Rubio pide a los cubanos impulsar una “nueva Cuba” bajo la visión de Trump

Rubio lanza petición a cubanos

Críticas a élite militar

Tensiones entre Washington y La Habana

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este miércoles un mensaje dirigido a los ciudadanos en la isla para que construyan lo que definió como “una nueva Cuba”, alineada con la propuesta del presidente Donald Trump.

Dicho pronunciamiento coincidió con el aniversario de la instauración de la república cubana en 1902, una fecha que el actual gobierno de La Habana no conmemora oficialmente.

“En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente”, expresó Rubio en un video de aproximadamente cinco minutos difundido en redes sociales.

El funcionario reconoció las dificultades que enfrenta la población y afirmó: “Sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables”, aludiendo a la crisis económica y social.

Críticas al liderazgo y a Gaesa

Rubio aseguró que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos” radica en quienes, según él, controlan el país y han “saqueado miles de millones de dólares”.