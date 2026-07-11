Revelan cuánto pagó Taylor Swift a Nueva York por los permisos de su boda con Travis Kelce
Publicado el11/07/2026 a las 14:19
- Taylor Swift y su boda
- Alcalde confirma el pago
- Boda requirió operativo especial
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando conversación, ahora por el costo que implicó para la ciudad de Nueva York organizar un evento de gran magnitud.
El alcalde Zohran Mamdani confirmó que la cantante cubrió más de 160 mil dólares correspondientes a permisos y servicios municipales extraordinarios.
Dicho pago está relacionado con la ceremonia celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden y no representa el costo total del enlace.
Las autoridades aclararon que esa cantidad corresponde únicamente a los gastos asumidos por la ciudad para garantizar el desarrollo del evento.
El alcalde confirma el monto pagado por la cantante
Durante una conferencia de prensa, Mamdani explicó que la autorización para realizar la boda fue emitida pocos días antes de la celebración.
El funcionario señaló que Taylor Swift cumplió con todos los pagos exigidos para llevar a cabo el evento en uno de los recintos más emblemáticos de Manhattan.
TE PUEDE INTERESAR: Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”
«Taylor Swift ya pagó el costo del permiso, más de 160 mil dólares por ese evento y por la respuesta a ese evento», declaró el alcalde.
La administración municipal indicó que ese tipo de pagos son obligatorios cuando una celebración privada requiere apoyo especial por parte de la ciudad.
¿Qué cubrieron los más de 160 mil dólares?
Según las autoridades, el monto no estuvo destinado a la organización completa de la boda, sino exclusivamente a los servicios públicos necesarios.
Entre ellos se encuentran los permisos para el cierre temporal de calles alrededor del Madison Square Garden.
También fueron incluidos los operativos de control vehicular y las horas adicionales trabajadas por elementos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
Además, la ciudad desplegó recursos adicionales para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del evento durante su realización.
El costo real de la boda sería mucho mayor
Especialistas del sector de eventos consideran que los más de 160 mil dólares representan solo una fracción del presupuesto total de la celebración.
Diversos reportes estiman que rentar el Madison Square Garden puede costar entre 600 mil y 800 mil dólares por día, dependiendo de las características del montaje.
Algunas versiones indican que el recinto habría permanecido reservado durante al menos dos jornadas para preparar la ceremonia y recibir a los invitados.
A ese gasto habría que sumar la producción técnica, iluminación, escenografía y otros servicios relacionados con un evento de esa magnitud.
.@NYCMayor Mamdani on Taylor Swift paying New York City back for police overtime during her wedding: «Taylor Swift will be paying… has paid already the cost of the permit that was lodged, which was over $160,000 for that event and for the response to that event.» pic.twitter.com/rlYhUmi9AS
— CSPAN (@cspan) July 10, 2026
La logística elevó considerablemente el presupuesto
La organización también habría requerido importantes inversiones en decoración, banquete y transporte para los asistentes.
A ello se sumarían los costos de seguridad privada, personal operativo y la contratación de seguros para el desarrollo del evento.
Aunque no existe una cifra oficial sobre el presupuesto total de la boda, especialistas coinciden en que la inversión sería considerablemente superior al monto pagado al gobierno local.
Los organizadores tampoco han dado a conocer detalles sobre los contratos firmados con proveedores o empresas participantes.
Nueva York exige permisos para eventos especiales
Las autoridades municipales explicaron que cualquier celebración privada que modifique la circulación o demande servicios extraordinarios debe cumplir con este procedimiento.
Ese requisito busca garantizar que la ciudad pueda atender el impacto generado por reuniones masivas sin afectar el funcionamiento cotidiano.
Los recursos obtenidos mediante estos permisos permiten cubrir parte de los costos operativos derivados del despliegue de personal y equipos.
La medida se aplica tanto a eventos corporativos como a espectáculos, producciones audiovisuales y celebraciones privadas de gran escala.
La boda sigue despertando interés internacional
La ceremonia entre Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando atención por los detalles relacionados con su organización y presupuesto.
La confirmación del pago realizada por el alcalde añade un nuevo dato sobre uno de los acontecimientos más comentados del mundo del espectáculo.
Mientras continúan surgiendo estimaciones sobre el costo total del enlace, las autoridades únicamente han confirmado el monto destinado a cubrir los servicios municipales.
Por ahora, los más de 160 mil dólares corresponden exclusivamente al operativo organizado por la ciudad y no reflejan la inversión completa realizada para la boda, señaló ‘El Heraldo de México‘.