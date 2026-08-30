Retiran mangos vendidos en Walmart por posible salmonela: revisa estas etiquetas antes de comerlos

Retiran mangos vendidos en Walmart

Riesgo por posible salmonela

Cuatro estados bajo alerta

Una alerta alimentaria afecta a consumidores de cuatro estados luego de que Panorama Produce retirara 302 cajas de mangos ante una posible contaminación con Salmonella.

Los mangos fueron distribuidos entre el 10 y el 21 de agosto de 2026 en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, y llegaron a tiendas Walmart seleccionadas.

Aunque hasta ahora no se han reportado enfermedades relacionadas con los mangos retirados, la compañía pidió a los consumidores verificar cuidadosamente el producto antes de consumirlo.

La retirada se realiza voluntariamente y en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), según la información proporcionada por la empresa.

Cómo identificar los mangos retirados vendidos en Walmart

Los productos afectados corresponden a mangos tamaño 9 de la marca Martina, comercializados dentro de cajas identificadas con esa marca.

Cada mango tiene una etiqueta azul claro que incluye el nombre Agrofepac y la leyenda “Produce of Mexico”, datos que pueden ayudar a reconocerlo.

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Los consumidores también deben buscar el número PLU 4584 y el código UPC 07503061948050 para determinar si tienen uno de los productos incluidos en el retiro.

La recomendación para quienes encuentren estos identificadores es clara: no consumir los mangos, desecharlos de forma segura o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos.