Retiran medicamento para la presión en EE.UU. tras detectar fallas en su calidad
Publicado el23/06/2026 a las 10:27
- Retiran medicamento para la presión
- Falla en disolución
- Miles de frascos afectados
Un retiro reciente de medicamentos ha encendido las alertas en Estados Unidos luego de que autoridades sanitarias confirmaran problemas en un fármaco ampliamente utilizado para tratar la presión arterial.
La medida fue anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, tras detectarse que ciertos lotes no cumplían con los estándares establecidos para su correcto funcionamiento.
El retiro afecta a miles de frascos distribuidos en el país, lo que ha generado preocupación entre pacientes que dependen de este tipo de tratamientos de uso frecuente.
Aunque la acción fue catalogada como voluntaria por parte del fabricante, se trata de una respuesta directa a fallas detectadas durante controles de calidad.
Problema técnico motivó el retiro
El inconveniente identificado está relacionado con el proceso de disolución del medicamento, un aspecto clave para garantizar que el fármaco actúe de manera adecuada en el organismo.
Según la información disponible, más de 11 mil frascos forman parte de esta medida, los cuales correspondían a tabletas de 25 miligramos con fechas de caducidad previstas hasta 2027.
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Este tipo de medicamento se utiliza comúnmente para controlar la presión arterial alta, así como para tratar la acumulación de líquidos en el cuerpo.
El hallazgo obligó a retirar los productos antes de que pudieran representar un problema mayor para quienes los consumen de manera regular.
Antecedentes recientes aumentan preocupación
El caso se suma a otros retiros recientes de medicamentos para la presión, lo que ha generado inquietud sobre la calidad de algunos tratamientos en el mercado.
En un episodio anterior, otro fármaco fue retirado tras detectarse la posible presencia de una sustancia considerada peligrosa, lo que obligó a tomar medidas similares.
Estas situaciones han puesto en evidencia la importancia de los controles sanitarios y la supervisión constante de productos farmacéuticos.
Asimismo, las autoridades han reiterado que este tipo de acciones buscan prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los pacientes.
Recomendaciones para pacientes afectados
Ante este tipo de situaciones, se recomienda a los pacientes verificar si cuentan con los productos incluidos en el retiro y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.
Las autoridades han señalado que quienes utilicen este medicamento deben consultar con profesionales de la salud en caso de dudas o preocupaciones.
El objetivo es evitar interrupciones abruptas en los tratamientos sin supervisión médica, lo que podría generar complicaciones.
Además, el retiro forma parte de los protocolos habituales para responder a posibles fallas y asegurar que los medicamentos disponibles cumplan con los estándares requeridos, detalló ‘Telemundo‘.