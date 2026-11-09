Este resumen deportivo te pone al día en pocos minutos. El sábado 7 de noviembre, Notre Dame, el No. 11 de la clasificación del CFP antes del partido, venció 31-24 a Miami, el No. 1, en el Notre Dame Stadium. Y el domingo 8, Lando Norris ganó el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. Hubo mucho más, así que vamos por partes.

Notre Dame frena al líder en South Bend

El juego comenzó a las 7:30 p. m. ET, con 77.622 aficionados en las gradas. Notre Dame se puso arriba desde el primer cuarto con un gol de campo de 44 yardas de Spencer Porath y nunca fue por detrás en el marcador. Al descanso ganaba 17-3 y, al inicio del tercer cuarto, llegó a una ventaja de 24-3.

El gran protagonista fue el mariscal de campo CJ Carr, que completó 29 de 40 pases para 319 yardas y tres touchdowns. Dos de esos pases fueron para Micah Gilbert, de 18 y 20 yardas, y terminó con nueve recepciones y 98 yardas. Jordan Faison recibió el otro envío de anotación, de 27 yardas, y Nolan James Jr. puso el 31-17 con una carrera de una yarda en el último cuarto.

¿Se rindió Miami? Para nada. Darian Mensah lanzó para 276 yardas y tres touchdowns, con dos pases de anotación a Cooper Barkate y uno a Elija Lofton, quien terminó con siete recepciones y 113 yardas. Los Huracanes se acercaron 24-17 y, con el pase de una yarda a Barkate, quedaron a siete puntos (31-24) con 9:53 por jugarse.

La jugada que se va a discutir llegó con 3:36 en el reloj. Lofton parecía atrapar un pase en la zona de anotación en cuarta oportunidad, pero Luke Talich sacó el balón y los árbitros decidieron que no había completado la recepción. Notre Dame tomó el balón por la vía de la cuarta oportunidad, dejó correr el reloj y aguantó hasta el final.

Miami tuvo primera y gol desde la yarda 1 en el segundo cuarto y se tuvo que conformar con un gol de campo.

Miami jugó sin el receptor Malachi Toney, lesionado.

Notre Dame vengó la derrota 27-24 de la temporada pasada ante los Huracanes.

Ambos equipos quedaron con marca de 8-1. Tras esta derrota, solo Utah y UCLA siguen invictos, con 9-0.

En defensa destacaron Jaiden Ausberry, con nueve derribos, y Mohamed Toure, con 12 por Miami.

Fútbol americano colegial: lo más importante del sábado

La jornada tuvo muchas más sorpresas. Estos fueron los resultados principales: