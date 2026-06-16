Retiran popular platillo en tiendas ALDI por posible riesgo para la salud

Retiran popular platillo en ALDI

Riesgo por alérgeno

Consumidores deben revisar

Un producto ampliamente consumido en Estados Unidos fue retirado del mercado tras detectarse un posible riesgo para la salud, generando alerta entre compradores.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que el retiro afecta a más de 500,000 paquetes distribuidos a nivel nacional.

La medida corresponde a un retiro voluntario impulsado por la empresa BEF Foods Inc., con sede en Ohio.

Las autoridades pidieron a los consumidores revisar sus refrigeradores ante la posibilidad de tener el producto afectado.

Riesgo por alérgeno no declarado

El problema detectado está relacionado con la presencia de un ingrediente que no fue declarado en el etiquetado.

Según la FDA, algunos paquetes podrían contener lecitina de soja, un componente derivado de este grano.

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Este tipo de omisión puede representar un riesgo para personas con alergias alimentarias específicas.

La agencia clasificó el caso como un retiro de Clase II, lo que implica efectos adversos temporales o reversibles.