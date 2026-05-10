Retiran condimento para palomitas por riesgo de Salmonella: advierten posibles infecciones graves
Publicado el10/05/2026 a las 08:35
Un condimento utilizado comúnmente para palomitas y otros alimentos fue retirado del mercado en Estados Unidos por un posible riesgo sanitario.
La empresa JCB Flavors, LLC, con sede en Watertown, Wisconsin, anunció el recall voluntario de ciertos productos debido a la posible presencia de Salmonella.
Dicha medida se tomó tras detectarse que uno de los ingredientes utilizados en la fabricación formaba parte de otra retirada previa relacionada con leche en polvo.
Aunque hasta el momento no se han reportado enfermedades vinculadas al producto, la compañía informó que actúa de manera preventiva.
Riesgo de infecciones severas
La bacteria Salmonella puede provocar infecciones que afectan especialmente a niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, diarrea que puede ser sanguinolenta, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
En situaciones poco comunes, la infección puede avanzar y generar complicaciones más graves, incluyendo infecciones del torrente sanguíneo.
También se han documentado casos raros de afecciones como endocarditis, infecciones arteriales y artritis asociadas a esta bacteria.
Producto afectado y detalles clave
El retiro involucra envases de 1.6 onzas distribuidos en tiendas minoristas y plataformas de comercio electrónico a nivel nacional.
El producto identificado corresponde a un aderezo efervescente sabor crema agria y cebolla bajo la marca Condimento para la fauna silvestre.
El lote afectado es el número 057596, con fecha de consumo preferente del 18 de mayo de 2027.
El código UPC asociado al producto es 0-31851-01001-6, según la información proporcionada por la empresa.
Recomendaciones para consumidores
La compañía instó a quienes hayan adquirido el producto señalado a no consumirlo ni utilizarlo bajo ninguna circunstancia.
También indicó que, aunque pruebas independientes no detectaron contaminación en los productos terminados, la decisión responde a criterios de seguridad.
El ingrediente comprometido proviene de un retiro previo emitido por California Dairies, Inc., relacionado con leche en polvo, señaló la ‘FDA‘.
Para más información, los consumidores pueden comunicarse con el Servicio al Cliente de JCB Flavors, LLC al número 1-920-390-7700.