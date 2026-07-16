El pasado no perdona: Resurge video de Cazzu burlándose de México y las redes sociales estallan a favor de Ángela Aguilar
Publicado el16/07/2026 a las 12:33
- Resurge polémica burla de Cazzu a México.
- Video del pasado se vuelve tendencia en X.
- Usuarios defienden ahora a Ángela Aguilar
Cazzu burla México. El mundo de las redes sociales ha demostrado una vez más que el internet tiene una memoria implacable.
En las últimas horas, la cantante argentina Cazzu se ha convertido en el centro de una fuerte «funa» digital después de que resurgiera un polémico video de su pasado.
El fragmento audiovisual ha escalado rápidamente hasta convertirse en la principal tendencia de la plataforma X (anteriormente Twitter), generando miles de interacciones y abriendo un inesperado debate que terminó por involucrar y «limpiar» la imagen de Ángela Aguilar.
El origen de la controversia: ¿Qué pasó en el Flow Fest? Cazzu burla México.
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Para entender el enojo de los internautas, es necesario remontarse a finales de noviembre de 2022.
En aquel momento, la intérprete de «Nada» se encontraba en la Ciudad de México como una de las invitadas estelares del festival de música urbana Flow Fest.
Su presentación coincidió exactamente con el mismo fin de semana en que la Selección Mexicana de Fútbol sufrió una dolorosa derrota de 2 a 0 frente a la escuadra de Argentina, liderada por Lionel Messi, durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.
De acuerdo con las grabaciones que originalmente se viralizaron en TikTok, Cazzu notó una aparente falta de efusividad y energía por parte de los asistentes al festival. Con la intención de interactuar, lanzó una frase que cayó bastante mal en el orgullo nacional: «¿Están tristes porque perdieron, no?». La reacción de la multitud fue inmediata y ensordecedora, inundando el escenario con abucheos masivos, rechiflas y gritos de descontento.
Los intentos fallidos por calmar al público
Funan a Cazzu, se burló de la eliminación de México en el Mundial en un concierto y fue abucheada.
😳
¿Le recordamos quién le da de comer?
🙄 pic.twitter.com/AZujYHPb6r
— ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) July 16, 2026
Al percatarse del error y notar que el ambiente se tornaba hostil, la rapera intentó enmendar la situación apelando al nacionalismo de la audiencia.
«El que no ama a la Selección de México, no salta. Los mexicanos orgullosos de México, van a saltar», exclamó desde el escenario en un intento por recuperar el control del concierto. No obstante, los ánimos no cambiaron y la afición prefirió responder entonando porras de fútbol locales antes de que ella continuara con su tema «Toda».
Días más tarde, durante una segunda presentación en el estado de Puebla, la cantante ofreció una disculpa pública para limar asperezas con la patria de quien en ese entonces era su pareja, Christian Nodal.
Desde el escenario poblano afirmó que jamás tuvo la intención de ofenderlos y que a ella también se le rompía el corazón cuando hablaban mal de su persona, buscando devolver el cariño a través de sus canciones.
Cazzu burla México. De la nostalgia a la tendencia en X: El giro hacia Ángela Aguilar
A pesar de que el incidente ocurrió hace casi cuatro años y de que las disculpas correspondientes fueron ofrecidas en su momento, el video fue revivido recientemente por usuarios de la plataforma X.
La difusión masiva del clip desató comentarios de indignación entre quienes le recordaron a la argentina la importancia del público mexicano en las carreras de los artistas internacionales.
El fenómeno digital ha dado un giro inesperado, ya que cientos de internautas han utilizado el antiguo tropiezo de Cazzu para defender la postura y la imagen de Ángela Aguilar.
En las plataformas digitales se leen numerosos comentarios que aseguran que el tiempo «puso las cosas en su lugar» y que el comportamiento de la trapera justificaba el rechazo actual de algunos sectores del público. Entre memes, reclamos históricos por el fútbol y rivalidades del espectáculo, la polémica sigue sumando miles de visualizaciones por hora.