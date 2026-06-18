GTA 6 revela su portada y confirma fecha de reservas

Rockstar comenzó oficialmente la campaña de GTA 6 con la revelación de su portada y el anuncio de la fecha de reservas, generando expectativa entre millones de fans que esperaban novedades del juego.

Se trata del primer movimiento concreto del marketing del juego, confirmando que el lanzamiento sigue en camino y marcando el inicio de una nueva etapa para uno de los títulos más esperados de la década.

Rockstar activa la campaña con un teaser

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Sin previo aviso, la compañía publicó un breve teaser donde mostró la carátula oficial del juego.

Además, confirmó que las reservas estarán disponibles a partir del 25 de junio, lo que representa el primer paso formal hacia su comercialización.

Aunque muchos esperaban un nuevo tráiler, Rockstar optó por una revelación más contenida.

La portada mantiene la esencia clásica