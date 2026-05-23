Russell logra la pole en Canadá tras vencer a Antonelli
Publicado el23/05/2026 a las 13:49
George Russell respondió en el momento que más lo necesitaba.
El piloto británico de Mercedes se quedó con la pole position del Gran Premio de Canadá 2026 después de una clasificación apretadísima que volvió a confirmar que la pelea interna en las Flechas de Plata está al rojo vivo.
En Montreal, Russell tuvo que esperar hasta su último intento en la Q3 para marcar el mejor tiempo y arrebatarle la posición de privilegio a Kimi Antonelli por apenas 68 milésimas.
La clasificación dejó una certeza clara: Mercedes sigue un paso por delante en este tramo de la temporada, pero la distancia entre sus dos pilotos es tan pequeña que cada vuelta empieza a sentirse como un duelo directo por el control del equipo.
La pole de Russell no solo lo pone primero en la parrilla; también reactiva la pelea con Antonelli y lanza un mensaje en un campeonato donde el italiano venía marcando el ritmo.
Russell golpea primero en el momento decisivo
La sesión fue cerrada desde el inicio, pero el desenlace llegó en la Q3.
Antonelli tenía la pole provisional y parecía encaminado a firmar otro golpe de autoridad, hasta que Russell encontró una vuelta perfecta para detener el cronómetro en 1:12.578.
Ese registro le permitió quedarse con el primer lugar y cortar, al menos por un día, la sensación de que todo giraba alrededor de su compañero de equipo.
La diferencia fue mínima, lo que confirma que la batalla entre ambos sigue siendo uno de los grandes focos de la temporada.
Antonelli sigue firme y Mercedes monopoliza la primera fila
Aunque no logró la pole, Antonelli volvió a demostrar que su gran momento no es casualidad.
El italiano había sido el mejor en la Q1 y se mantuvo competitivo durante toda la clasificación, al punto de llegar a la parte final con opciones reales de quedarse con el mejor tiempo.
La primera fila completamente teñida de plata refuerza el dominio de Mercedes en Canadá. Más allá del resultado final, el equipo encontró ritmo constante en todas las fases de la sesión y vuelve a colocarse en posición de controlar la carrera desde el arranque.
McLaren persigue y Hadjar se roba parte de la atención
Detrás de los Mercedes, McLaren volvió a aparecer como el principal perseguidor.
Lando Norris y Oscar Piastri saldrán desde la tercera y cuarta posición, respectivamente, mientras Lewis Hamilton cerró el Top 5.
Pero una de las sorpresas más llamativas de la qualy fue Isack Hadjar.
El francés fue el más rápido en la Q2 con una vuelta que lo metió de lleno en la conversación y terminó confirmando una muy buena actuación con el séptimo puesto. Su rendimiento fue uno de los movimientos más interesantes en una parrilla que volvió a comprimirse en la zona media.
Checo y Alonso, fuera antes de tiempo
La otra cara de la clasificación fue la eliminación temprana de nombres importantes.
Sergio Pérez y Fernando Alonso no lograron superar la Q1 y quedaron relegados al fondo de la parrilla, en un golpe duro para ambos equipos.
Además, el incidente entre los dos en la curva 14 quedó bajo revisión de los comisarios tras la sesión, por lo que todavía podría haber movimientos posteriores en el orden de salida.
Por ahora, la parrilla provisional deja a Russell al frente, con Antonelli a su lado y con la sensación de que Canadá puede ofrecer otro capítulo intenso entre los dos pilotos de Mercedes.
La carrera en Montreal arranca con Russell en la mejor posición posible, pero con Antonelli pegado a su costado y McLaren acechando desde atrás, en un escenario que promete otra pelea cerrada desde la primera curva.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: F1 Canadá quién llega mejor para el GP de 2026