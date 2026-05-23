Russell logra la pole en Canadá tras vencer a Antonelli

George Russell respondió en el momento que más lo necesitaba.

El piloto británico de Mercedes se quedó con la pole position del Gran Premio de Canadá 2026 después de una clasificación apretadísima que volvió a confirmar que la pelea interna en las Flechas de Plata está al rojo vivo.

En Montreal, Russell tuvo que esperar hasta su último intento en la Q3 para marcar el mejor tiempo y arrebatarle la posición de privilegio a Kimi Antonelli por apenas 68 milésimas.

La clasificación dejó una certeza clara: Mercedes sigue un paso por delante en este tramo de la temporada, pero la distancia entre sus dos pilotos es tan pequeña que cada vuelta empieza a sentirse como un duelo directo por el control del equipo.

La pole de Russell no solo lo pone primero en la parrilla; también reactiva la pelea con Antonelli y lanza un mensaje en un campeonato donde el italiano venía marcando el ritmo.

Russell golpea primero en el momento decisivo

La sesión fue cerrada desde el inicio, pero el desenlace llegó en la Q3.

Antonelli tenía la pole provisional y parecía encaminado a firmar otro golpe de autoridad, hasta que Russell encontró una vuelta perfecta para detener el cronómetro en 1:12.578.

Ese registro le permitió quedarse con el primer lugar y cortar, al menos por un día, la sensación de que todo giraba alrededor de su compañero de equipo.