Revelan cuánto pagó Taylor Swift a Nueva York por los permisos de su boda con Travis Kelce

Taylor Swift y su boda

Alcalde confirma el pago

Boda requirió operativo especial

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando conversación, ahora por el costo que implicó para la ciudad de Nueva York organizar un evento de gran magnitud.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que la cantante cubrió más de 160 mil dólares correspondientes a permisos y servicios municipales extraordinarios.

Dicho pago está relacionado con la ceremonia celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden y no representa el costo total del enlace.

Las autoridades aclararon que esa cantidad corresponde únicamente a los gastos asumidos por la ciudad para garantizar el desarrollo del evento.

El alcalde confirma el monto pagado por la cantante

Durante una conferencia de prensa, Mamdani explicó que la autorización para realizar la boda fue emitida pocos días antes de la celebración.

El funcionario señaló que Taylor Swift cumplió con todos los pagos exigidos para llevar a cabo el evento en uno de los recintos más emblemáticos de Manhattan.

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«Taylor Swift ya pagó el costo del permiso, más de 160 mil dólares por ese evento y por la respuesta a ese evento», declaró el alcalde.

La administración municipal indicó que ese tipo de pagos son obligatorios cuando una celebración privada requiere apoyo especial por parte de la ciudad.