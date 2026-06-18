Revelan la identidad de las ocho víctimas del accidente de un bombardero B-52 en California
Publicado el18/06/2026 a las 08:01
- Ocho víctimas identificadas
- B-52 cayó en California
- Investigación sigue en curso
La Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló la identidad de las ocho personas que murieron tras el accidente de un bombardero B-52 Stratofortress ocurrido esta semana en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California.
El accidente se registró el pasado 15 de junio, pocos minutos después del despegue de la aeronave desde el aeródromo de Edwards, una de las instalaciones militares más importantes del país para pruebas y desarrollo de aeronaves.
La Fuerza Aérea confirma quiénes eran las víctimas del siniestro
Las autoridades informaron que las ocho personas fallecidas participaban en una operación rutinaria cuando ocurrió el accidente.
Las víctimas eran pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas de vuelo relacionados con la Base Edwards, Boeing y empresas contratistas que colaboran con el programa de pruebas de la Fuerza Aérea.
De acuerdo con la información oficial, los fallecidos tenían entre 32 y 53 años de edad.
Los nombres dados a conocer por la institución militar son:
- Coronel Gregory Watson, de 53 años.
- Teniente coronel Gabriel Estrella, de 40 años.
- Teniente coronel retirado Miles Middleton, de 50 años.
- Mayor Alexander Davis, de 34 años.
- Mayor Robert Dee, de 40 años.
- Mayor Brad Hovey, de 35 años.
- Ingeniero de pruebas de vuelo Jeromy Smith, de 32 años.
- Ingeniero de pruebas de vuelo Christopher Rischar, de 41 años.
El homenaje oficial destaca su trayectoria y compromiso
La publicación de los nombres se realizó después de que las autoridades completaran las notificaciones correspondientes a los familiares de las víctimas.
Según explicó la Fuerza Aérea, existe una política que establece un período de espera de 24 horas tras concluir todos los avisos a los familiares antes de divulgar públicamente la identidad de los fallecidos.
El coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, expresó sus condolencias a las familias y compañeros de trabajo de las víctimas.
«eran profesionales dedicados, queridos miembros de sus familias y compañeros de equipo irremplazables»
Las declaraciones fueron incluidas en un comunicado oficial difundido por la institución militar.
El accidente ocurrió poco después del despegue en Edwards
La Base de la Fuerza Aérea Edwards confirmó que el bombardero se accidentó poco después de iniciar el vuelo.
«EL bombardero se estrelló el 15 de junio poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11.20 hora local (17.20 GMT)», explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.
Tras el incidente, equipos de emergencia fueron desplegados rápidamente hacia la zona del impacto.
Las fuerzas armadas informaron que el personal de rescate acudió «de inmediato» al lugar donde cayó la aeronave y señalaron que continuarán ofreciendo información adicional conforme avance la investigación.
Hasta el momento no se han dado a conocer las posibles causas del accidente.
El B-52 sigue siendo una pieza clave del poder militar estadounidense
Ver este video en su propia página →
El B-52 Stratofortress es uno de los aviones militares más reconocidos de la historia de Estados Unidos.
La aeronave fue introducida durante la década de 1950 y continúa en servicio activo gracias a múltiples programas de modernización.
Fabricado por Boeing, este bombardero de largo alcance puede transportar armamento convencional y nuclear, además de operar en misiones de gran distancia.
A lo largo de las décadas ha participado en diversos conflictos militares y operaciones internacionales, incluyendo la guerra de Vietnam y otras campañas desarrolladas por Estados Unidos.
Tras el accidente, varias imágenes captadas en las inmediaciones de la Base Edwards, ubicada en el condado de Kern, aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, mostraron una gran columna de humo negro elevándose desde la zona donde impactó la aeronave.
Las autoridades militares continúan investigando las circunstancias que rodearon el siniestro mientras familiares, compañeros y miembros de la Fuerza Aérea lamentan la pérdida de las ocho personas que viajaban a bordo.
Te Puede Interesar: GTA 6 revela su portada y confirma fecha de reservas
FUENTE: EFE