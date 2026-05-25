Russell y Antonelli tensan Mercedes tras Canadá

El Gran Premio de Canadá no solo confirmó el dominio de Mercedes en la temporada 2026.

También dejó expuesta una rivalidad que ya no parece contenerse dentro del garaje: George Russell y Andrea Kimi Antonelli compiten ahora como compañeros, sí, pero cada vez más como rivales directos por el control del equipo.

La batalla en Montreal cambió el tono de la temporada y dejó claro que la relación entre ambos entró en una fase mucho más áspera.

Mercedes tiene el mejor auto de la parrilla, pero también enfrenta un riesgo interno: que la pelea entre sus pilotos termine afectando la lucha por el campeonato.

Canadá marcó el punto de quiebre

Russell llegó a Montreal con la necesidad de responder después del impulso de Antonelli.

Lo hizo bien desde el sábado: se quedó con la pole para el sprint y luego volvió a mostrarse fuerte en un circuito donde Mercedes venía compitiendo bien en años recientes.

En la carrera principal, la pelea entre ambos empezó desde la largada y se convirtió rápidamente en una lucha directa por el liderato.

Ese duelo fue limpio, pero al límite. Hubo maniobras agresivas, radios calientes y un tono que ya no parecía el de dos pilotos administrando una ventaja de equipo, sino el de dos contendientes que no están dispuestos a regalarse nada.