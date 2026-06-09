Roberto Mancini, cerca de regresar a la Selección de Italia tras el fracaso mundialista
Publicado el08/06/2026 a las 18:31
La Selección de Italia se prepara para iniciar una nueva etapa luego de quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, y todo apunta a que Roberto Mancini será el encargado de liderar la reconstrucción de la Azzurra.
Según reportes de la prensa italiana, el estratega que conquistó la Eurocopa 2021 con Italia es el principal candidato para regresar al banquillo nacional tras su sorpresiva salida en 2023.
Mancini toma ventaja sobre Conte
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— Tuttosport (@tuttosport) June 8, 2026
Durante las últimas semanas, los nombres de Roberto Mancini y Antonio Conte aparecieron como las principales opciones para asumir el proyecto de renovación del futbol italiano.
Sin embargo, el diario deportivo Tuttosport asegura que Mancini ha tomado ventaja y se encuentra muy cerca de concretar su regreso.
La Federación Italiana de Futbol busca recuperar la competitividad internacional de una selección que atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente.
Contrato hasta 2030
De acuerdo con la información publicada en Italia, la federación le habría ofrecido un contrato por cuatro temporadas, con vigencia hasta junio de 2030.
El acuerdo incluiría un salario cercano a los dos millones de euros anuales.
Antes de concretar su regreso, Mancini deberá resolver su situación contractual con el club catarí Al Sadd, donde recientemente conquistó el campeonato local.
El reto de devolver a Italia a la élite
El gran objetivo será reconstruir una selección que, pese a conquistar la Eurocopa en 2021, no ha logrado clasificarse a las últimas tres Copas del Mundo.
Además, uno de sus primeros desafíos sería la participación en la próxima edición de la UEFA Nations League, donde Italia compartiría grupo con selecciones de alto nivel.
La posible vuelta de Roberto Mancini representa una apuesta por recuperar la identidad competitiva de una de las selecciones más históricas del futbol mundial.
Tras años de decepciones, Italia busca comenzar de nuevo y Mancini parece ser el elegido para encabezar ese camino.
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