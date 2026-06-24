Campamento donde murieron 25 niñas en Texas se declara en bancarrota

Camp Mystic se declara bancarrota

Deudas superan $10 millones

Reapertura genera indignación familiar

A casi un año de las devastadoras inundaciones que golpearon el centro de Texas y cobraron la vida de decenas de personas, Camp Mystic anunció que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos.

La decisión llega mientras el histórico campamento cristiano enfrenta demandas millonarias y una creciente presión pública derivada de la tragedia ocurrida el 4 de julio de 2025.

La declaración fue presentada este miércoles 24 de junio ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Texas, en Houston.

Según la documentación judicial, la organización reportó deudas superiores a los 10 millones de dólares.

El proceso de reorganización permitirá al campamento continuar operando mientras busca reestructurar sus obligaciones financieras y desarrollar un plan para pagar a sus acreedores.

Camp Mystic busca reorganizar sus finanzas mientras enfrenta demandas

Camp Mystic filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization on Wednesday, nearly a year after catastrophic floods killed 25 girls and two teenage counselors at the all-girls Christian camp in Texas. Via @AP: https://t.co/90n5zAj6iW — Texas Tribune (@TexasTribune) June 24, 2026

El Capítulo 11 es una herramienta legal que permite a las empresas mantenerse en funcionamiento durante un proceso de reestructuración financiera.

La protección otorgada por este mecanismo también suspende temporalmente los cobros inmediatos de los acreedores.

En los documentos entregados ante la corte, Camp Mystic indicó que sus bienes y activos se encuentran en un rango estimado de entre 100 mil y 500 mil dólares.

La situación financiera del campamento se complica por las acciones legales iniciadas por familiares de las víctimas.

En noviembre de 2025, varias familias presentaron una demanda en la que acusaron a los operadores del campamento de no tomar las medidas necesarias para proteger a las niñas durante las inundaciones.

Los demandantes sostienen que la tragedia pudo haberse mitigado si se hubieran implementado acciones adecuadas frente al riesgo que representaba el aumento del caudal del río Guadalupe.