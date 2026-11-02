Resumen deportivo: Valkyries campeonas, Verstappen gana y USC sorprende
Publicado el 02/11/2026 a las 06:12
Este resumen deportivo del fin de semana arranca en San Francisco, donde las Valkyries de Golden State vencieron 68-63 al Atlanta Dream el sábado 31 de octubre en el Juego 7 de las Finales de la WNBA y se proclamaron campeonas con un 4-3 en la serie. Además, Max Verstappen ganó el Gran Premio de la Ciudad de México y el fútbol americano colegial dejó sorpresas como la de USC ante Ohio State.
WNBA: las Valkyries, campeonas en su segunda temporada
El Juego 7 se disputó el sábado 31 de octubre a las 8:00 p. m. ET en el Chase Center de San Francisco, con 18,064 aficionados en las gradas. Fue el primer Juego 7 en la historia de las Finales de la WNBA. Atlanta mandaba 30-24 al descanso, pero Gabby Williams tomó el control del partido: anotó los últimos 11 puntos de Golden State en el tercer cuarto y terminó con 30. Con esa marca, se unió a Penny Taylor, de Phoenix en 2007, como las únicas jugadoras en la historia de la liga con 30 puntos o más en un partido decisivo de Finales. Williams se retiró de la cancha con el trofeo de MVP en brazos.
El cierre fue de máxima tensión. Rhyne Howard empató el juego 57-57 con una bandeja a 2:41 del final, y Williams respondió con un triple. Después sumó dos tiros libres a 1:40 y Kiah Stokes anotó una canasta tardía. Allisha Gray metió dos tiros libres a 11 segundos del final y Atlanta provocó un salto entre dos con Gray y Williams. Veronica Burton se quedó con el balón y selló el triunfo con dos tiros libres a 5.1 segundos.
Las cifras de la final
- Gabby Williams (Golden State): 30 puntos.
- Kiah Stokes (Golden State): 13 rebotes y dos bloqueos, en su cuarto título de la WNBA.
- Veronica Burton (Golden State): 5 asistencias.
- Tiffany Hayes (Golden State): 11 puntos, a los 37 años.
- Jordin Canada (Atlanta): 18 puntos y 5 asistencias.
- Allisha Gray (Atlanta): 16 puntos.
- Angel Reese (Atlanta): 8 puntos y 12 rebotes.
La entrenadora Natalie Nakase había modificado su quinteto inicial para el Juego 4, cuando su equipo perdía 2-1 en la serie. Incorporó a Kaila Charles y Tiffany Hayes y mandó a la banca a Kayla Thornton y Cecilia Zandalasini. Golden State ganó la serie de playoffs 4-3 y también había ganado 3-0 la serie de temporada regular ante Atlanta. En 2025 fue la primera organización de expansión en llegar a la postemporada en su año inaugural, y ahora su título se suma al que los Warriors de Golden State ganaron en la NBA en 2022. Para el Dream, esta fue la cuarta final perdida de su historia. DeWanna Bonner se convirtió en la primera jugadora de la WNBA con 600 rebotes defensivos en playoffs a lo largo de su carrera.
Fórmula 1: Verstappen ganó en la Ciudad de México
Max Verstappen, de Red Bull, se llevó el Gran Premio de la Ciudad de México el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton había conseguido la primera posición en la parrilla de salida y terminó segundo. Kimi Antonelli, de Mercedes, completó el podio. Estos fueron los diez primeros:
- 1. Max Verstappen
- 2. Lewis Hamilton
- 3. Kimi Antonelli
- 4. Charles Leclerc
- 5. Lando Norris
- 6. George Russell
- 7. Liam Lawson
- 8. Gabriel Bortoleto
- 9. Isack Hadjar
- 10. Ryo Hirakawa
En el campeonato de pilotos, Antonelli lidera con 380 puntos, seguido de Verstappen con 261, Hamilton con 259, Russell con 250 y Leclerc con 245. Entre los constructores, Mercedes suma 630 puntos, Ferrari 504 y Red Bull 382.
