Retiran mangos vendidos en Walmart por posible salmonela: revisa estas etiquetas antes de comerlos
Publicado el30/08/2026 a las 07:43
- Retiran mangos vendidos en Walmart
- Riesgo por posible salmonela
- Cuatro estados bajo alerta
Una alerta alimentaria afecta a consumidores de cuatro estados luego de que Panorama Produce retirara 302 cajas de mangos ante una posible contaminación con Salmonella.
Los mangos fueron distribuidos entre el 10 y el 21 de agosto de 2026 en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, y llegaron a tiendas Walmart seleccionadas.
Aunque hasta ahora no se han reportado enfermedades relacionadas con los mangos retirados, la compañía pidió a los consumidores verificar cuidadosamente el producto antes de consumirlo.
La retirada se realiza voluntariamente y en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), según la información proporcionada por la empresa.
Cómo identificar los mangos retirados vendidos en Walmart
Los productos afectados corresponden a mangos tamaño 9 de la marca Martina, comercializados dentro de cajas identificadas con esa marca.
Cada mango tiene una etiqueta azul claro que incluye el nombre Agrofepac y la leyenda “Produce of Mexico”, datos que pueden ayudar a reconocerlo.
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Los consumidores también deben buscar el número PLU 4584 y el código UPC 07503061948050 para determinar si tienen uno de los productos incluidos en el retiro.
La recomendación para quienes encuentren estos identificadores es clara: no consumir los mangos, desecharlos de forma segura o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos.
Por qué Panorama Produce retiró los mangos
El retiro comenzó después de que un análisis de la FDA detectara Salmonella en mangos cultivados en la misma finca de origen que abasteció los productos distribuidos en Estados Unidos.
Los mangos que dieron positivo en las pruebas no habían sido comercializados en Estados Unidos, pero compartían procedencia con los incluidos ahora en la retirada preventiva.
Ante ese vínculo, Panorama Produce decidió sacar del mercado las 302 cajas como medida de precaución mientras trabaja de manera coordinada con las autoridades federales.
La compañía informó que, hasta el momento, no existen casos de enfermedad reportados asociados directamente con los mangos incluidos en esta alerta.
Qué síntomas puede provocar una infección por Salmonella
Una infección por Salmonella puede causar síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal; en algunos pacientes, la diarrea puede presentar sangre.
Los riesgos pueden ser mayores para niños pequeños, adultos mayores, personas frágiles y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados, ya que podrían desarrollar complicaciones graves.
En casos poco frecuentes, la bacteria puede alcanzar el torrente sanguíneo y provocar problemas más severos, entre ellos infecciones arteriales, endocarditis o artritis.
Quienes hayan consumido estos mangos y crean presentar síntomas relacionados con una infección deben consultar a un profesional de la salud, especialmente si pertenecen a un grupo vulnerable.
Qué deben hacer los consumidores afectados
Antes de comer mangos comprados recientemente en Walmart en los cuatro estados afectados, conviene revisar la etiqueta y comprobar el PLU y UPC del producto.
Si coincide con los identificadores del retiro, el consumidor debe desechar el mango o devolverlo al lugar de compra, en vez de consumirlo.
Quienes necesiten información adicional pueden contactar a Panorama Produce mediante information@panoramaproduce.com, de lunes a sábado, entre 9 a.m. y 7 p.m., hora del Este.
La alerta representa además un recordatorio para revisar los avisos de seguridad alimentaria cuando un producto comprado recientemente sea objeto de una retirada preventiva, señaló la ‘FDA‘.