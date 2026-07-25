Retiran burritos vegetarianos por riesgo de alergia grave: detectan soya no declarada y salchicha en el producto

Retiran burritos por riesgo

Detectan soya no declarada

Piden desechar el producto

Fresh & Ready Foods LLC retiró del mercado una cantidad limitada de burritos para desayuno de las marcas Sprig & Sprout y Fresh and Ready por un problema de etiquetado que podría representar un riesgo para algunos consumidores.

La medida se tomó después de descubrir que los productos podrían contener soya no declarada, uno de los principales alérgenos alimentarios reconocidos por las autoridades sanitarias.

El retiro también responde a la detección de salchicha en alimentos etiquetados como vegetarianos, una situación que afecta tanto a personas con restricciones alimentarias como a quienes padecen alergia a la soya.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) colabora con la empresa en este proceso preventivo para retirar los productos afectados del mercado.

Estos son los productos incluidos en la alerta

Los burritos retirados fueron elaborados entre el 9 y el 12 de julio de 2026 en la planta de Charlotte, Carolina del Norte, y cuentan con fecha de caducidad del 20 de julio de 2026.

Los productos afectados corresponden al Burrito de desayuno picante Sprig & Sprout de 8.3 onzas y al Burrito de desayuno picante Fresh and Ready de 8.2 onzas.

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Ambos artículos comparten el código UPC 1 00001 00029 7, dato que permite a los consumidores identificar fácilmente los alimentos sujetos al retiro.

La distribución se realizó en mercados de comida rápida y máquinas expendedoras ubicadas en Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.