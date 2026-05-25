Ricky Martin habla tras caos con gas lacrimógeno en concierto en Montenegro: “Mucho amor siempre… y volveré”
Publicado el25/05/2026 a las 11:41
- Ricky Martin tras incidente con gas lacrimógeno
- Concierto interrumpido en Montenegro
- Promete regresar al país pese al momento
Una noche que prometía ser histórica terminó envuelta en tensión cuando un incidente obligó a interrumpir el concierto de Ricky Martin en Podgorica, Montenegro.
El artista puertorriqueño iniciaba la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live” en medio de las celebraciones por el 20 aniversario de la independencia del país.
En pleno espectáculo, una persona lanzó gas lacrimógeno en dirección al escenario, generando alarma entre el público y el equipo de producción.
La situación provocó la evacuación inmediata del cantante y la suspensión momentánea del evento mientras se atendía la emergencia.
Evacuación y reacción inmediata
El incidente ocurrió el jueves 21 de mayo, justo cuando el espectáculo comenzaba a tomar fuerza ante miles de asistentes.
La presencia del gas obligó a detener la música y activar los protocolos de seguridad para proteger tanto al artista como al público.
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El concierto fue interrumpido abruptamente para permitir que los asistentes se retiraran del área y recibieran atención si era necesario.
Horas después, el equipo del cantante confirmó que la situación había sido controlada por el personal de seguridad y las autoridades locales.
Ricky Martin rompe el silencio
Dos días después de lo ocurrido, el intérprete decidió pronunciarse personalmente a través de sus redes sociales.
“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes”, escribió en un mensaje difundido en montenegrino, inglés y español.
El cantante destacó el ambiente vivido antes del incidente y calificó al público como “cálido y lleno de amor”.
“Estábamos celebrando la música, la cultura y por supuesto tu independencia”, añadió en su publicación.
Un mensaje de gratitud y promesa
Pese al momento de tensión, Ricky Martin expresó que prefiere quedarse con el recuerdo positivo de la velada.
“Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes”, compartió en su mensaje.
El artista cerró su publicación con una promesa directa a sus seguidores en Montenegro: “Mucho amor siempre… y volveré”.
Sus palabras fueron interpretadas como un gesto de respaldo hacia el público que acudió al evento.
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El comunicado oficial tras el incidente
Tras la interrupción del espectáculo, el equipo del cantante difundió un comunicado para aclarar lo sucedido.
Desde la cuenta de Instagram de su publicista, Róndine Alcalá, se explicó que la seguridad del evento actuó de inmediato.
Según el mensaje, las autoridades locales y el personal de seguridad lograron “garantizar la seguridad de los presentes”.
También se indicó que algunos miembros del equipo recomendaron no continuar con el concierto tras el incidente.
Decisión de retomar el compromiso
De acuerdo con el comunicado, fue el propio Ricky Martin quien insistió en reanudar el espectáculo.
La decisión, según el equipo, respondió al compromiso del cantante con sus fans y con la celebración programada.
El episodio marcó el arranque europeo de la gira con un momento inesperado que generó preocupación.
Aun así, el artista dejó claro que su enfoque permanece en la conexión con su público y en continuar llevando su música a los escenarios internacionales.