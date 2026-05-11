Alerta alimentaria: retiran muffins por error en etiqueta que omite nueces no declaradas
Retiran muffins por posible riesgo Error en etiquetado Nueces podrían causar alergias La empresa The Brownie Baker, Inc. anunció el retiro voluntario de un lote de muffins tras detectar un error en el etiquetado que podría representar un riesgo para personas alérgicas. El producto afectado corresponde a magdalenas de plátano y nueces Nouria que fueron […]
Publicado el11/05/2026 a las 10:36
- Retiran muffins por posible riesgo
- Error en etiquetado
- Nueces podrían causar alergias
La empresa The Brownie Baker, Inc. anunció el retiro voluntario de un lote de muffins tras detectar un error en el etiquetado que podría representar un riesgo para personas alérgicas.
El producto afectado corresponde a magdalenas de plátano y nueces Nouria que fueron etiquetadas incorrectamente como muffins de arándanos.
La omisión en la etiqueta impide advertir la presencia de frutos secos, específicamente nueces, un alérgeno que puede provocar reacciones graves.
La compañía advirtió que quienes padecen alergia o sensibilidad severa a los frutos secos enfrentan el riesgo de sufrir reacciones potencialmente mortales si consumen el producto.
Detalles del lote afectado
El retiro involucra paquetes con nueve muffins de seis onzas cada uno, identificados bajo el nombre de magdalenas de arándanos.
El código de lote correspondiente es 6082, acompañado de un sello de tiempo militar adjunto.
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El producto cuenta con el UPC 811070033979 y fue distribuido el 31 de marzo de 2026.
Inicialmente fue enviado a un distribuidor externo y podría haber llegado posteriormente a tiendas minoristas y establecimientos de restauración.
Cómo se detectó el problema
La empresa explicó que la medida se tomó después de que un cliente reportara una discrepancia en el etiquetado el 24 de abril de 2026.
Tras recibir la notificación, se inició una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.
El análisis determinó que un error en el proceso de empaquetado provocó que muffins de plátano y nueces fueran colocados en envases destinados a muffins de arándanos.
Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedad asociados con el consumo del producto.
Recomendaciones para consumidores
De acuerdo con la ‘FDA‘, la compañía recomendó que las personas alérgicas a los frutos secos no consuman estos muffins si los han adquirido.
Se aconseja desechar el producto de manera segura o devolverlo al establecimiento donde fue comprado.
Asimismo, los consumidores pueden consultar directamente con el lugar de compra para confirmar si el artículo forma parte del retiro.
Para dudas adicionales, The Brownie Baker, Inc. puso a disposición el número 559-277-7070, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., hora del Pacífico, y para medios de comunicación el contacto HeatherK@browniebaker.com.