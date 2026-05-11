¿Rosie Rivera se divorcia?

Crisis tras 15 años

Rumores de divorcio

Un nuevo rumor sacude a la familia Rivera y coloca a Rosie Rivera en el centro de la conversación pública.

De acuerdo con información difundida por el periodista Javier Ceriani, la hermana de Jenni Rivera estaría atravesando una separación con su esposo, Abel Flores.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2011, habría puesto en pausa su relación tras 15 años juntos.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la también empresaria, la versión ha generado especulación entre seguidores.

“Hay una crisis. Están separados hoy”

Según Ceriani, el distanciamiento no sería reciente y vendría gestándose desde hace algunos meses.