Alerta por carne de res: retiran casi 30,000 libras vendidas en Florida y Texas
Publicado el11/08/2026 a las 14:30
- Retiro de carne en Florida y Texas
- Carne llegó desde Argentina
- No debes consumirla
Casi 30,000 libras de carne de res cruda importada de Argentina están siendo retiradas del mercado en Estados Unidos después de que los productos ingresaran sin completar una reinspección federal requerida.
Corte Argentino USA LLC, empresa con sede en Florida, inició el retiro de aproximadamente 29,500 libras distribuidas a comercios y distribuidores en Florida y Texas, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS).
- Por qué importa: Parte de esta carne podría continuar almacenada en refrigeradores o congeladores domésticos, por lo que los consumidores deben revisar cuidadosamente los productos adquiridos antes de prepararlos.
Hasta el momento, el FSIS señaló que no existen casos confirmados de enfermedades o lesiones vinculados con el consumo de la carne incluida en este retiro.
Estos son los productos afectados
- El dato: Los productos fueron elaborados entre el 15 y el 20 de mayo y presentan fechas de caducidad o congelación comprendidas entre el 15 y el 20 de septiembre.
El retiro incluye cajas de diferentes pesos con carne deshuesada Frigorífico Gorina SAIC en cortes identificados como Top Sirloin Butt, Eye Round, Topside Cap Off, Flat y Knuckle.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
Los consumidores también pueden encontrarlos con las denominaciones “Cuadril Sin Tapa”, “Peceto”, “Nalga AD S/Tapa”, “Carnaza Cuadrada” y “Bola de Lomo”, respectivamente.
- Puntos clave: Para identificar los productos involucrados, hay que buscar el establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de expedición “26644-AA” en el empaque.
¿Por qué retiraron casi 30,000 libras de carne argentina?
- El proceso: Aunque los cargamentos importados deben cumplir primero requisitos de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, todavía existe otro paso antes de su distribución.
El FSIS debe realizar una reinspección de importación que puede incluir la revisión de documentación, etiquetas, empaques y condición general de los productos, además de determinadas pruebas para detectar posibles contaminantes.
En este caso, la agencia informó que la carne argentina llegó al mercado estadounidense sin esa reinspección, situación descubierta durante las actividades rutinarias de inspección.
- La diferencia: El retiro no fue anunciado porque se haya confirmado contaminación o una enfermedad asociada, sino porque los productos no pasaron por el procedimiento federal de reinspección correspondiente.
Qué hacer si compraste el producto
- Qué pueden hacer: El FSIS recomienda no consumir ninguno de los productos afectados y pide desecharlos o devolverlos directamente al establecimiento donde fueron comprados.
Antes de tirar cualquier paquete, los consumidores pueden comprobar el nombre del corte, las fechas señaladas, el número de establecimiento “EST. N° OF. 2025” y la marca “26644-AA”.
Quienes crean haber presentado algún problema de salud después de consumir uno de estos productos deben consultar con un profesional de la salud, de acuerdo con la recomendación de la agencia, señaló ‘Fox Business‘.
- El límite: No se han reportado enfermedades o lesiones confirmadas, pero la preocupación permanece porque algunos paquetes distribuidos en Florida y Texas podrían seguir guardados en hogares de consumidores.