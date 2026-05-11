¿Se divorcia? Revelan crisis matrimonial de Rosie Rivera tras 15 años de matrimonio
¿Rosie Rivera se divorcia? Crisis tras 15 años Rumores de divorcio Un nuevo rumor sacude a la familia Rivera y coloca a Rosie Rivera en el centro de la conversación pública. De acuerdo con información difundida por el periodista Javier Ceriani, la hermana de Jenni Rivera estaría atravesando una separación con su esposo, Abel Flores. […]
Publicado el11/05/2026 a las 11:27
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Un nuevo rumor sacude a la familia Rivera y coloca a Rosie Rivera en el centro de la conversación pública.
De acuerdo con información difundida por el periodista Javier Ceriani, la hermana de Jenni Rivera estaría atravesando una separación con su esposo, Abel Flores.
La pareja, que contrajo matrimonio en 2011, habría puesto en pausa su relación tras 15 años juntos.
Aunque no existe confirmación oficial por parte de la también empresaria, la versión ha generado especulación entre seguidores.
“Hay una crisis. Están separados hoy”
Según Ceriani, el distanciamiento no sería reciente y vendría gestándose desde hace algunos meses.
“Rosie está pasando por un momento muy complicado. Hay una crisis. Están separados hoy”, aseguró el comunicador.
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El periodista sostuvo que esta situación explicaría por qué la cantante cerró temporalmente sus redes sociales.
El movimiento habría sido una estrategia para evitar que el tema escalara mientras se definía el rumbo de su matrimonio.
¿Divorcio definitivo o reconciliación?
Hasta ahora, no se ha informado que exista una solicitud formal de divorcio presentada ante las autoridades.
Ceriani dejó abierta la posibilidad de que la pareja retome la relación si logran superar la crisis actual.
“Mañana se puede reconciliar… él, cuando ve que ella cerró sus cuentas y va en serio con el divorcio, se arrodille con Biblia en mano y le diga: ‘Perdóname, voy a cambiar’”, expresó.
La declaración avivó el debate en redes sociales, donde algunos consideran que aún podría haber una oportunidad de reconciliación.
Un pasado marcado por pruebas
No es la primera vez que Rosie habla de dificultades en su matrimonio con Abel Flores.
En 2024 confesó que estuvieron separados durante tres meses debido a problemas relacionados con la adicción a las apuestas de su esposo.
“Estoy feliz con él y ha sido una relación difícil… yo he decidido estar 100% comprometida con mi pacto con Dios”, declaró en ese momento.
También aseguró: “En un momento estuvimos separados tres meses y decidí otra vez renovar ese pacto”.
Señalamientos y silencio público
Ceriani añadió que, presuntamente, la separación actual habría ocurrido tras el descubrimiento de un problema económico relacionado con dinero.
Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas ni declaraciones oficiales que confirmen esa versión.
Por ahora, las redes sociales de Rosie Rivera han vuelto a estar activas, aunque ella no ha abordado el tema directamente.
Mientras el silencio persiste, la dinastía Rivera enfrenta una nueva polémica que mantiene atentos a sus seguidores y al medio del espectáculo.