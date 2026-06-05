Retiran pizza de cinco quesos vendida en Costco, Target y Publix por posible riesgo de Salmonella
Publicado el05/06/2026 a las 12:20
- Retiran pizza vendida en Costco
- Distribución nacional afectada
- Sin casos reportados
Champion Foods LLC anunció el retiro voluntario de ciertos lotes del pan de cinco quesos de Motor City Pizza Co. ante la posibilidad de contaminación por Salmonella.
La medida se tomó luego de que California Dairies, Inc. retirara leche en polvo por una preocupación similar relacionada con esta bacteria.
La empresa explicó que el ingrediente cuestionado fue suministrado a un fabricante externo encargado de elaborar una mezcla de condimentos utilizada en la salsa.
Aunque pruebas rutinarias dieron negativo antes de la producción, la compañía señaló que actúa “por precaución para garantizar la seguridad de nuestros clientes”.
Riesgos asociados a la Salmonella
La Salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
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En casos poco frecuentes, la infección puede extenderse al torrente sanguíneo y generar complicaciones más severas.
Hasta el momento, Champion Foods LLC indicó que no ha recibido reportes de enfermedades o lesiones vinculadas con estos productos.
Productos y fechas afectadas
El retiro incluye el paquete individual y el paquete doble del pan de cinco quesos de Motor City Pizza Co., identificados con códigos UPC específicos.
Las fechas de caducidad involucradas abarcan distintos días entre febrero y abril de 2027.
La fecha correspondiente se encuentra impresa en negro en la parte frontal del empaque, dentro de la imagen del pan.
Los productos fueron distribuidos a nivel nacional en tiendas como Costco, Walmart, Kroger, Publix, Target y otras cadenas importantes.
Coordinación con la FDA y contacto
La compañía informó que el retiro se realiza en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Se recomienda a los consumidores que hayan adquirido los lotes señalados no consumirlos y comunicarse directamente con la empresa.
Champion Foods LLC habilitó el correo info@motorcitypizzacompany.com para consultas de consumidores.
Para solicitudes de prensa, la empresa indicó que está disponible el contacto media@championfoods.com mientras continúa el proceso de retiro preventivo