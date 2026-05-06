Retiran fórmula infantil a2 Platinum en EE.UU. por posible presencia de toxina bacteriana
Retiran fórmula infantil Platinum Posible toxina bacteriana Bebés grupo vulnerable La empresa a2 Milk Company anunció el retiro voluntario de tres lotes específicos de su fórmula infantil a2 Platinum Premium USA para bebés de 0 a 12 meses. La medida se tomó tras detectarse la presencia de cereulida, una toxina asociada a ciertas cepas de […]
Publicado el06/05/2026 a las 08:03
- Retiran fórmula infantil Platinum
- Posible toxina bacteriana
- Bebés grupo vulnerable
La empresa a2 Milk Company anunció el retiro voluntario de tres lotes específicos de su fórmula infantil a2 Platinum Premium USA para bebés de 0 a 12 meses.
La medida se tomó tras detectarse la presencia de cereulida, una toxina asociada a ciertas cepas de la bacteria Bacillus cereus.
El producto afectado se comercializaba exclusivamente en Estados Unidos y estaba disponible en presentaciones de lata de 31,7 onzas.
Aunque no se han confirmado casos de enfermedad vinculados a estos lotes, la compañía pidió a los consumidores suspender su uso de inmediato.
Qué es la cereulida y por qué preocupa
La cereulida es una toxina termoestable, lo que significa que no se elimina al preparar la fórmula con agua caliente.
Esta sustancia puede provocar enfermedad tras el consumo de alimentos contaminados, incluso si han sido sometidos a altas temperaturas.
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Los síntomas suelen aparecer entre 30 minutos y seis horas después de la ingesta.
Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran náuseas y vómitos, que generalmente desaparecen en un plazo de 24 horas.
Riesgos para bebés y recomendaciones médicas
Los bebés constituyen un grupo especialmente vulnerable debido a que su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo.
Una de las principales complicaciones asociadas es la deshidratación, que puede requerir atención médica inmediata.
Las autoridades sanitarias recomiendan contactar al médico si el menor presenta síntomas gastrointestinales tras consumir el producto.
También se sugiere reportar cualquier evento adverso a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mediante sus canales oficiales.
Lotes afectados y distribución nacional
Los lotes retirados corresponden a los números 2210269454 con fecha de caducidad 15 de julio de 2026.
También están incluidos los lotes 2210324609 con vencimiento el 21 de enero de 2027 y 2210321712 con fecha 15 de enero de 2027.
En total, los tres lotes suman 63,078 unidades, de las cuales se estima que 16,428 fueron vendidas a consumidores.
El número de lote y la fecha de caducidad pueden encontrarse en la parte inferior de cada lata.
Canales de venta y contexto del recall
El producto fue distribuido a nivel nacional a través del sitio web oficial de la empresa, Amazon y tiendas Meijer.
La comercialización formó parte de la denominada Operación Fly Formula, implementada para reforzar el suministro de fórmulas infantiles importadas.
Los derechos de importación del producto expiraron el 31 de diciembre de 2025 y la fórmula ya había sido descontinuada antes del anuncio del retiro.
La empresa indicó que la decisión se adoptó tras pruebas adicionales realizadas en respuesta a nuevas directrices de la autoridad reguladora de alimentos de Nueva Zelanda.
Coordinación y pasos para consumidores
El retiro se realiza con conocimiento de la FDA, que supervisa este tipo de acciones preventivas en el mercado estadounidense.
La fuente probable de la toxina estaría relacionada con uno de los ingredientes utilizados en la elaboración del producto.
Además, la compañía recomendó desechar las latas afectadas o devolverlas al lugar de compra para obtener un reembolso.
Para consultas, los consumidores pueden comunicarse al 1-844-422-6455 en horario laboral o utilizar los canales de contacto disponibles en el sitio web oficial de la marca.