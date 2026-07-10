Ángela Aguilar vuelve a llamar la atención por un gesto con Nodal tras rumores sobre Belinda
Publicado el10/07/2026 a las 11:51
- Ángela Aguilar grita amor
- Rumores por Belinda
- Grito llamó atención
Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de difundirse un video grabado al finalizar un evento deportivo al que ambos asistieron en la Ciudad de México.
Las imágenes comenzaron a viralizarse días después del encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, celebrado el pasado 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.
La atención no solo se centró en la pareja, sino también en versiones que aseguran que durante el partido habrían ocupado un palco cercano al de la cantante Belinda.
Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha realizado declaraciones sobre esos señalamientos, que continúan alimentando las conversaciones entre seguidores de los artistas.
Un video mostró el momento al salir del estadio
Las imágenes fueron compartidas en TikTok por un usuario que captó a Ángela Aguilar y Christian Nodal mientras abandonaban las instalaciones del recinto deportivo.
En la grabación se observa a la intérprete caminando hacia una camioneta acompañada por su madre, Aneliz Aguilar, mientras el cantante permanecía algunos metros detrás.
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Según puede apreciarse en el video, Nodal se detuvo para convivir con trabajadores del estadio y comenzó a interpretar parte de su éxito «Adiós amor».
Al notar que su esposo no se acercaba al vehículo, Ángela decidió llamarlo con un grito que rápidamente llamó la atención de los usuarios: «¡Amor!».
Nodal siguió cantando mientras Ángela esperaba
El video muestra que Christian Nodal continuó cantando para las personas que lo rodeaban y aparentemente no reaccionó al llamado de su esposa.
Mientras tanto, Ángela Aguilar permaneció junto al vehículo esperando a que el cantante concluyera ese breve momento con quienes le pedían una interpretación.
Instantes después, la joven artista sacó su teléfono celular y comenzó a grabar la escena mientras observaba la convivencia de su esposo con los presentes.
La secuencia provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios recordaron que no es la primera vez que la cantante llama públicamente a Nodal con ese ya conocido «¡Amor!».
Los rumores sobre Belinda aumentaron el interés
El video cobró todavía más relevancia porque surgió pocos días después de versiones sobre la presencia de Belinda en el mismo evento deportivo.
La cantante también asistió al partido entre México y Ecuador, aunque hasta ahora no existen declaraciones oficiales de las partes involucradas sobre lo ocurrido ese día.
El influencer Pablo Chagra comentó durante una emisión de La Mejor FM que Belinda habría ocupado un palco ubicado «al lado» del espacio donde estaban Ángela Aguilar y Christian Nodal.
Esa versión se difundió rápidamente en plataformas digitales, aunque no ha sido confirmada por los artistas ni por sus representantes.
@marthafuentes077
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Ninguno de los artistas ha respondido a las versiones
A pesar del interés que ha generado el tema entre los seguidores de los tres cantantes, el supuesto encuentro cercano continúa siendo materia de especulación.
Ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han hecho comentarios sobre las versiones relacionadas con la ubicación de los palcos durante el partido.
Belinda tampoco ha emitido declaraciones respecto a los rumores que la vinculan con la presencia de la pareja en el mismo evento deportivo.
Mientras tanto, el video compartido en TikTok sigue acumulando reproducciones y comentarios, impulsado tanto por el espontáneo llamado de «¡Amor!» como por la posibilidad de que los artistas coincidieran a pocos metros.