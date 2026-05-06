Retiran fórmula infantil Platinum

Posible toxina bacteriana

Bebés grupo vulnerable

La empresa a2 Milk Company anunció el retiro voluntario de tres lotes específicos de su fórmula infantil a2 Platinum Premium USA para bebés de 0 a 12 meses.

La medida se tomó tras detectarse la presencia de cereulida, una toxina asociada a ciertas cepas de la bacteria Bacillus cereus.

El producto afectado se comercializaba exclusivamente en Estados Unidos y estaba disponible en presentaciones de lata de 31,7 onzas.

Aunque no se han confirmado casos de enfermedad vinculados a estos lotes, la compañía pidió a los consumidores suspender su uso de inmediato.

Qué es la cereulida y por qué preocupa

La cereulida es una toxina termoestable, lo que significa que no se elimina al preparar la fórmula con agua caliente.