Alerta sanitaria en Texas y Florida: retiran champiñones por riesgo de Listeria
Publicado el22/05/2026 a las 09:39
- Retiran champiñones por Listeria
- Alerta preventiva de hongos
- Distribución en Texas y Florida
Una nueva alerta alimentaria encendió las alarmas en Estados Unidos tras el retiro de champiñones Enoki por posible contaminación con Listeria monocytogenes.
La empresa HH Fresh Trading, con sede en Los Ángeles, anunció el retiro voluntario de 120 cajas del producto distribuido en bolsas de 150 gramos.
El lote afectado fue comercializado en Texas y posteriormente redistribuido en Florida a través de mayoristas locales.
La medida se tomó después de que pruebas de laboratorio detectaran la presencia potencial del microorganismo en el cultivo analizado.
Producto identificado y distribución
El producto retirado corresponde a champiñones Enoki de la marca HH Fresh Trading, empacados en bolsas plásticas de 150 g.
Además, el código impreso en el empaque es 4711498860002, dato clave para identificar el lote involucrado.
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Según la información oficial, el envío fue vendido inicialmente en Texas el 23 de febrero de 2026.
Posteriormente, parte de ese lote fue redistribuido a Florida, donde autoridades sanitarias realizaron el análisis correspondiente.
Riesgos asociados a Listeria
Listeria monocytogenes es un microorganismo que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
En individuos sanos, la infección puede causar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas y malestar gastrointestinal.
Sin embargo, en mujeres embarazadas puede derivar en complicaciones severas como abortos espontáneos o mortinatos.
Hasta el momento, no se han reportado casos de enfermedad relacionados con el consumo de este producto.
Investigación y recomendaciones oficiales
La retirada se inició tras una notificación emitida el 11 de mayo de 2026, luego de que el Departamento de Salud de Florida analizara muestras el 20 de abril.
Los resultados confirmaron el 28 de abril la posible presencia de Listeria, lo que motivó la acción preventiva.
El retiro se realiza con conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
La empresa recomienda a los consumidores devolver los champiñones Enoki al punto de compra para recibir un reembolso completo y puso a disposición el teléfono 262-365-9116 para mayor información.