Alerta sanitaria: retiran requesón por posible contaminación con bacteria peligrosa
Publicado el30/06/2026 a las 15:36
- Retiran requesón por contaminación
- Riesgo por bacteria Listeria
- Casos y un fallecido
Autoridades sanitarias emitieron una alerta tras el retiro del mercado de varios productos de requesón por un posible riesgo para la salud.
La medida fue anunciada por La Ceiba Foods Latin Market Inc., que detectó una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes.
Este microorganismo puede provocar infecciones graves, especialmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con defensas bajas.
Los productos fueron distribuidos en supermercados, tiendas y restaurantes en Maryland, Virginia y Washington, D.C.
Marcas y lotes afectados en la alerta
El retiro incluye productos comercializados bajo las marcas La Colonia y Selectos Latinos, entre otros derivados similares.
Entre ellos figuran el “Requesón salvadoreño” y el “Requesón mexicano”, en distintas presentaciones de 14 y 16 onzas.
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Las autoridades precisaron que la medida aplica para todos los lotes dentro de su fecha de caducidad.
También se incluye un formato industrial de mayor tamaño, utilizado principalmente en restaurantes.
Investigación en curso y casos reportados
La decisión se tomó luego de que el proveedor Clover Hill Dairy notificara la posible contaminación en su planta de producción.
Además, la FDA y los CDC investigan un brote multiestatal vinculado a este tipo de productos.
Hasta el momento, se han registrado “doce casos de enfermedad y un fallecimiento” asociados a esta situación.
La bacteria puede causar síntomas como fiebre, dolor intenso, náuseas y, en casos graves, complicaciones mortales.
Recomendaciones urgentes para consumidores
Las autoridades piden a los consumidores no consumir, vender ni distribuir los productos incluidos en el retiro.
De acuerdo con la ‘FDA‘, se recomienda devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.
La empresa aseguró que trabaja con autoridades regulatorias para garantizar la seguridad alimentaria y evitar nuevos riesgos.
“La Ceiba Foods lamenta sinceramente cualquier inconveniente”, señaló la compañía al reiterar su compromiso con la calidad.