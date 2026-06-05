Retiran pizza de cinco quesos vendida en Costco, Target y Publix por posible riesgo de Salmonella

Retiran pizza vendida en Costco

Distribución nacional afectada

Sin casos reportados

Champion Foods LLC anunció el retiro voluntario de ciertos lotes del pan de cinco quesos de Motor City Pizza Co. ante la posibilidad de contaminación por Salmonella.

La medida se tomó luego de que California Dairies, Inc. retirara leche en polvo por una preocupación similar relacionada con esta bacteria.

La empresa explicó que el ingrediente cuestionado fue suministrado a un fabricante externo encargado de elaborar una mezcla de condimentos utilizada en la salsa.

Aunque pruebas rutinarias dieron negativo antes de la producción, la compañía señaló que actúa “por precaución para garantizar la seguridad de nuestros clientes”.

Riesgos asociados a la Salmonella

La Salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

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En casos poco frecuentes, la infección puede extenderse al torrente sanguíneo y generar complicaciones más severas.

Hasta el momento, Champion Foods LLC indicó que no ha recibido reportes de enfermedades o lesiones vinculadas con estos productos.