Ronald Araújo viaja a Barcelona por lesión
Publicado el09/06/2026 a las 09:10
La selección de Uruguay enfrenta una preocupación de última hora antes del Mundial 2026: Ronald Araújo sufrió un problema muscular y tuvo que viajar a Barcelona para tratarse.
El defensor es una pieza clave en la zaga uruguaya, y su estado físico puede impactar directamente en el rendimiento del equipo en su debut.
Araújo se lesiona en plena preparación
El zaguero del Barcelona sufrió una lesión de bajo grado durante un entrenamiento con la selección.
La molestia muscular le impidió trabajar con normalidad en las últimas horas, lo que llevó al cuerpo técnico a tomar una decisión inmediata para priorizar su recuperación.
Ante este escenario, se resolvió que el jugador viaje a España para someterse a un tratamiento especializado que le permita acelerar su regreso.
Tratamiento especial con médicos de confianza
La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que Araújo será atendido por profesionales que ya han trabajado previamente con él.
El objetivo es que reciba un tratamiento médico específico que ayude a resolver la molestia en el menor tiempo posible, sin comprometer su estado físico.
Según el informe de sanidad, tanto el cuerpo técnico como el equipo médico de la selección estuvieron de acuerdo con la decisión de trasladarlo a Barcelona, considerando que es la mejor opción para su recuperación.
Uruguay espera recuperarlo para el debut
A pesar de la preocupación inicial, en Uruguay mantienen el optimismo sobre su disponibilidad.
El plantel tiene previsto viajar el 9 de junio rumbo a Playa del Carmen para la última etapa de preparación antes del torneo, y se espera que Araújo pueda reintegrarse a la delegación a tiempo.
La meta es que el defensor llegue en condiciones para el partido debut frente a Arabia Saudita, programado para el 15 de junio.
Los próximos días serán clave para evaluar la evolución de Araújo y confirmar si podrá estar listo para el inicio del Mundial.
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