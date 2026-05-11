El seleccionador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista rumbo al Mundial 2026 con decisiones que ya generan debate.

El capitán Lionel Messi encabeza la convocatoria en busca de defender el título.

Sin embargo, la lista deja claro que comienza una renovación en el equipo.

La gran sorpresa

El nombre que más ha llamado la atención es el de Gianluca Prestianni, joven promesa que se mete en la lista.

Aunque no todo es positivo: el atacante se perderá los dos primeros partidos por sanción.