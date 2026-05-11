Retiran muffins por posible riesgo

Error en etiquetado

Nueces podrían causar alergias

La empresa The Brownie Baker, Inc. anunció el retiro voluntario de un lote de muffins tras detectar un error en el etiquetado que podría representar un riesgo para personas alérgicas.

El producto afectado corresponde a magdalenas de plátano y nueces Nouria que fueron etiquetadas incorrectamente como muffins de arándanos.

La omisión en la etiqueta impide advertir la presencia de frutos secos, específicamente nueces, un alérgeno que puede provocar reacciones graves.

La compañía advirtió que quienes padecen alergia o sensibilidad severa a los frutos secos enfrentan el riesgo de sufrir reacciones potencialmente mortales si consumen el producto.

Detalles del lote afectado

El retiro involucra paquetes con nueve muffins de seis onzas cada uno, identificados bajo el nombre de magdalenas de arándanos.