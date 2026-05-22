Russell responde a Antonelli con pole en Canadá

George Russell lanzó un mensaje claro en el Gran Premio de Canadá al quedarse con la pole para la carrera sprint, en un momento clave de la temporada donde su joven compañero Kimi Antonelli domina el campeonato.

El inglés reaccionó en pista tras semanas de presión interna.

La lucha interna en Mercedes se intensifica y la pole de Russell reabre la pelea dentro del equipo.

Russell corta el impulso de Antonelli

El británico superó a su compañero por apenas 68 milésimas.

Antonelli llegaba como líder del Mundial tras tres victorias consecutivas.