Fútbol americano colegial: sorpresas en la jornada del sábado
USC 30, No. 2 Ohio State 18. Trent Mosley recibió un pase corto y lo convirtió en una anotación de 69 yardas en la segunda jugada del partido. Terminó con cinco recepciones y 101 yardas. Jayden Maiava completó 15 de 22 pases para 222 yardas y una anotación, y King Miller y Waymond Jordan sumaron anotaciones por tierra. USC (7-2, 4-2 de la Big Ten) ganó ante 70,810 aficionados en el Coliseo de Los Ángeles, en la victoria más importante de Lincoln Riley como entrenador del equipo. Ohio State (6-2) jugó con el novato Luke Fahey, que se estrenó como titular por la lesión de Julian Sayin y lanzó para 260 yardas. Los Buckeyes sumaron 464 yardas totales, pero cometieron 11 penalizaciones por 75 yardas. Jeremiah Smith atrapó una anotación de una yarda con 2:12 por jugar, la número 40 de su carrera, y rompió el récord de la Big Ten de Braylon Edwards. Ohio State no perdía dos juegos tan temprano en una temporada desde 2011.
No. 1 Miami 38, North Carolina 35. Los Hurricanes (8-0) escaparon de una sorpresa en Chapel Hill. Mark Fletcher Jr. anotó por tierra desde 2 yardas en cuarto intento con 7:49 por jugar, y Marquise Lightfoot forzó un balón suelto que Justin Scott recuperó con 5:33 en el reloj. Darian Mensah completó 22 de 29 pases para 274 yardas y tres anotaciones, y Malachi Toney atrapó dos. Billy Edwards Jr. lanzó para 341 yardas y cuatro anotaciones por North Carolina (4-4), que se acercó con una anotación a 1:38 del final, pero Miami recuperó la patada corta.
No. 3 Georgia 27, No. 17 Florida 8. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Chris Cole devolvió 66 yardas un balón suelto para anotar justo antes del descanso, con Georgia arriba 24-0. Los Bulldogs (7-1) aprovecharon cuatro pérdidas de balón de Florida (5-3) y dominaron en el juego terrestre, 217 yardas a 48. Fue su sexta victoria seguida en la rivalidad. Jadan Baugh, líder de la SEC en anotaciones por tierra, quedó en 38 yardas en 17 acarreos.
Iowa State 51, No. 24 Oklahoma State 49. Kyle Konrardy acertó un gol de campo de 34 yardas con el tiempo agotado, después de que los Cowboys se pusieran arriba 49-48 con 53 segundos por jugar. A Wyatt Young le marcaron conducta antideportiva tras esa anotación, y la sanción se aplicó en la patada de salida. Aiden Flora corrió para 221 yardas y dos anotaciones y Jaylen Raynor lanzó para 309 yardas y tres anotaciones. Drew Mestemaker lanzó para 323 yardas y cinco anotaciones por Oklahoma State, y entre ambos equipos sumaron 1,114 yardas.
Syracuse 30, No. 19 SMU 27. Steve Angeli conectó con el ala cerrada Noah Meyers en un pase de 2 yardas con 17 segundos por jugar. La Orange (4-4) arrancó esa serie en su yarda 32 con 3:36 en el reloj y perdía 27-23. Fue su primera victoria ante un equipo clasificado desde el 30 de noviembre de 2024.
Otros resultados: Iowa blanqueó 30-0 al No. 25 Wisconsin; el No. 4 Indiana ganó 23-16 a Minnesota; Notre Dame, No. 5, superó 35-13 a Navy; y el No. 13 Texas Tech venció 34-26 al No. 22 Arizona.
MLB: la Serie Mundial ya tiene campeón
Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Serie Mundial el miércoles 28 de octubre al vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el Juego 5.
Lo que viene
- Miami visita a Notre Dame el sábado 7 de noviembre.
- Ohio State recibe a Oregon ese mismo día.
- Georgia visita a Mississippi, No. 12, y Florida recibe a Oklahoma.
- Oklahoma State visita a Kansas State, Iowa State visita a Baylor, Syracuse recibe a Clemson y North Carolina visita a UConn, todos el sábado 7 de noviembre.
- SMU recibe a Virginia Tech el viernes 6 de noviembre.
- USC descansa y luego visita a Indiana el sábado 14 de noviembre.
Fuentes
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- ESPN: ficha del partido, ficha y crónica de AP
- MundoNow Estadísticas (Datafactory)