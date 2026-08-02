Retiran medicamento para la tiroides en todo Estados Unidos; revisa si tu tratamiento está afectado

Retiran medicamento para la tiroides

Revisa lote afectado

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Miles de pacientes que utilizan levotiroxina sódica para tratar enfermedades de la tiroides podrían verse afectados por un retiro nacional anunciado por el fabricante Major Rugby.

La empresa informó a distribuidores y minoristas sobre la medida mediante una carta enviada a principios de este mes.

El retiro involucra diversos lotes de tabletas comercializadas bajo las marcas Major y Cardinal que fueron distribuidas en todo el país.

Aunque la compañía señaló que el riesgo para la salud es bajo, pidió a los consumidores revisar sus medicamentos y devolver los productos afectados.

El retiro afecta presentaciones de levotiroxina con receta médica

Major Rugby retiró del mercado 12 presentaciones distintas de comprimidos de levotiroxina sódica.

Entre los productos incluidos aparecen envases de 100 tabletas y presentaciones individuales de 10 comprimidos en blísteres.

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La Clínica Mayo explica que este medicamento se utiliza para tratar el hipotiroidismo, el agrandamiento de la glándula tiroides y un tipo de cáncer de tiroides.

Los productos afectados comenzaron a distribuirse a nivel nacional desde enero de 2025, de acuerdo con la carta enviada por el fabricante.