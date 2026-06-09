Roberto Mancini, cerca de regresar a la Selección de Italia tras el fracaso mundialista

La Selección de Italia se prepara para iniciar una nueva etapa luego de quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, y todo apunta a que Roberto Mancini será el encargado de liderar la reconstrucción de la Azzurra.

Según reportes de la prensa italiana, el estratega que conquistó la Eurocopa 2021 con Italia es el principal candidato para regresar al banquillo nacional tras su sorpresiva salida en 2023.

Mancini toma ventaja sobre Conte

🔥#Mancini sorpassa Conte, ritorno a un passo: l’accordo del prossimo ct Italia https://t.co/I9Vz4lJHMb — Tuttosport (@tuttosport) June 8, 2026

Durante las últimas semanas, los nombres de Roberto Mancini y Antonio Conte aparecieron como las principales opciones para asumir el proyecto de renovación del futbol italiano.

Sin embargo, el diario deportivo Tuttosport asegura que Mancini ha tomado ventaja y se encuentra muy cerca de concretar su regreso.

La Federación Italiana de Futbol busca recuperar la competitividad internacional de una selección que atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente.

Contrato hasta 2030