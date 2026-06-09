Retiran populares bolitas de chocolate por posible presencia de cacahuate no declarado
Publicado el09/06/2026 a las 10:33
- Retiran bolitas de chocolate
- Riesgo para alérgicos
- Distribución nacional
La compañía Bazzini, LLC, con sede en Allentown, Pensilvania, informó el retiro voluntario de un número limitado de cajas de SkinnyDipped® Dark Chocolate Coconut Almond Bites debido a la posible presencia de cacahuate no declarado en el etiquetado.
El aviso advierte que las personas con alergia al cacahuate podrían enfrentar reacciones graves o incluso potencialmente mortales si consumen los productos afectados, ya que este ingrediente no está contemplado en la fórmula original.
Los artículos fueron distribuidos en todo Estados Unidos a través de distintos minoristas y, en algunos casos, también se entregaron como muestras gratuitas a consumidores.
La medida se limita exclusivamente a los lotes y presentaciones especificadas por la empresa, y se aclaró que ningún otro producto de la marca SkinnyDipped® está involucrado en esta alerta.
Productos y lotes identificados
El retiro incluye varias presentaciones de los bocaditos de chocolate negro con coco y almendras, en empaques de 4, 6, 10, 20, 24 y 50 unidades, así como paquetes especiales y combinaciones enviadas por distribución directa.
Los productos pueden identificarse mediante el código de lote y la fecha de “Consumir preferentemente antes de” impresos en el exterior del empaque y también en cada bocado individualmente envuelto.
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Entre las fechas señaladas se encuentran varias correspondientes a diciembre de 2026, con códigos de lote como B15356, B15357, B15360, B15363, B25356, B25357, B25361, B25363, B35354, B35356, B35357, B35360 y B35361, entre otros detallados por la empresa.
La compañía subrayó que el retiro “se limita únicamente a los productos que se indican” y reiteró que otras líneas de la marca no presentan ningún riesgo asociado a este incidente.
Reporte del consumidor y riesgo para alérgicos
Hasta el momento no se han reportado enfermedades ni reacciones alérgicas vinculadas con estos productos, según la información proporcionada por la empresa.
El retiro fue activado después de que un consumidor notificara haber encontrado piezas que contenían mantequilla de maní dentro de los envoltorios individuales incluidos en un paquete de 10 unidades de 3.17 onzas.
La empresa indicó que ni el cacahuate ni la mantequilla de maní forman parte de los ingredientes previstos en SkinnyDipped® Dark Chocolate Coconut Almond Bites, lo que motivó la acción preventiva.
Ante el potencial riesgo, se recalca que las personas alérgicas al cacahuate deben evitar el consumo de los lotes señalados y verificar cuidadosamente los códigos impresos en el empaque.
Reembolso y canales de contacto
Los consumidores que hayan adquirido los productos incluidos en el retiro pueden devolverlos al punto de compra para obtener un reembolso completo.
Para resolver dudas o recibir más información, la empresa puso a disposición el número telefónico 1-866-957-9907 y el correo electrónico hello@skinnydipped.com, detalló la ‘FDA‘.
Asimismo, se proporcionó un canal específico para medios de comunicación a través del correo Llamada@Bazzini.com, como parte de la estrategia de transparencia frente a la situación.
El retiro voluntario busca prevenir cualquier riesgo sanitario y reforzar los controles en la cadena de producción, mientras la compañía revisa el origen del posible contacto con mantequilla de maní en los productos señalados.