Retiran helado orgánico en 17 estados de EEUU por posible contaminación con metal
Publicado el19/05/2026 a las 14:09
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Una reconocida marca de productos lácteos anunció el retiro voluntario de varios lotes de su helado orgánico tras detectar la posible presencia de material metálico extraño.
La medida afecta únicamente a ciertos sabores y tamaños específicos que fueron distribuidos en 17 estados de Estados Unidos.
Los productos estuvieron disponibles en tiendas desde el pasado 4 de mayo, según informó la compañía.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas relacionadas con este incidente.
Lotes específicos y estados afectados
Straus Family Creamery detalló que solo determinados lotes, identificados por su fecha de consumo preferente, forman parte del recall.
La distribución incluyó estados como Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Texas, Washington y Wisconsin, entre otros.
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) fue notificada sobre la retirada voluntaria y la empresa trabaja con minoristas para retirar los envases señalados.
La compañía aclaró que no todos sus helados están involucrados, sino únicamente los lotes indicados en el aviso oficial.
Sabores y fechas bajo advertencia
Entre los productos afectados se encuentran el helado de vainilla en presentación de pinta con fechas del 23 y 28 de diciembre de 2026.
También figura el helado de fresa en cuarto de galón con fecha del 24 de diciembre de 2026, así como su versión en pinta con fecha del 25 de diciembre.
El sabor masa de galleta en pinta con fecha del 26 de diciembre y el chocolate holandés en cuarto de galón con fecha del 27 de diciembre también están incluidos.
La lista se completa con el helado de menta con trocitos de chocolate en presentación de pinta con fecha del 30 de diciembre de 2026.
Recomendaciones para consumidores
De acuerdo con la ‘FDA‘, la empresa pidió a los clientes que hayan adquirido los productos señalados que los desechen de inmediato.
Indicó además que no deben consumirlos ni devolverlos a las tiendas.
Quienes tengan dudas pueden comunicarse al 1-707-776-2887 o escribir a support@strausmilk.com en horario laboral del Pacífico.
Straus Family Creamery aseguró que la seguridad alimentaria es su prioridad y que la retirada se realiza como medida preventiva mientras se implementan acciones correctivas.