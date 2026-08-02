Retiran medicamento para la tiroides en todo Estados Unidos; revisa si tu tratamiento está afectado
Publicado el02/08/2026 a las 09:30
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- Revisa lote afectado
- Consulta con tu médico
Miles de pacientes que utilizan levotiroxina sódica para tratar enfermedades de la tiroides podrían verse afectados por un retiro nacional anunciado por el fabricante Major Rugby.
La empresa informó a distribuidores y minoristas sobre la medida mediante una carta enviada a principios de este mes.
El retiro involucra diversos lotes de tabletas comercializadas bajo las marcas Major y Cardinal que fueron distribuidas en todo el país.
Aunque la compañía señaló que el riesgo para la salud es bajo, pidió a los consumidores revisar sus medicamentos y devolver los productos afectados.
El retiro afecta presentaciones de levotiroxina con receta médica
Major Rugby retiró del mercado 12 presentaciones distintas de comprimidos de levotiroxina sódica.
Entre los productos incluidos aparecen envases de 100 tabletas y presentaciones individuales de 10 comprimidos en blísteres.
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La Clínica Mayo explica que este medicamento se utiliza para tratar el hipotiroidismo, el agrandamiento de la glándula tiroides y un tipo de cáncer de tiroides.
Los productos afectados comenzaron a distribuirse a nivel nacional desde enero de 2025, de acuerdo con la carta enviada por el fabricante.
El fabricante asegura que el riesgo para la salud es bajo
Major Rugby indicó que consumir los medicamentos retirados «no es probable que cause efectos adversos para la salud«.
No obstante, la empresa recomendó devolver las tabletas al establecimiento donde fueron adquiridas para completar el proceso de retiro.
La carta enviada a minoristas y un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señalan que los comprimidos son «subpotentes«.
Esto significa que contienen una cantidad menor del principio activo de la que deberían administrar durante el tratamiento.
Pacientes deben revisar su tratamiento y consultar a su médico
El fabricante también aconsejó que quienes identifiquen alguno de los productos retirados consulten con su médico.
La recomendación busca que cada paciente reciba orientación antes de realizar cualquier cambio relacionado con su tratamiento.
Las tabletas retiradas corresponden exclusivamente a determinados lotes y presentaciones comercializadas bajo las marcas mencionadas.
Las autoridades sanitarias continúan difundiendo la información para facilitar que los consumidores identifiquen los productos afectados.
Estos son los lotes incluidos en el retiro nacional
Entre los productos retirados figura la presentación de 25 mcg (100 tabletas) correspondiente al lote N02212, con caducidad 07/2026.
También fueron retirados los 50 mcg (N02200, 10/2026), 75 mcg (N02172, N02296 y N02288) y 88 mcg (N02310, 01/2027).
La lista incluye además los 112 mcg (N02203), 125 mcg (N02266) y 150 mcg (N02167) en presentaciones de 100 tabletas.
Igualmente fueron retiradas las presentaciones unitarias de 25, 50, 125 y 150 mcg, incluyendo sus lotes de bolsas y blísteres con las fechas de caducidad indicadas por el fabricante, apuntó ‘USA Today‘.