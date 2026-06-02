Sabalenka vence a Osaka y avanza en el Roland Garros
Publicado el02/06/2026 a las 08:50
Naomi Osaka quedó fuera de Roland Garros 2026 tras caer ante Aryna Sabalenka en octavos de final, pero más allá del resultado, lo que dejó fue una confesión que refleja el dominio actual de la número uno del mundo.
La derrota no solo marca el límite competitivo de Osaka en este torneo, también confirma el impacto que tiene Sabalenka en el circuito femenino, incluso a nivel mental.
Osaka firma su mejor Roland Garros
La japonesa perdió por 7-5 y 6-3.
Aun así, logró su mejor actuación histórica en París, un torneo donde nunca había conseguido consolidarse. Este avance representa un paso importante en su proceso de recuperación competitiva.
La clave: no logra sentirse cómoda
Tras el partido, Osaka fue directa.
Reconoció que ante Sabalenka no puede jugar con naturalidad ni confianza, una sensación que no experimenta frente a otras rivales del circuito.
Un estilo que rompe cualquier lógica
Osaka explicó que suele competir basándose en patrones y probabilidades.
Sin embargo, frente a Sabalenka esos cálculos dejan de funcionar, porque su rival puede cambiar el ritmo y definir puntos desde cualquier situación.
La potencia como factor decisivo
La japonesa destacó la capacidad de Sabalenka para golpear con potencia constante.
Incluso en jugadas inesperadas como drops, su ejecución resulta más efectiva porque la rival también amenaza con tiros ganadores en cualquier momento.
Osaka mantiene su proceso
A pesar de la eliminación, Osaka dejó claro que su enfoque va más allá de los resultados.
Su prioridad es mejorar día a día, lo que considera una victoria personal en esta etapa de su carrera.
Osaka apunta a la gira de césped, mientras Sabalenka sigue firme como favorita en Roland Garros.
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