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Argentina relevó su prelista para el Mundial de fútbol

El seleccionador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista rumbo al Mundial 2026 con decisiones que ya generan debate. El capitán Lionel Messi encabeza la convocatoria en busca de defender el título. Sin embargo, la lista deja claro que comienza una renovación en el equipo. La gran sorpresa El nombre que más ha […]

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Argentina relevó su prelista para el Mundial de fútbol
Foto: EFE

Publicado el11/05/2026 a las 09:14

El seleccionador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista rumbo al Mundial 2026 con decisiones que ya generan debate.

El capitán Lionel Messi encabeza la convocatoria en busca de defender el título.

Sin embargo, la lista deja claro que comienza una renovación en el equipo.

La gran sorpresa

El nombre que más ha llamado la atención es el de Gianluca Prestianni, joven promesa que se mete en la lista.

Aunque no todo es positivo: el atacante se perderá los dos primeros partidos por sanción.

Fin de una era

Foto: ShutterStock

Scaloni decidió dejar fuera a varios campeones del mundo de Qatar 2022:

  • Ángel Di María
  • Franco Armani
  • Juan Foyth
  • Ángel Correa
  • Papu Gómez
  • Paulo Dybala

Una decisión que marca el cierre de un ciclo histórico.

Base sólida y nueva generación

Foto:EFE

En la lista se mantienen figuras clave como:

  • Emiliano Martínez
  • Cristian Romero
  • Rodrigo De Paul
  • Enzo Fernández
  • Lautaro Martínez
  • Julián Álvarez

Además de jóvenes talentos como:

  • Alejandro Garnacho
  • Claudio Echeverri
  • Franco Mastantuono

Argentina se reinventa

Foto: EFE

La Albiceleste apuesta por un equilibrio entre experiencia y juventud.

El objetivo es claro: defender el título en un Mundial que exigirá evolución.

A continuación se detallan nombres y apellidos de los futbolistas reservados:

 

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

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