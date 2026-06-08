¿Alicia Villarreal será abuela? Rumores de embarazo sacuden a Melenie Carmona
Publicado el08/06/2026 a las 11:57
- Melenie Carmona posible embarazo
- ¿Arturo Carmona confirma noticia?
- Polémica se desata en redes
La posibilidad de que Melenie Carmona esté esperando a su primer bebé comenzó a circular con fuerza en redes sociales tras revelaciones hechas durante una presentación teatral.
Durante una función de ‘Perfume de Gardenia’, Arturo Carmona habría compartido un momento especial con el público. “Gracias por compartir conmigo esto tan importante en mi vida”, expresó, provocando aplausos entre los asistentes.
La periodista Elisa Beristain aseguró que el actor se convertirá en abuelo próximamente. “¡Arturo Carmona por fin será abuelo!… su hija Melenie Carmona está embarazada”, afirmó en su cuenta.
La declaración encendió aún más el interés mediático alrededor de la familia. Seguidores comenzaron a cuestionar si la noticia marcaría una nueva etapa para todos.
Otra voz confirma la versión
La comunicadora Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, también se sumó a la información difundida. Aseguró que la joven tendría pocas semanas de gestación y que la familia estaría ilusionada.
“Les confirmo que Melenie Carmona está embarazada… que bendición Alicia Villarreal será abuelita por primera vez”, escribió. Añadió que la futura madre se encuentra tranquila y acompañada por sus seres queridos.
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Según su versión, tanto Alicia Villarreal como Arturo Carmona reaccionaron con alegría ante la noticia. También señaló que la joven enfrenta el proceso con ilusión y los temores naturales de una primeriza.
Hasta el momento, Melanie Carmona no ha emitido postura pública sobre los rumores. El silencio mantiene la expectativa entre quienes siguen de cerca su vida personal.
Alicia Villarreal rompe el silencio
Ante la insistencia de la prensa, Alicia Villarreal fue cuestionada directamente sobre el supuesto embarazo de su hija. La cantante evitó confirmar o desmentir la información, pero dejó frases que alimentaron la versión.
“Pues yo estoy lista, desde cuando, desde que me dijo: ‘Ya decidimos vivir juntos’”, comentó ante reporteros. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que la posibilidad no le resulta sorpresiva.
Al ser cuestionada nuevamente, reiteró su disposición ante una nueva etapa familiar. “Pues yo estoy lista para ser abuelita”, declaró sin profundizar en detalles.
Las declaraciones cobraron relevancia debido al distanciamiento público que ha existido entre madre e hija. Para muchos seguidores, el momento podría representar también una reconciliación emocional.
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Expectativa e incertidumbre en la familia
Aunque no existe confirmación oficial, las versiones difundidas mantienen el tema en tendencia. La posibilidad de un nuevo integrante ha despertado mensajes de apoyo y felicitaciones anticipadas.
El supuesto anuncio de Arturo Carmona durante la obra teatral continúa generando debate. Algunos consideran que fue una confirmación indirecta, otros lo ven como un malentendido.
Mientras tanto, la atención mediática se centra en si Melanie Carmona decidirá hablar públicamente. Su eventual confirmación marcaría un momento significativo en la historia familiar.
Por ahora, el rumor sigue creciendo sin un comunicado definitivo. Lo cierto es que tanto Alicia Villarreal como Arturo Carmona han dejado claro que están “listos” para recibir una nueva etapa en sus vidas.
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