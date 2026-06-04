Russell Wilson se retira de la NFL y da el salto a la televisión

Russell Wilson anuncia su retiro de la NFL y confirma su llegada a la cadena CBS en un cambio inesperado de carrera.

Russell Wilson puso fin a su carrera como jugador profesional. El mariscal de campo confirmó su retiro de la NFL tras 14 temporadas y anunció que iniciará una nueva etapa como analista en CBS Sports. El retiro de Wilson marca el cierre de una de las trayectorias más consistentes entre los quarterbacks de su generación y su inmediata transición a medios refleja su peso en la liga. Anuncio oficial en redes sociales Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NFL on CBS (@nfloncbs) El propio jugador hizo pública la noticia. A través de un video, Wilson confirmó tanto su retiro como su incorporación al programa “The NFL Today”, donde participará como analista previo a los partidos dominicales. Una carrera de 14 temporadas Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Seattle Seahawks (@seahawks)

Wilson llegó a la NFL en 2012. Fue seleccionado por los Seattle Seahawks y pasó allí sus primeras 10 campañas, antes de jugar en Denver Broncos, Pittsburgh Steelers y New York Giants. Un campeón del Super Bowl El momento más alto de su carrera llegó en 2013. Ese año lideró a los Seahawks a conquistar su primer título de Super Bowl, consolidándose como uno de los quarterbacks más importantes de la liga. Números que respaldan su legado Sus estadísticas reflejan consistencia.

Wilson acumuló 46,966 yardas por pase, 353 touchdowns y 114 intercepciones, además de ser seleccionado 10 veces al Pro Bowl. Récords y marcas destacadas También dejó huella en los registros históricos. Es el único jugador con al menos 30 touchdowns y menos de 15 intercepciones en cuatro temporadas consecutivas, además de combinar producción aérea y terrestre en múltiples campañas. Un mensaje de agradecimiento En su despedida, Wilson fue emocional. Agradeció a sus compañeros, familia y especialmente a su exentrenador Pete Carroll, recordando los desafíos que enfrentó al inicio de su carrera. Un nuevo rol en CBS