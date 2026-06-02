Sabalenka vence a Osaka y avanza en el Roland Garros

Naomi Osaka quedó fuera de Roland Garros 2026 tras caer ante Aryna Sabalenka en octavos de final, pero más allá del resultado, lo que dejó fue una confesión que refleja el dominio actual de la número uno del mundo.

La derrota no solo marca el límite competitivo de Osaka en este torneo, también confirma el impacto que tiene Sabalenka en el circuito femenino, incluso a nivel mental.

Osaka firma su mejor Roland Garros

La japonesa perdió por 7-5 y 6-3.

Aun así, logró su mejor actuación histórica en París, un torneo donde nunca había conseguido consolidarse. Este avance representa un paso importante en su proceso de recuperación competitiva.

La clave: no logra sentirse cómoda

Tras el partido, Osaka fue directa.

Reconoció que ante Sabalenka no puede jugar con naturalidad ni confianza, una sensación que no experimenta frente a otras rivales del circuito.