De YouTube al cine: ‘Backrooms’ rompe récords en taquilla y redefine el terror moderno

Backrooms rompe récords

Terror nacido en internet

Joven director sorprende

La industria del cine fue sorprendida por el éxito de “Backrooms”, una producción independiente que logró una recaudación millonaria en su estreno.

Dicha cinta, dirigida por el joven creador Kane Parsons, alcanzó 81 millones de dólares en su primer fin de semana en cines.

El proyecto destaca no solo por sus números, sino por su origen poco convencional dentro del entretenimiento digital.

Se trata de una historia nacida en internet que logró dar el salto a la pantalla grande sin depender de grandes estrellas.

Del internet al cine comercial

El origen de “Backrooms” se remonta a una historia de terror compartida en foros digitales, conocida como creepypasta.

Este tipo de relatos busca inquietar al público con escenarios extraños y situaciones fuera de lo cotidiano.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa

La premisa gira en torno a espacios vacíos e interminables que generan una sensación constante de desasosiego.

Uno de los conceptos más difundidos describe estos lugares como “habitaciones vacías segmentadas de manera aleatoria”.