Retiran populares bolitas de chocolate por posible presencia de cacahuate no declarado

Retiran bolitas de chocolate

Riesgo para alérgicos

Distribución nacional

La compañía Bazzini, LLC, con sede en Allentown, Pensilvania, informó el retiro voluntario de un número limitado de cajas de SkinnyDipped® Dark Chocolate Coconut Almond Bites debido a la posible presencia de cacahuate no declarado en el etiquetado.

El aviso advierte que las personas con alergia al cacahuate podrían enfrentar reacciones graves o incluso potencialmente mortales si consumen los productos afectados, ya que este ingrediente no está contemplado en la fórmula original.

Los artículos fueron distribuidos en todo Estados Unidos a través de distintos minoristas y, en algunos casos, también se entregaron como muestras gratuitas a consumidores.

La medida se limita exclusivamente a los lotes y presentaciones especificadas por la empresa, y se aclaró que ningún otro producto de la marca SkinnyDipped® está involucrado en esta alerta.

Productos y lotes identificados

El retiro incluye varias presentaciones de los bocaditos de chocolate negro con coco y almendras, en empaques de 4, 6, 10, 20, 24 y 50 unidades, así como paquetes especiales y combinaciones enviadas por distribución directa.

Los productos pueden identificarse mediante el código de lote y la fecha de “Consumir preferentemente antes de” impresos en el exterior del empaque y también en cada bocado individualmente envuelto.

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Entre las fechas señaladas se encuentran varias correspondientes a diciembre de 2026, con códigos de lote como B15356, B15357, B15360, B15363, B25356, B25357, B25361, B25363, B35354, B35356, B35357, B35360 y B35361, entre otros detallados por la empresa.

La compañía subrayó que el retiro “se limita únicamente a los productos que se indican” y reiteró que otras líneas de la marca no presentan ningún riesgo asociado a este incidente.