GTA 6 revela su portada y confirma fecha de reservas
Publicado el18/06/2026 a las 06:32
Rockstar comenzó oficialmente la campaña de GTA 6 con la revelación de su portada y el anuncio de la fecha de reservas, generando expectativa entre millones de fans que esperaban novedades del juego.
Se trata del primer movimiento concreto del marketing del juego, confirmando que el lanzamiento sigue en camino y marcando el inicio de una nueva etapa para uno de los títulos más esperados de la década.
Rockstar activa la campaña con un teaser
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Sin previo aviso, la compañía publicó un breve teaser donde mostró la carátula oficial del juego.
Además, confirmó que las reservas estarán disponibles a partir del 25 de junio, lo que representa el primer paso formal hacia su comercialización.
Aunque muchos esperaban un nuevo tráiler, Rockstar optó por una revelación más contenida.
La portada mantiene la esencia clásica
La imagen sigue el estilo tradicional de la saga, con un collage que reúne personajes, vehículos y escenarios del juego.
En el centro destacan los protagonistas Jason y Lucía, mientras que también aparecen figuras clave como Bobby Ike y Raúl Bautista.
El diseño apuesta por una composición cargada de detalles, en línea con entregas anteriores de la franquicia.
Vice City marca la identidad visual
La ambientación vuelve a ser protagonista en la estética del juego.
Elementos como un hidroavión, una lancha, un deportivo y una motocicleta refuerzan la idea de un entorno dinámico y urbano, característico de Vice City.
Además, la portada incluye más animales que cualquier otra entrega, con la presencia de un cocodrilo y un flamenco como parte del escenario.
Sin cambios en la fecha de lanzamiento
Rockstar no modificó el calendario previsto para el juego.
Aunque no se confirmó nuevamente en el teaser, todo apunta a que el lanzamiento se mantiene para el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series.
Esto llega después de retrasos previos que habían generado dudas entre los seguidores.
Se espera que en las próximas semanas Rockstar avance con nuevos contenidos promocionales, incluyendo posibles tráilers y más detalles sobre la jugabilidad.
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