Samadhi Zendejas confirma su romance con Gabito Ballesteros y revela qué la enamoró del cantante

Samadhi Zendejas confirma romance

Gabito conquista fans

Revelan cómo inició

Samadhi Zendejas sorprendió a sus seguidores al hacer oficial su relación con el cantante Gabito Ballesteros mediante una publicación en redes sociales.

La actriz mexicana compartió una fotografía junto al intérprete, imagen que rápidamente se viralizó entre sus millones de seguidores.

La noticia marca una nueva etapa en la vida personal de la protagonista de producciones como Falsa identidad y Vuelve a mí.

Tras confirmar el noviazgo, la actriz habló por primera vez sobre su relación durante un encuentro con medios de comunicación en México.

La actriz presume su felicidad junto al cantante

Zendejas expresó que atraviesa un momento de estabilidad y entusiasmo en el plano sentimental tras hacer pública su relación.

«Estoy muy contenta, es un gran ser humano, muy feliz de compartir con él», declaró la actriz al ser cuestionada por la prensa.

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También adelantó que la pareja ya no ocultará su relación y que será común verlos juntos en futuras apariciones públicas.

«Estamos muy contentos y, nada, ustedes ya nos van a poder seguir viendo por ahí», agregó durante la entrevista.