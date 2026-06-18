Revelan la identidad de las ocho víctimas del accidente de un bombardero B-52 en California

Ocho víctimas identificadas

B-52 cayó en California

Investigación sigue en curso

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló la identidad de las ocho personas que murieron tras el accidente de un bombardero B-52 Stratofortress ocurrido esta semana en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California.

El accidente se registró el pasado 15 de junio, pocos minutos después del despegue de la aeronave desde el aeródromo de Edwards, una de las instalaciones militares más importantes del país para pruebas y desarrollo de aeronaves.

La Fuerza Aérea confirma quiénes eran las víctimas del siniestro

Las autoridades informaron que las ocho personas fallecidas participaban en una operación rutinaria cuando ocurrió el accidente.

Las víctimas eran pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas de vuelo relacionados con la Base Edwards, Boeing y empresas contratistas que colaboran con el programa de pruebas de la Fuerza Aérea.

De acuerdo con la información oficial, los fallecidos tenían entre 32 y 53 años de edad.

Los nombres dados a conocer por la institución militar son: