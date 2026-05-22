Russell responde a Antonelli con pole en Canadá
Publicado el22/05/2026 a las 13:32
George Russell lanzó un mensaje claro en el Gran Premio de Canadá al quedarse con la pole para la carrera sprint, en un momento clave de la temporada donde su joven compañero Kimi Antonelli domina el campeonato.
El inglés reaccionó en pista tras semanas de presión interna.
La lucha interna en Mercedes se intensifica y la pole de Russell reabre la pelea dentro del equipo.
Russell corta el impulso de Antonelli
El británico superó a su compañero por apenas 68 milésimas.
Antonelli llegaba como líder del Mundial tras tres victorias consecutivas.
La pole cambia el tono de la batalla dentro del equipo.
Un mensaje tras semanas de presión
Russell había sido cuestionado por su rendimiento reciente.
El GP de Miami fue especialmente complicado para él.
En Canadá, respondió con una actuación sólida en clasificación.
Vuelta decisiva en el momento clave
El piloto logró su mejor tiempo en la última vuelta de la SQ3.
Marcó 1:12.965, siendo el único en bajar de los 73 segundos.
Esto le aseguró el primer lugar para la sprint.
Inicio complicado en el día
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La jornada no fue sencilla desde el arranque.
Russell sufrió un trompo y rozó el muro en prácticas.
Aun así, logró recomponerse para la clasificación.
Mercedes muestra mejoras
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El equipo llegó con un paquete importante de actualizaciones.
Las mejoras se reflejaron en el rendimiento del monoplaza.
Volvieron a marcar diferencia frente a sus rivales.
McLaren se mantiene al acecho
Los autos de McLaren volvieron a ser los principales perseguidores.
Ya habían mostrado competitividad en carreras anteriores.
Se perfilan como amenaza para la sprint.
Confianza renovada para Russell
El piloto aseguró que nunca dudó de su capacidad.
Destacó que solo necesitaba centrarse en su trabajo.
La pole refuerza su posición dentro del equipo.
Russell buscará convertir la pole en victoria en la sprint, mientras la rivalidad con Antonelli sigue creciendo.
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