que varios de los aspirantes que recibieron su apoyo lograron importantes victorias frente a figuras consolidadas del establishment demócrata.

Darializa Ávila Chevalier sorprende y pone fin a la carrera congresional de Adriano Espaillat

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La victoria más destacada de la jornada fue la de la activista Darializa Ávila Chevalier, quien derrotó al congresista Adriano Espaillat y evitó que consiguiera un sexto mandato consecutivo en la Cámara de Representantes.

Su campaña había tenido poca visibilidad hasta que recibió el respaldo público de Mamdani, una decisión que generó atención política debido a que Espaillat había apoyado anteriormente la candidatura del ahora alcalde.

Hija de inmigrantes dominicanos, Ávila Chevalier ganó notoriedad por su participación en las protestas estudiantiles organizadas en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza.

Además, era la candidata respaldada por los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), organización política a la que también pertenece Mamdani.