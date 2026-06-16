Retiran popular platillo en tiendas ALDI por posible riesgo para la salud
Publicado el16/06/2026 a las 07:51
- Retiran popular platillo en ALDI
- Riesgo por alérgeno
- Consumidores deben revisar
Un producto ampliamente consumido en Estados Unidos fue retirado del mercado tras detectarse un posible riesgo para la salud, generando alerta entre compradores.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que el retiro afecta a más de 500,000 paquetes distribuidos a nivel nacional.
La medida corresponde a un retiro voluntario impulsado por la empresa BEF Foods Inc., con sede en Ohio.
Las autoridades pidieron a los consumidores revisar sus refrigeradores ante la posibilidad de tener el producto afectado.
Riesgo por alérgeno no declarado
El problema detectado está relacionado con la presencia de un ingrediente que no fue declarado en el etiquetado.
Según la FDA, algunos paquetes podrían contener lecitina de soja, un componente derivado de este grano.
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Este tipo de omisión puede representar un riesgo para personas con alergias alimentarias específicas.
La agencia clasificó el caso como un retiro de Clase II, lo que implica efectos adversos temporales o reversibles.
Producto vendido en cadena reconocida
El alimento involucrado es el Park St. Deli Macaroni & Cheese, un acompañamiento refrigerado de consumo popular.
Este producto se comercializa exclusivamente en supermercados Aldi, lo que ha concentrado la alerta en esta cadena.
Se trata de una presentación de 20 onzas, elaborada con queso cheddar, queso americano y pasta.
El producto suele venderse en cajas que contienen múltiples paquetes listos para consumir.
Más de medio millón de unidades afectadas
De acuerdo con la FDA, el retiro incluye un total de 58,405 cajas del producto.
Esto equivale a 525,645 paquetes individuales distribuidos en distintas regiones del país.
La agencia indicó que los consumidores pueden consultar los códigos afectados en su sitio oficial.
Hasta el momento, no se han dado a conocer declaraciones adicionales por parte de la cadena Aldi, señaló ‘PEOPLE‘.