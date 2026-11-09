Resumen deportivo: Notre Dame frena a Miami y Norris gana en São Paulo
Publicado el 09/11/2026 a las 06:15
Este resumen deportivo te pone al día en pocos minutos. El sábado 7 de noviembre, Notre Dame, el No. 11 de la clasificación del CFP antes del partido, venció 31-24 a Miami, el No. 1, en el Notre Dame Stadium. Y el domingo 8, Lando Norris ganó el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. Hubo mucho más, así que vamos por partes.
Notre Dame frena al líder en South Bend
El juego comenzó a las 7:30 p. m. ET, con 77.622 aficionados en las gradas. Notre Dame se puso arriba desde el primer cuarto con un gol de campo de 44 yardas de Spencer Porath y nunca fue por detrás en el marcador. Al descanso ganaba 17-3 y, al inicio del tercer cuarto, llegó a una ventaja de 24-3.
El gran protagonista fue el mariscal de campo CJ Carr, que completó 29 de 40 pases para 319 yardas y tres touchdowns. Dos de esos pases fueron para Micah Gilbert, de 18 y 20 yardas, y terminó con nueve recepciones y 98 yardas. Jordan Faison recibió el otro envío de anotación, de 27 yardas, y Nolan James Jr. puso el 31-17 con una carrera de una yarda en el último cuarto.
¿Se rindió Miami? Para nada. Darian Mensah lanzó para 276 yardas y tres touchdowns, con dos pases de anotación a Cooper Barkate y uno a Elija Lofton, quien terminó con siete recepciones y 113 yardas. Los Huracanes se acercaron 24-17 y, con el pase de una yarda a Barkate, quedaron a siete puntos (31-24) con 9:53 por jugarse.
La jugada que se va a discutir llegó con 3:36 en el reloj. Lofton parecía atrapar un pase en la zona de anotación en cuarta oportunidad, pero Luke Talich sacó el balón y los árbitros decidieron que no había completado la recepción. Notre Dame tomó el balón por la vía de la cuarta oportunidad, dejó correr el reloj y aguantó hasta el final.
- Miami tuvo primera y gol desde la yarda 1 en el segundo cuarto y se tuvo que conformar con un gol de campo.
- Miami jugó sin el receptor Malachi Toney, lesionado.
- Notre Dame vengó la derrota 27-24 de la temporada pasada ante los Huracanes.
- Ambos equipos quedaron con marca de 8-1. Tras esta derrota, solo Utah y UCLA siguen invictos, con 9-0.
En defensa destacaron Jaiden Ausberry, con nueve derribos, y Mohamed Toure, con 12 por Miami.
Fútbol americano colegial: lo más importante del sábado
La jornada tuvo muchas más sorpresas. Estos fueron los resultados principales:
- Oregon 41, Ohio State 28. Los Patos, No. 23, remontaron una desventaja de 14-0 en Columbus ante el No. 12 y anotaron 38 puntos seguidos. Dylan Raiola completó 25 de 40 pases para 257 yardas y dos touchdowns, y Dierre Hill Jr. corrió 75 yardas con dos anotaciones. Luke Fahey lanzó para 360 yardas por Ohio State y Jeremiah Smith atrapó siete pases para 133 yardas. Los Buckeyes perdieron dos partidos seguidos por primera vez desde 2011.
- Utah 28, BYU 20. Los Utes, No. 3, siguen invictos con 9-0 y 6-0 en la Big 12. Devon Dampier acumuló cuatro touchdowns: dos por aire, ambos para Braden Pegan, y dos por tierra. La defensa de Utah interceptó cuatro veces a Bear Bachmeier. Con esta victoria, Utah cortó una racha de tres derrotas seguidas en la rivalidad con el No. 9.
- Alabama 31, LSU 13. La Marea Roja, No. 5, ganó en Baton Rouge ante el No. 14 con tres pases de touchdown de Keelon Russell, quien lanzó 17 de 24 para 206 yardas. LSU tuvo más yardas totales, pero falló en sus cuatro intentos en cuarta oportunidad. Sam Leavitt lanzó para 380 yardas y Jackson Harris atrapó 11 pases para 166.
- Georgia 42, Ole Miss 7. Los Bulldogs, No. 2, dominaron en Oxford al No. 10 y se fueron arriba 28-0 al descanso. Gunner Stockton lanzó cuatro touchdowns y corrió para otro. Talyn Taylor atrapó tres pases de anotación y sumó 140 yardas en cuatro recepciones. Ole Miss vio terminar una racha de 16 victorias seguidas como local.
Y hubo más: el No. 13 Tennessee ganó 34-6 al No. 6 Kentucky, el No. 7 Texas se impuso 34-20 en casa del No. 18 Missouri, el No. 8 UCLA ganó 34-20 en Minnesota y Oklahoma venció 23-7 en casa del No. 24 Florida.
Fórmula 1: Norris gana en São Paulo
Lando Norris, de McLaren, hizo el fin de semana completo: pole el sábado y victoria el domingo 8 de noviembre en el Gran Premio de São Paulo. Max Verstappen, de Red Bull, fue segundo. Estos fueron los diez primeros:
- 1. Lando Norris
- 2. Max Verstappen
- 3. Isack Hadjar
- 4. George Russell
- 5. Kimi Antonelli
- 6. Oscar Piastri
- 7. Liam Lawson
- 8. Charles Leclerc
- 9. Lewis Hamilton
- 10. Nico Hülkenberg
¿Cómo queda el campeonato de pilotos? Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera con 390 puntos. Después van Verstappen con 279, Russell con 262, Hamilton con 261, Leclerc con 249 y Norris con 246.
En constructores, Mercedes encabeza con 652 puntos, seguido de Ferrari con 510, Red Bull con 415 y McLaren con 398.
Sigue la próxima jornada con MundoNow
El próximo sábado 14 de noviembre habrá más: Georgia recibe a Missouri, Oregon a Michigan, Alabama visita a Vanderbilt y LSU juega en casa contra Texas. ¿Cuál de esos partidos te llama más la atención? Si quieres repasar lo que se viene diciendo de la rivalidad de Utah, lee la previa de Utah-BYU. Y si te quedaste con ganas de más, aquí tienes el resumen del fin de semana anterior. Vuelve a MundoNow y seguimos contándote todo.