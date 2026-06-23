Retiran medicamento para la presión en EE.UU. tras detectar fallas en su calidad

Retiran medicamento para la presión

Falla en disolución

Miles de frascos afectados

Un retiro reciente de medicamentos ha encendido las alertas en Estados Unidos luego de que autoridades sanitarias confirmaran problemas en un fármaco ampliamente utilizado para tratar la presión arterial.

La medida fue anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, tras detectarse que ciertos lotes no cumplían con los estándares establecidos para su correcto funcionamiento.

El retiro afecta a miles de frascos distribuidos en el país, lo que ha generado preocupación entre pacientes que dependen de este tipo de tratamientos de uso frecuente.

Aunque la acción fue catalogada como voluntaria por parte del fabricante, se trata de una respuesta directa a fallas detectadas durante controles de calidad.

Problema técnico motivó el retiro

El inconveniente identificado está relacionado con el proceso de disolución del medicamento, un aspecto clave para garantizar que el fármaco actúe de manera adecuada en el organismo.

Según la información disponible, más de 11 mil frascos forman parte de esta medida, los cuales correspondían a tabletas de 25 miligramos con fechas de caducidad previstas hasta 2027.

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Este tipo de medicamento se utiliza comúnmente para controlar la presión arterial alta, así como para tratar la acumulación de líquidos en el cuerpo.

El hallazgo obligó a retirar los productos antes de que pudieran representar un problema mayor para quienes los consumen de manera regular.