Alerta sanitaria en EEUU: retiran múltiples quesos por bacteria peligrosa tras muertes y hospitalizaciones
Publicado el20/06/2026 a las 10:03
- Retiran múltiples quesos en EEUU
- Bacteria peligrosa detectada
- Casos y hospitalizaciones
Autoridades sanitarias en Estados Unidos ampliaron de forma urgente el retiro de varios productos de queso ante la posible presencia de una bacteria peligrosa que puede causar infecciones severas.
La advertencia incluye nuevos productos y marcas distribuidas en distintos estados, lo que elevó la preocupación entre consumidores y vendedores de alimentos.
El retiro responde a un brote asociado con casos confirmados de enfermedad, hospitalizaciones y al menos una muerte, lo que llevó a intensificar las medidas de prevención.
Las autoridades recomiendan de forma clara no consumir, vender ni servir los productos involucrados mientras continúa la investigación sanitaria.
Síntomas y riesgos de la bacteria detectada
El microorganismo identificado puede provocar síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea en quienes resultan infectados.
En los casos más graves, la infección puede tener consecuencias severas, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
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Las mujeres embarazadas también enfrentan riesgos importantes, ya que la infección puede derivar en complicaciones graves durante el embarazo.
El impacto sanitario de este tipo de bacteria ha encendido las alertas debido a su capacidad de causar complicaciones incluso en exposiciones aparentemente leves.
Marca involucrada y distribución del producto
La empresa señalada en este retiro es Clover Hill Dairy, con sede en Maryland, que amplió la medida para incluir todos sus productos de queso.
Los productos fueron comercializados tanto en mercados locales como a través de distribuidores externos en varios estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Washington, D.C.
Además, algunos de estos quesos fueron reetiquetados bajo distintas marcas, lo que complica su identificación por parte de los consumidores.
Entre los nombres alternativos se encuentran etiquetas conocidas en comunidades hispanas, lo que incrementa el alcance potencial del retiro.
Amplia variedad de productos bajo alerta
El retiro incluye una extensa gama de productos, desde cuajadas frescas y ricotta hasta diferentes tipos de quesos suaves y fuertes en múltiples presentaciones.
También se encuentran afectados paquetes de snacks, mezclas de quesos y variedades con sabores, lo que amplía considerablemente el número de artículos involucrados.
Las presentaciones varían desde pequeños empaques individuales hasta grandes contenedores destinados a distribución comercial o venta en mercados.
Las autoridades insisten en revisar cuidadosamente los productos adquiridos recientemente y desechar cualquier queso relacionado con esta alerta sanitaria, detalló la ‘FDA‘.