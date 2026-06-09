Ronald Araújo viaja a Barcelona por lesión

La selección de Uruguay enfrenta una preocupación de última hora antes del Mundial 2026: Ronald Araújo sufrió un problema muscular y tuvo que viajar a Barcelona para tratarse.

El defensor es una pieza clave en la zaga uruguaya, y su estado físico puede impactar directamente en el rendimiento del equipo en su debut.

Araújo se lesiona en plena preparación

El zaguero del Barcelona sufrió una lesión de bajo grado durante un entrenamiento con la selección.

La molestia muscular le impidió trabajar con normalidad en las últimas horas, lo que llevó al cuerpo técnico a tomar una decisión inmediata para priorizar su recuperación.

Ante este escenario, se resolvió que el jugador viaje a España para someterse a un tratamiento especializado que le permita acelerar su regreso.

Tratamiento especial con médicos de confianza

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que Araújo será atendido por profesionales que ya han trabajado previamente con él.