Alerta sanitaria en Texas y Florida: retiran champiñones por riesgo de Listeria

Retiran champiñones por Listeria

Alerta preventiva de hongos

Distribución en Texas y Florida

Una nueva alerta alimentaria encendió las alarmas en Estados Unidos tras el retiro de champiñones Enoki por posible contaminación con Listeria monocytogenes.

La empresa HH Fresh Trading, con sede en Los Ángeles, anunció el retiro voluntario de 120 cajas del producto distribuido en bolsas de 150 gramos.

El lote afectado fue comercializado en Texas y posteriormente redistribuido en Florida a través de mayoristas locales.

La medida se tomó después de que pruebas de laboratorio detectaran la presencia potencial del microorganismo en el cultivo analizado.

Producto identificado y distribución

El producto retirado corresponde a champiñones Enoki de la marca HH Fresh Trading, empacados en bolsas plásticas de 150 g.