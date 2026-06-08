¿Alicia Villarreal será abuela? Rumores de embarazo sacuden a Melenie Carmona

Melenie Carmona posible embarazo

¿Arturo Carmona confirma noticia?

Polémica se desata en redes

La posibilidad de que Melenie Carmona esté esperando a su primer bebé comenzó a circular con fuerza en redes sociales tras revelaciones hechas durante una presentación teatral.

Durante una función de ‘Perfume de Gardenia’, Arturo Carmona habría compartido un momento especial con el público. “Gracias por compartir conmigo esto tan importante en mi vida”, expresó, provocando aplausos entre los asistentes.

La periodista Elisa Beristain aseguró que el actor se convertirá en abuelo próximamente. “¡Arturo Carmona por fin será abuelo!… su hija Melenie Carmona está embarazada”, afirmó en su cuenta.

La declaración encendió aún más el interés mediático alrededor de la familia. Seguidores comenzaron a cuestionar si la noticia marcaría una nueva etapa para todos.

Otra voz confirma la versión

La comunicadora Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, también se sumó a la información difundida. Aseguró que la joven tendría pocas semanas de gestación y que la familia estaría ilusionada.

“Les confirmo que Melenie Carmona está embarazada… que bendición Alicia Villarreal será abuelita por primera vez”, escribió. Añadió que la futura madre se encuentra tranquila y acompañada por sus seres queridos.

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Según su versión, tanto Alicia Villarreal como Arturo Carmona reaccionaron con alegría ante la noticia. También señaló que la joven enfrenta el proceso con ilusión y los temores naturales de una primeriza.

Hasta el momento, Melanie Carmona no ha emitido postura pública sobre los rumores. El silencio mantiene la expectativa entre quienes siguen de cerca su vida personal.