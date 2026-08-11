Alerta por carne de res: retiran casi 30,000 libras vendidas en Florida y Texas

Retiro de carne en Florida y Texas

Carne llegó desde Argentina

No debes consumirla

Casi 30,000 libras de carne de res cruda importada de Argentina están siendo retiradas del mercado en Estados Unidos después de que los productos ingresaran sin completar una reinspección federal requerida.

Corte Argentino USA LLC, empresa con sede en Florida, inició el retiro de aproximadamente 29,500 libras distribuidas a comercios y distribuidores en Florida y Texas, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS).

Por qué importa: Parte de esta carne podría continuar almacenada en refrigeradores o congeladores domésticos, por lo que los consumidores deben revisar cuidadosamente los productos adquiridos antes de prepararlos.

Hasta el momento, el FSIS señaló que no existen casos confirmados de enfermedades o lesiones vinculados con el consumo de la carne incluida en este retiro.

Estos son los productos afectados

El dato: Los productos fueron elaborados entre el 15 y el 20 de mayo y presentan fechas de caducidad o congelación comprendidas entre el 15 y el 20 de septiembre.

El retiro incluye cajas de diferentes pesos con carne deshuesada Frigorífico Gorina SAIC en cortes identificados como Top Sirloin Butt, Eye Round, Topside Cap Off, Flat y Knuckle.

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Los consumidores también pueden encontrarlos con las denominaciones “Cuadril Sin Tapa”, “Peceto”, “Nalga AD S/Tapa”, “Carnaza Cuadrada” y “Bola de Lomo”, respectivamente.