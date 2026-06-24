Campamento donde murieron 25 niñas en Texas se declara en bancarrota
Publicado el24/06/2026 a las 09:16
- Camp Mystic se declara bancarrota
- Deudas superan $10 millones
- Reapertura genera indignación familiar
A casi un año de las devastadoras inundaciones que golpearon el centro de Texas y cobraron la vida de decenas de personas, Camp Mystic anunció que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos.
La decisión llega mientras el histórico campamento cristiano enfrenta demandas millonarias y una creciente presión pública derivada de la tragedia ocurrida el 4 de julio de 2025.
La declaración fue presentada este miércoles 24 de junio ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Texas, en Houston.
Según la documentación judicial, la organización reportó deudas superiores a los 10 millones de dólares.
El proceso de reorganización permitirá al campamento continuar operando mientras busca reestructurar sus obligaciones financieras y desarrollar un plan para pagar a sus acreedores.
Camp Mystic busca reorganizar sus finanzas mientras enfrenta demandas
Camp Mystic filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization on Wednesday, nearly a year after catastrophic floods killed 25 girls and two teenage counselors at the all-girls Christian camp in Texas.
Via @AP: https://t.co/90n5zAj6iW
— Texas Tribune (@TexasTribune) June 24, 2026
El Capítulo 11 es una herramienta legal que permite a las empresas mantenerse en funcionamiento durante un proceso de reestructuración financiera.
La protección otorgada por este mecanismo también suspende temporalmente los cobros inmediatos de los acreedores.
En los documentos entregados ante la corte, Camp Mystic indicó que sus bienes y activos se encuentran en un rango estimado de entre 100 mil y 500 mil dólares.
La situación financiera del campamento se complica por las acciones legales iniciadas por familiares de las víctimas.
En noviembre de 2025, varias familias presentaron una demanda en la que acusaron a los operadores del campamento de no tomar las medidas necesarias para proteger a las niñas durante las inundaciones.
Los demandantes sostienen que la tragedia pudo haberse mitigado si se hubieran implementado acciones adecuadas frente al riesgo que representaba el aumento del caudal del río Guadalupe.
La reapertura del campamento genera indignación entre familiares
Camp Mystic files for bankruptcy a year after deadly flooding.
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— WGN TV News (@WGNNews) June 24, 2026
La declaración de bancarrota ocurre apenas semanas después de que Camp Mystic anunciara sus planes para reabrir sus instalaciones durante el verano.
La decisión provocó reacciones de rechazo entre algunos padres de las víctimas.
Para muchas familias, la reapertura representa un tema sensible debido a que las investigaciones y procesos legales relacionados con la tragedia continúan en curso.
Las autoridades y los familiares siguen buscando respuestas sobre las circunstancias que rodearon el desastre que impactó al campamento.
La tragedia dejó un profundo dolor entre quienes perdieron a sus seres queridos durante aquel fin de semana festivo.
Las inundaciones del río Guadalupe marcaron una de las peores tragedias de Texas
Las inundaciones registradas el 4 de julio de 2025 causaron la muerte de 25 niñas campistas, dos consejeras y Richard Eastland, propietario de Camp Mystic.
El desastre no se limitó al campamento.
A lo largo de varias millas del río Guadalupe, las crecidas provocaron daños catastróficos y una extensa pérdida de vidas humanas.
En total, 136 personas murieron como consecuencia de las inundaciones.
El evento ocurrió después de que fuertes y persistentes lluvias afectaran la región conocida como Hill Country, en el centro de Texas.
De acuerdo con la información disponible, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado la llegada de intensas precipitaciones.
El desbordamiento del río sorprendió a cientos de personas que se encontraban en la zona durante las celebraciones del Día de la Independencia.
Una semana después del desastre, el número de fallecidos superaba los 120 y la cifra de desaparecidos se acercaba a las 170 personas.
Ahora, mientras Camp Mystic intenta reorganizar sus finanzas bajo la protección de la ley de bancarrota, las consecuencias de aquella tragedia continúan resonando entre las familias afectadas y en toda la comunidad texana.
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FUENTE: Univision