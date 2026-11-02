Este resumen deportivo del fin de semana arranca en San Francisco, donde las Valkyries de Golden State vencieron 68-63 al Atlanta Dream el sábado 31 de octubre en el Juego 7 de las Finales de la WNBA y se proclamaron campeonas con un 4-3 en la serie. Además, Max Verstappen ganó el Gran Premio de la Ciudad de México y el fútbol americano colegial dejó sorpresas como la de USC ante Ohio State.

WNBA: las Valkyries, campeonas en su segunda temporada

El Juego 7 se disputó el sábado 31 de octubre a las 8:00 p. m. ET en el Chase Center de San Francisco, con 18,064 aficionados en las gradas. Fue el primer Juego 7 en la historia de las Finales de la WNBA. Atlanta mandaba 30-24 al descanso, pero Gabby Williams tomó el control del partido: anotó los últimos 11 puntos de Golden State en el tercer cuarto y terminó con 30. Con esa marca, se unió a Penny Taylor, de Phoenix en 2007, como las únicas jugadoras en la historia de la liga con 30 puntos o más en un partido decisivo de Finales. Williams se retiró de la cancha con el trofeo de MVP en brazos.

El cierre fue de máxima tensión. Rhyne Howard empató el juego 57-57 con una bandeja a 2:41 del final, y Williams respondió con un triple. Después sumó dos tiros libres a 1:40 y Kiah Stokes anotó una canasta tardía. Allisha Gray metió dos tiros libres a 11 segundos del final y Atlanta provocó un salto entre dos con Gray y Williams. Veronica Burton se quedó con el balón y selló el triunfo con dos tiros libres a 5.1 segundos.

Las cifras de la final

Gabby Williams (Golden State): 30 puntos.

30 puntos. Kiah Stokes (Golden State): 13 rebotes y dos bloqueos, en su cuarto título de la WNBA.

13 rebotes y dos bloqueos, en su cuarto título de la WNBA. Veronica Burton (Golden State): 5 asistencias.

5 asistencias. Tiffany Hayes (Golden State): 11 puntos, a los 37 años.

11 puntos, a los 37 años. Jordin Canada (Atlanta): 18 puntos y 5 asistencias.

18 puntos y 5 asistencias. Allisha Gray (Atlanta): 16 puntos.

16 puntos. Angel Reese (Atlanta): 8 puntos y 12 rebotes.

La entrenadora Natalie Nakase había modificado su quinteto inicial para el Juego 4, cuando su equipo perdía 2-1 en la serie. Incorporó a Kaila Charles y Tiffany Hayes y mandó a la banca a Kayla Thornton y Cecilia Zandalasini. Golden State ganó la serie de playoffs 4-3 y también había ganado 3-0 la serie de temporada regular ante Atlanta. En 2025 fue la primera organización de expansión en llegar a la postemporada en su año inaugural, y ahora su título se suma al que los Warriors de Golden State ganaron en la NBA en 2022. Para el Dream, esta fue la cuarta final perdida de su historia. DeWanna Bonner se convirtió en la primera jugadora de la WNBA con 600 rebotes defensivos en playoffs a lo largo de su carrera.

Fórmula 1: Verstappen ganó en la Ciudad de México

Max Verstappen, de Red Bull, se llevó el Gran Premio de la Ciudad de México el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton había conseguido la primera posición en la parrilla de salida y terminó segundo. Kimi Antonelli, de Mercedes, completó el podio. Estos fueron los diez primeros: