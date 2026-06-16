De YouTube al cine: ‘Backrooms’ rompe récords en taquilla y redefine el terror moderno
Publicado el16/06/2026 a las 11:58
- Backrooms rompe récords
- Terror nacido en internet
- Joven director sorprende
La industria del cine fue sorprendida por el éxito de “Backrooms”, una producción independiente que logró una recaudación millonaria en su estreno.
Dicha cinta, dirigida por el joven creador Kane Parsons, alcanzó 81 millones de dólares en su primer fin de semana en cines.
El proyecto destaca no solo por sus números, sino por su origen poco convencional dentro del entretenimiento digital.
Se trata de una historia nacida en internet que logró dar el salto a la pantalla grande sin depender de grandes estrellas.
Del internet al cine comercial
El origen de “Backrooms” se remonta a una historia de terror compartida en foros digitales, conocida como creepypasta.
Este tipo de relatos busca inquietar al público con escenarios extraños y situaciones fuera de lo cotidiano.
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La premisa gira en torno a espacios vacíos e interminables que generan una sensación constante de desasosiego.
Uno de los conceptos más difundidos describe estos lugares como “habitaciones vacías segmentadas de manera aleatoria”.
Un estilo que conecta con nuevas audiencias
La película retoma elementos del llamado horror liminal, donde lo cotidiano se transforma en algo perturbador.
Este enfoque visual y narrativo ha logrado conectar especialmente con audiencias jóvenes familiarizadas con contenidos digitales.
Además, la historia incorpora referencias a errores de videojuegos, como atravesar paredes hacia espacios desconocidos.
Ese estilo, combinado con una narrativa minimalista, ha impulsado su viralidad y su éxito comercial.
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Kane Parsons, el creador detrás del éxito
Kane Parsons, de apenas 20 años, comenzó su carrera publicando videos en YouTube desde la adolescencia.
Su cortometraje “The Backrooms (Found Footage)” se volvió viral y acumuló millones de visualizaciones en poco tiempo.
El impacto de ese contenido llamó la atención de la productora A24, que decidió llevar la historia al cine.
Tras el éxito, Parsons ya contempla expandir el universo de la película con posibles secuelas en el futuro, señaló ‘CNN‘.