Salma Hayek brilló en el Mundial 2026 y emociona con mensaje que celebra la unión del fútbol
Publicado el15/06/2026 a las 13:50
- Salma Hayek en el Mundial
- Discurso emociona a fan
- México recibe al mundo
La inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México dejó momentos memorables, entre ellos la participación de Salma Hayek, quien fue una de las figuras centrales de la ceremonia.
Hayek apareció ante miles de asistentes en el estadio y millones de espectadores en transmisión global, destacando como una de las embajadoras del evento.
Su presencia no solo marcó el inicio del torneo, sino que también aportó un toque de identidad mexicana a una de las celebraciones deportivas más importantes del mundo.
El acto reunió a figuras del entretenimiento y la música, consolidando una apertura cargada de simbolismo y emoción.
Un discurso que destacó la unidad del fútbol
Durante su intervención, Hayek compartió un mensaje enfocado en la conexión que genera el deporte a nivel global, destacando el orgullo de ser parte del evento.
“Como orgullosa mexicana y gran fan del futbol, fue el honor de mi vida poder ser parte de las celebraciones del partido inaugural”, expresó la actriz.
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Su mensaje también resaltó el ambiente vivido en el estadio, donde la energía del público se convirtió en protagonista de la jornada.
“La energía y el sentido de comunidad que se vivieron ayer son un recordatorio de que el futbol nos une a todos”, agregó ante la audiencia.
México como punto de encuentro mundial
La actriz también subrayó la relevancia de que el torneo arranque en territorio mexicano, compartiendo escenario con Canadá y Estados Unidos como sedes.
“El Mundial regresa a esta tierra, a este estadio y junto a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero”, señaló en su discurso.
El desfile de banderas de las selecciones participantes fue uno de los momentos más destacados, simbolizando la diversidad y alcance global del torneo.
Hayek cerró su participación con un mensaje cargado de entusiasmo que resonó entre los asistentes.
“Los mexicanos estamos muy honrados… ¡Que viva México! ¡Y que viva el fútbol!”, concluyó.
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Una ceremonia llena de música y estrellas
La inauguración también incluyó presentaciones musicales de artistas reconocidos que aportaron dinamismo al evento.
Entre ellos destacaron agrupaciones y cantantes que conectaron con el público, reforzando el carácter festivo de la ceremonia.
La actriz compartió momentos con otras celebridades presentes, consolidando una noche donde el entretenimiento y el deporte se fusionaron.
La participación de Hayek se posicionó como uno de los instantes más representativos de una inauguración que marcó el inicio de un torneo histórico.