Ricky Martin habla tras caos con gas lacrimógeno en concierto en Montenegro: “Mucho amor siempre… y volveré”

Ricky Martin tras incidente con gas lacrimógeno

Concierto interrumpido en Montenegro

Promete regresar al país pese al momento

Una noche que prometía ser histórica terminó envuelta en tensión cuando un incidente obligó a interrumpir el concierto de Ricky Martin en Podgorica, Montenegro.

El artista puertorriqueño iniciaba la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live” en medio de las celebraciones por el 20 aniversario de la independencia del país.

En pleno espectáculo, una persona lanzó gas lacrimógeno en dirección al escenario, generando alarma entre el público y el equipo de producción.

La situación provocó la evacuación inmediata del cantante y la suspensión momentánea del evento mientras se atendía la emergencia.

Evacuación y reacción inmediata

El incidente ocurrió el jueves 21 de mayo, justo cuando el espectáculo comenzaba a tomar fuerza ante miles de asistentes.

La presencia del gas obligó a detener la música y activar los protocolos de seguridad para proteger tanto al artista como al público.

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El concierto fue interrumpido abruptamente para permitir que los asistentes se retiraran del área y recibieran atención si era necesario.

Horas después, el equipo del cantante confirmó que la situación había sido controlada por el personal de seguridad y las autoridades locales.