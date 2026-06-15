Salma Hayek brilló en el Mundial 2026 y emociona con mensaje que celebra la unión del fútbol

Salma Hayek en el Mundial

Discurso emociona a fan

México recibe al mundo

La inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México dejó momentos memorables, entre ellos la participación de Salma Hayek, quien fue una de las figuras centrales de la ceremonia.

Hayek apareció ante miles de asistentes en el estadio y millones de espectadores en transmisión global, destacando como una de las embajadoras del evento.

Su presencia no solo marcó el inicio del torneo, sino que también aportó un toque de identidad mexicana a una de las celebraciones deportivas más importantes del mundo.

El acto reunió a figuras del entretenimiento y la música, consolidando una apertura cargada de simbolismo y emoción.

Un discurso que destacó la unidad del fútbol

Durante su intervención, Hayek compartió un mensaje enfocado en la conexión que genera el deporte a nivel global, destacando el orgullo de ser parte del evento.

“Como orgullosa mexicana y gran fan del futbol, fue el honor de mi vida poder ser parte de las celebraciones del partido inaugural”, expresó la actriz.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa

Su mensaje también resaltó el ambiente vivido en el estadio, donde la energía del público se convirtió en protagonista de la jornada.

“La energía y el sentido de comunidad que se vivieron ayer son un recordatorio de que el futbol nos une a todos”, agregó ante la audiencia.