Rubio pide a los cubanos impulsar una “nueva Cuba” bajo la visión de Trump
Publicado el20/05/2026 a las 06:58
- Rubio lanza petición a cubanos
- Críticas a élite militar
- Tensiones entre Washington y La Habana
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este miércoles un mensaje dirigido a los ciudadanos en la isla para que construyan lo que definió como “una nueva Cuba”, alineada con la propuesta del presidente Donald Trump.
Dicho pronunciamiento coincidió con el aniversario de la instauración de la república cubana en 1902, una fecha que el actual gobierno de La Habana no conmemora oficialmente.
“En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente”, expresó Rubio en un video de aproximadamente cinco minutos difundido en redes sociales.
El funcionario reconoció las dificultades que enfrenta la población y afirmó: “Sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables”, aludiendo a la crisis económica y social.
Críticas al liderazgo y a Gaesa
Rubio aseguró que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos” radica en quienes, según él, controlan el país y han “saqueado miles de millones de dólares”.
En su mensaje, señaló directamente al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, como símbolo del poder económico concentrado en manos de la élite.
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También sostuvo que, tras el fin del subsidio petrolero venezolano, la cúpula militar adquiere combustible para su uso particular mientras exige sacrificios a la población.
Sin hacer referencia directa a medidas específicas de Washington, defendió que el problema central es el control interno de los recursos y no factores externos.
La propuesta de “una nueva vía”
“El presidente Trump ofrece una nueva vía entre EE.UU. y una nueva Cuba”, afirmó Rubio, al explicar que la propuesta busca transformar la relación bilateral.
Según detalló, esa nueva etapa permitiría que “los cubanos de a pie” puedan ser dueños de negocios como gasolineras, tiendas o restaurantes, sin depender de estructuras militares.
“Actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”, subrayó el secretario de Estado.
Rubio comparó el posible escenario cubano con el desarrollo económico de países del Caribe como Jamaica, República Dominicana y Bahamas.
Tensión política en aumento
El mensaje se produce en un contexto de mayores presiones de Washington hacia La Habana, incluidas sanciones y advertencias del presidente Trump.
Además, se espera que el Departamento de Justicia formalice acusaciones contra el expresidente Raúl Castro por un caso vinculado al derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.
El anuncio coincidiría con la conmemoración del 20 de mayo en Miami, fecha reivindicada por el exilio cubano como Día de la Independencia.
Mientras el gobierno cubano no reconoce oficialmente esa efeméride, el discurso de Rubio refuerza la narrativa de un cambio impulsado desde la ciudadanía y respaldado por la actual administración estadounidense, señaló ‘EFE’ y ‘ABC‘.