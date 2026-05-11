Argentina relevó su prelista para el Mundial de fútbol
El seleccionador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista rumbo al Mundial 2026 con decisiones que ya generan debate. El capitán Lionel Messi encabeza la convocatoria en busca de defender el título. Sin embargo, la lista deja claro que comienza una renovación en el equipo. La gran sorpresa El nombre que más ha […]
Publicado el11/05/2026 a las 09:14
El seleccionador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, presentó la prelista rumbo al Mundial 2026 con decisiones que ya generan debate.
El capitán Lionel Messi encabeza la convocatoria en busca de defender el título.
Sin embargo, la lista deja claro que comienza una renovación en el equipo.
La gran sorpresa
El nombre que más ha llamado la atención es el de Gianluca Prestianni, joven promesa que se mete en la lista.
Aunque no todo es positivo: el atacante se perderá los dos primeros partidos por sanción.
Fin de una era
Scaloni decidió dejar fuera a varios campeones del mundo de Qatar 2022:
- Ángel Di María
- Franco Armani
- Juan Foyth
- Ángel Correa
- Papu Gómez
- Paulo Dybala
Una decisión que marca el cierre de un ciclo histórico.
Base sólida y nueva generación
En la lista se mantienen figuras clave como:
- Emiliano Martínez
- Cristian Romero
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Lautaro Martínez
- Julián Álvarez
Además de jóvenes talentos como:
- Alejandro Garnacho
- Claudio Echeverri
- Franco Mastantuono
Argentina se reinventa
La Albiceleste apuesta por un equilibrio entre experiencia y juventud.
El objetivo es claro: defender el título en un Mundial que exigirá evolución.
A continuación se detallan nombres y apellidos de los futbolistas reservados:
EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES – Racing Club
SANTIAGO BELTRAN – River Plate
AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
GONZALO MONTIEL – River Plate
NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
MARCOS SENESI – Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA – River Plate
LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
ZAID ROMERO – Getafe CF
FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA – River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS – Racing Club
MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
ANÍBAL MORENO – River Plate
MILTON DELGADO – Boca Juniors
ALAN VARELA – FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI – Inter de Miami
NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ – AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
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