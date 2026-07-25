Retiran burritos vegetarianos por riesgo de alergia grave: detectan soya no declarada y salchicha en el producto
Publicado el25/07/2026 a las 09:58
- Retiran burritos por riesgo
- Detectan soya no declarada
- Piden desechar el producto
Fresh & Ready Foods LLC retiró del mercado una cantidad limitada de burritos para desayuno de las marcas Sprig & Sprout y Fresh and Ready por un problema de etiquetado que podría representar un riesgo para algunos consumidores.
La medida se tomó después de descubrir que los productos podrían contener soya no declarada, uno de los principales alérgenos alimentarios reconocidos por las autoridades sanitarias.
El retiro también responde a la detección de salchicha en alimentos etiquetados como vegetarianos, una situación que afecta tanto a personas con restricciones alimentarias como a quienes padecen alergia a la soya.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) colabora con la empresa en este proceso preventivo para retirar los productos afectados del mercado.
Estos son los productos incluidos en la alerta
Los burritos retirados fueron elaborados entre el 9 y el 12 de julio de 2026 en la planta de Charlotte, Carolina del Norte, y cuentan con fecha de caducidad del 20 de julio de 2026.
Los productos afectados corresponden al Burrito de desayuno picante Sprig & Sprout de 8.3 onzas y al Burrito de desayuno picante Fresh and Ready de 8.2 onzas.
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Ambos artículos comparten el código UPC 1 00001 00029 7, dato que permite a los consumidores identificar fácilmente los alimentos sujetos al retiro.
La distribución se realizó en mercados de comida rápida y máquinas expendedoras ubicadas en Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.
El problema surgió tras quejas de consumidores
La empresa explicó que la investigación comenzó después de recibir dos reportes de clientes que encontraron salchicha en un producto identificado como vegetariano.
La presencia accidental de ese ingrediente provocó también la incorporación de soya, un alérgeno que no aparecía mencionado en la etiqueta del producto.
Hasta el momento no se han reportado enfermedades ni reacciones alérgicas relacionadas con el consumo de estos burritos, según la información difundida por la compañía.
Fresh & Ready aclaró que el retiro se limita únicamente a los productos señalados y que los alimentos fabricados en otras plantas o en fechas distintas no están involucrados en esta alerta.
Qué deben hacer los consumidores afectados
Las autoridades y la empresa recomiendan a quienes hayan comprado alguno de estos burritos que no lo consuman bajo ninguna circunstancia.
La indicación es desechar inmediatamente cualquier unidad restante para evitar posibles reacciones alérgicas en personas sensibles a la soya, según la ‘FDA‘.
Los consumidores que deseen solicitar un reembolso completo o resolver dudas pueden comunicarse con Fresh & Ready Foods mediante el correo RecallConcern@HotLineGlobal.com o al teléfono 1-855-424-8390, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., hora del este.
La empresa mantiene activo el proceso de retiro en coordinación con la FDA mientras continúa informando a distribuidores y consumidores sobre los lotes afectados para evitar que permanezcan en circulación,