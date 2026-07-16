El pasado no perdona: Resurge video de Cazzu burlándose de México y las redes sociales estallan a favor de Ángela Aguilar

Resurge polémica burla de Cazzu a México.

Video del pasado se vuelve tendencia en X.

Usuarios defienden ahora a Ángela Aguilar

Cazzu burla México. El mundo de las redes sociales ha demostrado una vez más que el internet tiene una memoria implacable.

En las últimas horas, la cantante argentina Cazzu se ha convertido en el centro de una fuerte «funa» digital después de que resurgiera un polémico video de su pasado.

El fragmento audiovisual ha escalado rápidamente hasta convertirse en la principal tendencia de la plataforma X (anteriormente Twitter), generando miles de interacciones y abriendo un inesperado debate que terminó por involucrar y «limpiar» la imagen de Ángela Aguilar.

El origen de la controversia: ¿Qué pasó en el Flow Fest? Cazzu burla México.

Para entender el enojo de los internautas, es necesario remontarse a finales de noviembre de 2022.

En aquel momento, la intérprete de «Nada» se encontraba en la Ciudad de México como una de las invitadas estelares del festival de música urbana Flow Fest.

Su presentación coincidió exactamente con el mismo fin de semana en que la Selección Mexicana de Fútbol sufrió una dolorosa derrota de 2 a 0 frente a la escuadra de Argentina, liderada por Lionel Messi, durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.