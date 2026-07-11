Samadhi Zendejas confirma su romance con Gabito Ballesteros y revela qué la enamoró del cantante
Publicado el11/07/2026 a las 14:48
- Samadhi Zendejas confirma romance
- Gabito conquista fans
- Revelan cómo inició
Samadhi Zendejas sorprendió a sus seguidores al hacer oficial su relación con el cantante Gabito Ballesteros mediante una publicación en redes sociales.
La actriz mexicana compartió una fotografía junto al intérprete, imagen que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores.
La noticia marca una nueva etapa en la vida personal de la protagonista de producciones como Falsa identidad y Vuelve a mí.
Tras confirmar el noviazgo, la actriz habló por primera vez sobre su relación durante un encuentro con medios de comunicación en México.
La actriz presume su felicidad junto al cantante
Zendejas expresó que atraviesa un momento de estabilidad y entusiasmo en el plano sentimental tras hacer pública su relación.
«Estoy muy contenta, es un gran ser humano, muy feliz de compartir con él», declaró la actriz al ser cuestionada por la prensa.
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También adelantó que la pareja ya no ocultará su relación y que será común verlos juntos en futuras apariciones públicas.
«Estamos muy contentos y, nada, ustedes ya nos van a poder seguir viendo por ahí», agregó durante la entrevista.
Samadhi revela cómo comenzó la relación
La actriz explicó que su historia con Gabito Ballesteros no surgió de manera reciente, ya que ambos se conocen desde hace tiempo.
Según comentó, la confianza entre los dos se construyó mucho antes de que decidieran iniciar una relación sentimental.
Cuando una reportera le preguntó qué hizo el cantante para conquistarla, la respuesta de Samadhi fue inmediata.
«Él es muy auténtico, muy increíble, entonces no es difícil enamorarse de él», respondió la actriz.
¿Quién es Gabito Ballesteros?
Gabito Ballesteros es cantante, compositor y productor originario de Sonora, reconocido como uno de los exponentes más populares de los corridos tumbados.
Su carrera ha crecido rápidamente dentro de la música regional mexicana gracias a colaboraciones con artistas de gran impacto.
Entre los nombres con los que ha trabajado destacan Natanael Cano, Carín León y Peso Pluma.
Su estilo lo ha convertido en una de las figuras con mayor proyección dentro del género en los últimos años.
Su éxito también domina las plataformas digitales
Además de su presencia en la industria musical, Ballesteros registra millones de seguidores en distintas plataformas digitales.
En Spotify supera los 20 millones de oyentes mensuales, una cifra que refleja el alcance internacional de su música.
En Instagram también mantiene una amplia comunidad con más de cuatro millones y medio de seguidores.
Uno de sus videoclips más populares rebasa los 393 millones de reproducciones en YouTube.
Una pareja que ya acapara los reflectores
La confirmación del romance provocó una ola de reacciones entre seguidores de ambos artistas en redes sociales.
Muchos usuarios celebraron la relación y destacaron la química que ambos proyectan en la fotografía compartida por la actriz.
Con millones de seguidores entre los dos, la pareja se perfila como una de las más mediáticas del espectáculo mexicano.
Por ahora, Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros disfrutan públicamente de esta nueva etapa mientras continúan desarrollando sus respectivas carreras artísticas.