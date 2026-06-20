Alerta sanitaria en EEUU: retiran múltiples quesos por bacteria peligrosa tras muertes y hospitalizaciones

Retiran múltiples quesos en EEUU

Bacteria peligrosa detectada

Casos y hospitalizaciones

Autoridades sanitarias en Estados Unidos ampliaron de forma urgente el retiro de varios productos de queso ante la posible presencia de una bacteria peligrosa que puede causar infecciones severas.

La advertencia incluye nuevos productos y marcas distribuidas en distintos estados, lo que elevó la preocupación entre consumidores y vendedores de alimentos.

El retiro responde a un brote asociado con casos confirmados de enfermedad, hospitalizaciones y al menos una muerte, lo que llevó a intensificar las medidas de prevención.

Las autoridades recomiendan de forma clara no consumir, vender ni servir los productos involucrados mientras continúa la investigación sanitaria.

Síntomas y riesgos de la bacteria detectada

El microorganismo identificado puede provocar síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea en quienes resultan infectados.

En los casos más graves, la infección puede tener consecuencias severas, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta

Las mujeres embarazadas también enfrentan riesgos importantes, ya que la infección puede derivar en complicaciones graves durante el embarazo.

El impacto sanitario de este tipo de bacteria ha encendido las alertas debido a su capacidad de causar complicaciones incluso en exposiciones aparentemente leves.