Ángela Aguilar vuelve a llamar la atención por un gesto con Nodal tras rumores sobre Belinda

Ángela Aguilar grita amor

Rumores por Belinda

Grito llamó atención

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de difundirse un video grabado al finalizar un evento deportivo al que ambos asistieron en la Ciudad de México.

Las imágenes comenzaron a viralizarse días después del encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, celebrado el pasado 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La atención no solo se centró en la pareja, sino también en versiones que aseguran que durante el partido habrían ocupado un palco cercano al de la cantante Belinda.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha realizado declaraciones sobre esos señalamientos, que continúan alimentando las conversaciones entre seguidores de los artistas.

Un video mostró el momento al salir del estadio

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por un usuario que captó a Ángela Aguilar y Christian Nodal mientras abandonaban las instalaciones del recinto deportivo.

En la grabación se observa a la intérprete caminando hacia una camioneta acompañada por su madre, Aneliz Aguilar, mientras el cantante permanecía algunos metros detrás.

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Según puede apreciarse en el video, Nodal se detuvo para convivir con trabajadores del estadio y comenzó a interpretar parte de su éxito «Adiós amor».

Al notar que su esposo no se acercaba al vehículo, Ángela decidió llamarlo con un grito que rápidamente llamó la atención de los usuarios: «¡Amor!».