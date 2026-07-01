Alerta sanitaria: retiran requesón por posible contaminación con bacteria peligrosa

Retiran requesón por contaminación

Riesgo por bacteria Listeria

Casos y un fallecido

Autoridades sanitarias emitieron una alerta tras el retiro del mercado de varios productos de requesón por un posible riesgo para la salud.

La medida fue anunciada por La Ceiba Foods Latin Market Inc., que detectó una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes.

Este microorganismo puede provocar infecciones graves, especialmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con defensas bajas.

Los productos fueron distribuidos en supermercados, tiendas y restaurantes en Maryland, Virginia y Washington, D.C.

Marcas y lotes afectados en la alerta

El retiro incluye productos comercializados bajo las marcas La Colonia y Selectos Latinos, entre otros derivados similares.

Entre ellos figuran el “Requesón salvadoreño” y el “Requesón mexicano”, en distintas presentaciones de 14 y 16 onzas.

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Las autoridades precisaron que la medida aplica para todos los lotes dentro de su fecha de caducidad.

También se incluye un formato industrial de mayor tamaño, utilizado principalmente en restaurantes.