Retiran helado orgánico en 17 estados de EEUU por posible contaminación con metal

Retiran helado orgánico

Posible contaminación metálica

Recall en 17 estados

Una reconocida marca de productos lácteos anunció el retiro voluntario de varios lotes de su helado orgánico tras detectar la posible presencia de material metálico extraño.

La medida afecta únicamente a ciertos sabores y tamaños específicos que fueron distribuidos en 17 estados de Estados Unidos.

Los productos estuvieron disponibles en tiendas desde el pasado 4 de mayo, según informó la compañía.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas relacionadas con este incidente.

Lotes específicos y estados afectados

Straus Family Creamery detalló que solo determinados lotes, identificados por su fecha de consumo preferente, forman parte del recall.